Список программных документов компании CL Repackaging B.V. из материалов гражданских дел (по кредитным нотам Банка Траст)

Список программных документов компании CL RepackagingB.V.

X из материалов гражданских дел, рассматриваемых X

X в Басманном районном суде города Москвы.



1. Информационный меморандум от 24.06.2011.

2. Трастовый договор от 24.06.2011.

3. Соглашение об агентских услугах от 24.06.2011.

4. Соглашение о распространении от 24.06.2011.

5. Соглашение с расчетным агентом от 24.06.2011.

6. Приложение о порядке расчета цены от 16.11.2011 с поправками в него и в новой его редакции от 25.06.2014 в отношении ноты участия в кредите на сумму в 63 000 000 долларов США под 6,4% с погашением в 2022 – ISIN: XS0697820602.

7. Приложение о порядке расчета цены от 05.03.2012 с поправками в него и в новой его редакции от 25.09.2014 в отношении ноты участия в кредите на сумму 2 300 000 000 рублей под 12% годовых с погашением в 2022 – ISIN: XS0752757814.

8. Приложение о порядке расчета цены от 24.09.2013 в отношении нот участия в кредите на сумму в 90 000 000 долларов США под 6,6% с погашением в 2024 год – ISIN: XS0973209009.

9. Уведомление о проведении собрания держателей непогашенных Облигаций участия в займе серии 2012-4 на сумму 2 300 000 000 рублей со сроком погашения 2022 год – ISIN: XS0752757814.

10. Дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности в редакции от 25.03.2013 учреждающее и создающее обеспечение в отношении нот участия в займе на сумму 90 000 000 долларов США. – ISIN: XS0973209009.

11. Дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности в редакции от 25.09.2014 учреждающее и создающее обеспечение в отношении нот участия в займе на сумму 2 300 000 000 рублей. – ISIN: XS0752757814.

12. Второе дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности в редакции от 25.06.2014 учреждающее и создающее обеспечение в отношении нот участия в кредите на сумму 63 000 000 рублей. – ISIN: XS0697820602.