Информационный меморандум - один из основных документов программы по выпуску кредитных нот банка ТРАСТ.

Одним из основных документов каждой из Программ является Информационный меморандум (Information Memorandum) по кредитным нотам Эмитента C.R.R. B.V. от 27 января 2003 г. и по кредитным нотам Эмитента CL Repackaging B.V. - от 24 июня 2011 г. Помимо Эмитентов – компаний C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V., каждый из Информационных Меморандумов подписали: агент по программе, платежный агент, регистратор и трансфертный агент, ведущий организатор, доверительный собственник, Дилеры и расчетный агент, а также агент по замене (Информационный меморандум Эмитента CL Repackaging B.V.).

В каждом из Информационных меморандумов в общих четах описывается Программа по выпуску кредитных нот, дается понятие кредитных нот, описывается форма, статус, способы их выпуска, размещения, погашения, аннулирования, правила обеспечения, передачи, учета, дается описание сторон программы, определяются их права и обязанности, порядок распространения, особо обращается внимание на то, что они могут распространяться через расчетно - клиринговую систему и дается описание таких систем как Clearstream и Euroclear.

Из положений Информационного меморандума по кредитным нотам Эмитента C.R.R. B.V. от 27 января 2003 г. вытекает, что именно Ведущий организатор, правопреемником которого является Банк ТРАСТ, подтверждал Эмитенту и Дилерам, что в Информационном Меморандуме содержится полная информация по Нотам, имеющая непосредственное отношение к выпуску и размещению Нот в той мере, насколько это необходимо, чтобы позволить инвесторам и их инвестиционным консультантам сделать для себя выводы на основе полной полученной информации, связанной с правами на Ноты.

Порядок распространения кредитных нот, установленный Информационным меморандумом сводился к тому, что на основании Соглашения о распространении Эмитент мог время от времени на постоянной основе предлагать Ноты всем или определенному Ведущему организатору или Дилерам. А уже ноты, приобретенные таким образом на условиях Соглашения о распространении, могли быть перепроданы по существующей рыночной цене или по цене, определенной соответствующим Дилером в момент перепродажи. Также Эмитент мог продавать Ноты через всех или любого Дилера, действующего в качестве агента, но сам механизм сделок в Информационном меморандуме не описывается.

В Информационном меморандуме особо обращалось внимание на то, что он предназначен для распространения исключительно среди лиц, которые (i) находятся за пределами Великобритании, или (и) имеют профессиональный опыт в отношении вопросов, связанных с инвестициями, или (iii) являются лицами в соответствии со статьей 49(2)(a)-(d) ("компании с высокой стоимостью чистых активов, объединения без образования юридического лица и т.п.") Закона о финансовых услугах и рынках 2000 (О стимулировании продаж на финансовом рынке) Приказ 2001 (в последней редакции) (далее все такие лица совместно именуемые "соответствующие лица"). Устанавливалось, что лица, не относящиеся к вышеуказанным лицам, не могут действовать согласно Информационного Меморандума или полагаться на него. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым имеет отношение данный Информационный Меморандум, доступны только соответствующим лицам и могут осуществляться исключительно ими.