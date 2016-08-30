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Через «тернии» кредитных нот.

30.08.2016 13:39 1 447 просмотров
Из истории известно, что «терновник» всегда символизировал мученичества, страдания, аскетизм, наказание, суровое испытание. Именно этот символ – «ТЕРНИИ» прекрасно характеризует состояние тех людей, которые оказались втянутыми в непростую ситуацию, характеризующуюся отсутствием правового регулирования такого особого объекта гражданского права как «кредитные ноты», отсутствием судебной практики и каких - либо даже элементарных разъяснений, ситуации, когда обычные граждане, в основной массе своей домохозяйки и пенсионеры, доверившие свой нехитрый скарб Банку, были так облаготельствованы им, что сначала превратились в VIP вкладчиков, а потом - в квалифицированных инвесторов и держателей кредитных нот – «заморских» финансовых инструментов. Обычные люди оказались втянутыми в непростую неравную борьбу в состязательном процессе, на одной стороне которой Банк - профессиональный участник рынка ценных бумаг с армией знающих специалистов, а на другой - каждый из держателей кредитных нот, лишенный средств и не имеющий таких финансовых возможностей, которые бы позволили ему воспользоваться правильной юридической помощью.
Процесс санации Банка «ТРАСТ» глава финансовой группы «Открытие» банкир Вадим Беляев охарактеризовал образно, одной фразой: «Вляпались». И говорил банкир не про вкладчиков Банка, а про одну из мощнейших и уважаемых финансовых групп, лидером которой является, про финансовую группу «Открытие», которая сама не зная того, приступила к санации Банка «Траст», который, по словам г-на Беляева, оказался «не совсем Банком, по большому счету», а «огромной фабрикой по изготовлению фальшивых документов», где как такового «банковского бизнеса не было», т.е. «структура собирала вклады от населения, причем в разных видах, некоторые на самом деле вкладами не являлись. А потом, скажем так, по длинному кругу, с использованием большого количества промежуточных компаний, инвестировали эти деньги в поддержание собственного бизнеса. 75% их активов собственно представляли собой хитро устроенные инвестиции внутри самих себя».
Автор готова подписаться под каждым словом г-на Беляева.
Давайте вспомним, как ловко Банк Траст превращал обычных вкладчиков в квалифицированных специалистов. Впору вспомнить сказку про Золушку, когда из тыквы появлялась карета, из крыс – кучера, а замарашка превращалась в роскошную красавицу.
Статистический опрос, проведенный среди держателей кредитных нот, показал, что 100% опрошенных одномоментно подписывали пакет документов, на основании которых Банк, действующий в качестве брокера, присваивал своим вкладчикам статус квалифицированных инвесторов, что позволило реализовать им кредитные ноты.
Зачем это было нужно Банку? В чем состоял его интерес? Почему с 01.01.2015г. не было ни одного факта по признанию физических лиц квалифицированными инвесторами?
Отвечая на эти вопросы, мы сталкиваемся с одной из самых сложных тем гражданского права - темой действий в обход закона с противоправной целью, которая на сегодняшний день часто декламируется, но практика еще не до конца выработала правил и принципов ее применения, о чем речь пойдет в следующей публикации.

Комментарии 1

Иван Васин  (barnet)
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А уж не именно история с трастом и послужила изменению способа признания "квалом"?
Сейчас уже не нужно ничего, если у тебя есть 6 млн - ты уже автоматом квал. А по нынешнему курсу это меньше 100 тыс дол.
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