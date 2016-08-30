Трастовый договор как основной договор программы по выпуску еврооблигаций (кредитных нот) банка ТРАСТ.

Договоры доверительного управления (Trust Deeds) или Трастовые договоры - договоры, заключавшиеся между каждым из Эмитентов - C.R.R. B.V. или CL Repackaging B.V., с одной стороны и трас¬то¬вой ком-па¬ни¬ей - ТИЭМЭФ Трасти Лимитед (TMF TRUSTEE LIMITED), выступающей в качестве доверительного собственника, действующего в интересах держателей кредитных нот - доверительным управляющим, с другой стороны, и являются основными документами, которые регламентируют правила выпуска и обращения кредитных нот, их сущность, форму, порядок перехода прав на них. Трастовые договоры раскрывают сущность всех правоотношений в рамках Программы и описывают объем прав и обязанностей всех участников Программы, дают понятие держателей кредитных нот и держателей сумм в глобальной кредитной ноте, описывают все процедуры и формы всех видов кредитных нот, купонов и талонов, порядок их погашения и аннулирования.

В договорах также предусматриваются направление и очередность расходования средств доверительным собственником. Стандартом ответственности доверительного собственника является «должная заботливость» (due diligence).

Кроме исполнения обязательств финансового характера, доверительный собственник в соответствии с условиями Трастовых договоров назначен каждым из Эмитентов в качестве своего поверенного с полным правом представительства для совершения по его поручению и от его имени любых действий, которые каждый из Эмитентов должен совершать по каждому из Трастовых договоров.

Дополнительные договоры доверительного управления (дополнительные трастовые договоры) – договоры, заключенные между конкретным Эмитентом (C.R.R. B.V. или CL Repackaging B. V.) и доверительным управляющим (TMF TRUSTEE LIMITED), и которые дополняют основной Трастовый договор и определяют особенности правил эмиссии кредитных нот по конкретному выпуску кредитных нот. По каждому из выпусков кредитных нот заключались отдельные дополнительные трастовые договоры.

№ Выпуск Эмитент X Дата подписания (последняя)

1 XS0305676412 CRR BV X 27.08.2010

2 XS0290543981 CRR BV X 27.08.2010

3 XS0412699018 CRR BV X 06.02.2009

4 XS0414061274 CRR BV X 31.03.2011

5 XS0697820602 CL Repackaging B.V X 25.06.2014

6 XS0752757814 CL Repackaging B.V. X 25.09.2014

7 XS0973209009 CL Repackaging B.V. X 25.09.2013



Каждый из вышеуказанных дополнительных трастовых договоров учреждал и создавал обеспечение в отношении кредитных нот конкретной серии и устанавливал условия обеспечения.