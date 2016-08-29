Кредитные ноты банка ТРАСТ. Про какие «ноты» идет речь?

Сотни дел по искам держателей кредитных нот к одному из лидеров по их выпуску на Российском рынке - БАНК «ТРАСТ» (ПАО) позволяют констатировать объективный факт общественной значимости гражданских дел, объектом спора по которым выступают кредитные ноты Эмитентов - C.R.R. B.V. (выпуски: XS0414061274, XS0305676412, XS0412699018, XS0290543981,) и CL Repackaging B.V. (выпуски: XS0643621781, XS0752757814, XS0697820602, XS0973209009) - далее - кредитные ноты Банка «ТРАСТ».

Обращение кредитных нот на территории Российской Федерации стало возможным именно благодаря тому, что наше законодательство не содержит запрета на обращение кредитных нот. Главное условие, которое должно быть соблюдено - требование пункта 1 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» о том, что иностранные финансовые инструменты допускаются к обращению на территории Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов при одновременном соблюдении двух следующих условий:

1) присвоения иностранным финансовым инструментам международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (CFI);

2) квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в порядке, установленном «Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н.

Напомним, что по сведениям из справочника иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», размещенном на интернет-сайте Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), кредитным нотам, являющимся объектом настоящей статьи, присвоены следующие международные коды идентификации ценных бумаг (ISIN) и международные коды классификации финансовых инструментов (CFI):

Эмитент (ISIN) Ноты CFI Форма по НРД X Форма по ценовому прилож

C.R.R. B.V. XS0414061274 DTFXFR Документарная именная X Документарная именная

C.R.R. B.V. XS0305676412 DTFXFВ Документарная Именная X Документарная на предъявителя

X (ошибка в данных НРД)

X (прим. Автора)

C.R.R. B.V. XS0412699018 DTFXFR Документарная именная X Документарная именная

C.R.R. B.V. XS0290543981 DTFXFВ Документарная на предъявителя Документарная на предъявителя

CL REPACKAGING B.V. XS0643621781 DTFXFR Документарная именная X Документарная именная

CL REPACKAGING B.V. XS0752757814 DTFXFR Нет данных X Документарная именная

CL REPACKAGING B.V. XS0697820602 DTFXFR Нет данных X Документарная именная

CL REPACKAGING B.V. XS0973209009 DTFXFR Нет данных X Документарная именная



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