Список программных документов по компании C.R.R. B.V. из материалов гражданских дел, рассматриваемых в Басманном суде(по кредитным нотам Банка Траст)

1. Информационный меморандум от 27.01.2003.

2. Трастовый договор от 30.09.2002 в редакции от 06.02.2009.

3. Соглашение об агентских услугах от 30.09.2002 в редакции от 27.01.2003.

4. Соглашение о распространении от 30.09.2002.

5. Соглашение с расчетным агентом от 30.09.2002.

6. Договор о внесении изменений от 31.03.2011 в отношении нот участия в займе Серии 2009-30 на сумму 48 500 000 долларов США с погашением 06.02.2016 – ISIN: XS0414061274.

7. Приложение о порядке расчета цены с изменениями, внесенными в Дату вступления в силу в соответствии с Договором о внесении изменений от 31.03.2011 в отношении нот участия в займе на сумму 1 599 530 000 рублей с погашением 07.02.2041 – ISIN: XS0414061274.

8. Дополнительное соглашение о цене с поправками и в новой редакции, заменяющее собой Дополнительное соглашение о цене от 05.03.2007 от 27.08.2010 в отношении нот участия в кредите со сроком погашения 06.09.2020 на сумму 20 000 000 долларов США. – ISIN: XS0290543981.

9. Приложение о ценообразовании от 27.08.2010 заменяющее Приложение о ценообразовании от 13.06.2007 в отношении нот участия в кредите со сроком погашения 13.07.2020 на сумму 35 000 000 долларов США. – ISIN: XS0305676412.

10. Дополнительное соглашение о цене от 22.05.2009 (с учетом поправок, сделанных в Дату конвертации) в отношении нот участия в кредите со сроком погашения 06.02.2016 на сумму 60 600 000 долларов США – ISIN: XS0412699018.

11. Дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности от 13.06.2007 учреждающее и создающее обеспечение в отношении облигаций участия в займе на сумму 35 000 000 долларов США. – ISIN: XS0305676412.

12. Дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности от 27.08.2007 учреждающее и создающее обеспечение в отношении облигаций участия в займе на сумму 20 000 000 долларов США. – ISIN: XS0290543981.

13. Дополнительного соглашения к договору об учреждении доверительной собственности от 06.02.2009 учреждающее и создающее обеспечение в отношении облигаций участия в займе на сумму 2 000 000 000 рублей. – ISIN: XS0412699018.