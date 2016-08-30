Соглашения о предоставлении субординированного кредита (субординированный кредитный договор) - договоры, которые заключались между каждым из Эмитентов (C.R.R. B.V. или CL Repackaging B.V.)и БАНКОМ «ТРАСТ» (ПАО) и в которых раскрывается сущность обязательств и порядок их исполнения, обозначены основные моменты Программы по выпуску кредитных нот, названы основные программные документы и стороны.
№ дата заключения Сумма дата погашения Эмитент Ноты
1 05.03.2007 в ред.27.08.2010 20 000 000 $ 06.09.2020 C.R.R. B.V. XS0290543981
2 08.06.2007 в ред.08.06.2010 35 000 000 $ 13.07.2020 C.R.R. B.V. XS0305676412
3 06.02.2009 2 000 000 000 руб. 06.02.2016 C.R.R. B.V. XS0412699018
4 18.02.2009 в ред.31.03.2011 1 600 000 000 руб. 07.02.2041 C.R.R. B.V. XS0414061274
5 16.11.2011 в ред.25.06.2014 63 000 000 $ 22.05.2022 CL Repackaging B.V. XS0697820602
6 05.03.2012 в ред.25.09.2014 2 300 000 000 руб. 07.09.2022 CL Repackaging B.V. XS0752757814
7 24.09.2013 90 000 000 $ 25.09.2024 CL Repackaging B.V. XS0973209009
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