Вход
Профиль Блог Лента Активность

Список программных документов компании CL Repackaging B.V. из материалов гражданских дел (по кредитным нотам Банка Траст)

30.08.2016 10:58 1 521 просмотр
Список программных документов компании CL RepackagingB.V.
X из материалов гражданских дел, рассматриваемых X
X в Басманном районном суде города Москвы.

1. Информационный меморандум от 24.06.2011.
2. Трастовый договор от 24.06.2011.
3. Соглашение об агентских услугах от 24.06.2011.
4. Соглашение о распространении от 24.06.2011.
5. Соглашение с расчетным агентом от 24.06.2011.
6. Приложение о порядке расчета цены от 16.11.2011 с поправками в него и в новой его редакции от 25.06.2014 в отношении ноты участия в кредите на сумму в 63 000 000 долларов США под 6,4% с погашением в 2022 – ISIN: XS0697820602.
7. Приложение о порядке расчета цены от 05.03.2012 с поправками в него и в новой его редакции от 25.09.2014 в отношении ноты участия в кредите на сумму 2 300 000 000 рублей под 12% годовых с погашением в 2022 – ISIN: XS0752757814.
8. Приложение о порядке расчета цены от 24.09.2013 в отношении нот участия в кредите на сумму в 90 000 000 долларов США под 6,6% с погашением в 2024 год – ISIN: XS0973209009.
9. Уведомление о проведении собрания держателей непогашенных Облигаций участия в займе серии 2012-4 на сумму 2 300 000 000 рублей со сроком погашения 2022 год – ISIN: XS0752757814.
10. Дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности в редакции от 25.03.2013 учреждающее и создающее обеспечение в отношении нот участия в займе на сумму 90 000 000 долларов США. – ISIN: XS0973209009.
11. Дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности в редакции от 25.09.2014 учреждающее и создающее обеспечение в отношении нот участия в займе на сумму 2 300 000 000 рублей. – ISIN: XS0752757814.
12. Второе дополнительное соглашение к договору об учреждении доверительной собственности в редакции от 25.06.2014 учреждающее и создающее обеспечение в отношении нот участия в кредите на сумму 63 000 000 рублей. – ISIN: XS0697820602.

Комментарии 1

Иван Васин  (barnet)
#
Думаю не стоит упоминать, что о программных документах и прочих приведённых разных названиях вкладчики узнали только в суде? smile:)
Светлана, а вы кстати откуда их вытащили?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения