Соглашение о распространении как часть программы по выпуску еврооблигаций (кредитных нот) банка ТРАСТ.

Соглашение о распространении (Distribution Agreement) – соглашение, заключенное между Эмитентом и Акционерным Банком «Доверительный и инвестиционный Банк», правопреемником которого является БАНК «ТРАСТ» (ПАО), выступавшим в качестве Дилера и Главного (Ведущего) организатора по кредитным нотам, выпущенным Эмитентом C.R.R. B.V. Сторонами соглашения о распространении кредитных нот, выпущенных Эмитентом CL Repackaging B.V. являлись:

- Эмитент Repackaging B.V. или C.R.R. B.V.

- БАНК «ТРАСТ» (ПАО), выступавший в качестве Главного (Ведущего) организатора;

- «ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД», выступающая в качестве Дилера.

Каждое из Соглашений о распространении определяло права и обязанности его сторон, статус дилеров и организаторов, а также некоторые процедурные вопросы в связи с эмиссией и продажей кредитных нот Эмитентами конкретному Дилеру (Дилерам) или Покупателю (Покупателям). В каждом из Соглашений предусматривалось положение, предоставляющее Дилерам, назначенных ответственными за стабилизацию на основании соответствующего Дополнительного соглашения о калькуляции цены, производить перераспределение и совершать сделки для стабилизации или сохранения рыночной цены кредитных нот конкретных выпусков. При этом все прибыли и убытки в результате такого перераспределения или стабилизации должны были относиться на счет соответствующего Дилера.