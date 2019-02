Агентское соглашение как часть программы по выпуску еврооблигаций (кредитных нот) банка ТРАСТ.

Агентское соглашение (Agency Agreement) - соглашение, которое было заключено 27.01.2003 (в дополнение к ранее заключенному от 30.09.2002) между Эмитентом (C.R.R. B.V.), Агентом по программе (эмиссионным и главным платежным агентом), Регистратором, Трансфертным агентом, Платежным агентом, в качестве которых выступал «Эйч.Эс.Би.Си. Банк ПиЭл.Си.» (HSBC BANK plc), Доверительным управляющим «Ти-Эм-Эф ТРАСТИ ЛИМИТЕД (TMF TRUSTEE LIMITED) и Акционерным Банком «Доверительный и инвестиционный Банк», правопреемником которого является БАНК «ТРАСТ» (ПАО), назначенным Расчетным агентом по программе.

Аналогичное Агентское соглашение было заключено 24 июня 2011 г. между Эмитентом CL Repackaging B.V., Агентом по программе (эмиссионным и главным платежным агентом), Регистратором, Трансфертным агентом, Платежным агентом, Агентом по замене, в качестве которых был назначен Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), Доверительным управляющим «Ти-Эм-Эф ТРАСТИ ЛИМИТЕД (TMF TRUSTEE LIMITED) и БАНК «ТРАСТ» (ПАО), назначенным Расчетным агентом по программе.

Каждое из Агентских соглашений определяет права и обязанности каждого из агентов, а также регистратора, правила действий агентов и регистратора при эмиссии, оформлении и передаче кредитных нот в единый депозитарий, внесении сведений в реестр в отношении именных кредитных нот, правила осуществления платежей владельцам кредитных нот, правил погашения, аннулирования и замене кредитных нот, купонов и талонов, регламентирует общие процедурные вопросы касательно принятия соответствующих решений и направления соответствующих уведомлений сторонам соглашения и владельцам.