Ценовое приложение как один из основных программных документов по выпуску еврооблигаций (кредитных нот) банка ТРАСТ.

Дополнение о параметрах сделки (Pricing Supplement) или Приложение о цене (ценовое приложение) - один из основных программных документов, рассматриваемый вместе с Информационным Меморандумом, в соответствии с которым выпускались кредитные ноты конкретного выпуска, и которое подписывалось в день заключения конкретного договора субординированного займа.

№ Выпуск Эмитент Номинал согласно Приложению о ценообразовании X Дата подписания (последняя)

1 XS0305676412 C.R.R. B.V. 100 000 долларов США X 27.08.2010

2 XS0290543981 C.R.R. B.V. 100 000 долларов США X 27.08.2010

3 XS0412699018 C.R.R. B.V. Минимум 100 000 долларов США и иные суммы, кратные сумме 1000 долларов США 22.05.2009

4 XS0414061274 C.R.R. B.V. 3 298 000 рублей и суммы кратные 32 980 рублей X 31.03.2011

5 XS0697820602 CL Repackaging B.V. 150 000 долларов США X 25.06.2014

6 XS0752757814 CL Repackaging B.V. 5 000 000 рублей, суммы свыше должны быть кратны 200 000 рублей 25.09.2014

7 XS0973209009 CL Repackaging B.V. 150 000 долларов США, далее с приращением в размере 1000 долларов США 24.09.2013



Именно в каждом из этих документов устанавливаются особенности каждого выпуска кредитных нот, их форма, валюта нот, эмиссионная стоимость кредитных нот, наличие обеспечения, сведения о заложенном имуществе и залоге, обеспеченных сторонах, определяются положения о выплате процентов, их ставке и дате выплат, положения о погашении и расчетах, а также дилеры по конкретному выпуску:

№ Выпуск Эмитент Дилер по Прилож. Дата подписания Дилер по Дата подписания X

X о ценообразовании (последняя) информ. меморанд. инф.меморандума

1 XS0305676412 C.R.R. B.V. T&IB Equites Ltd 27.08.2010 Trust X 27.01.2003

2 XS0290543981 C.R.R. B.V. T&IB Equites Ltd и Trust 27.08.2010 Trust 27.01.2003

3 XS0412699018 C.R.R. B.V. TIB Investments Ltd 06.02.2009 Trust 27.01.2003

4 XS0414061274 C.R.R. B.V. TIB Investments Ltd 31.03.2011 Trust 27.01.2003

5 XS0697820602 CL Repackaging B.V. T&IB Equites Ltd 25.06.2014 Trust, T&IB Equites Ltd 24.06.2011

6 XS0752757814 CL Repackaging B.V. T&IB Equites Ltd 25.09.2014 Trust, T&IB Equites Ltd 24.06.2011

7 XS0973209009 CL Repackaging B.V. T&IB Equites Ltd 24.09.2013 Trust, T&IB Equites Ltd 24.06.2011