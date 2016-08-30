Обход закона и банк ТРАСТ.

Прежде чем говорить об обходе Закона, необходимо выяснить смысл этого словосочетания, обратившись к толковому словарю.

Значение слова «обойти» в словаре С. И. Ожегова имеет два значения:

1)Пройти, окружая, огибая, минуя кого-что-нибудь;

2)Обмануть, перехитрить (разг.). Действовать обходным путем (перен.: применяя хитрости, уловки).

Из самого толкования словосочетания «обход закона» вытекает, что под обходом закона понимается обход какого-либо императивно установленного запрета, совершенный не в открытую, а через «огибание» либо косвенное нарушение запрета на совершение конкретных действий (т.е. скрытое нарушение).

Истоки «обхода закона» мы можем найти еще в Римском праве. Один из древнеримских юристов говоря о поступках в «обход закона», утверждал, что "поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл".

Иными словами, под обходом закона следует понимать такие действия участников гражданско - правовых отношений, которые, не смотря на формальное соответствие нормам действующего законодательства, направлены на создание таких правоотношений, к которым применяются более серьезные правовые последствия по сравнению с теми, которые применялись бы при обычных условиях гражданского оборота, что влечет за собой причинение вреда потерпевшей стороне и ответственность в соответствии с принципами, установленными в п. 2 ст. 10 ГК РФ в виде отказа лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично.

Анализ положений ст. 10 ГК РФ дает основание сделать вывод о том, что злоупотребление правом – это самостоятельный вид гражданско – правового правонарушения, при котором лица при осуществлении своих гражданских прав нарушают юридическую обязанность, установленную п. 3 статьи 1 ГК РФ, а именно обязанность действовать добросовестно.



Что нужно установить для квалификации действий в качестве обхода Закона.



Злоупотребление правом всегда проявляется в действии. Лицо, злоупотребляющее правом в форме обхода закона, всегда стремится реализовать свои цели через совершение действий, которые по своему характеру формально соответствуют требованиям Закона, т.е. внешне являются легальными, но по своей внутренней сути они недобросовестны, недействительны, незаконны.

При квалификации действий в качестве обхода закона необходимо установить:

1) в чем выразились недобросовестные действия субъекта;

2) какая норма права была обойдена;

3) при каких внешних обстоятельствах были совершены действия;

4) чем подтверждаются недобросовестные действия субъекта.



«Обход Закона» в действиях Банка «ТРАСТ».



Решением Анапского городского суда Краснодарского края от 11 августа 2015 года, вступившим в законную силу, установлен факт заинтересованности Банка в переводе денежных средств из вкладов в Кредитные ноты, так как в этом случае он не был обязан резервировать денежные средства, и получил экономическую выгоду, выразившуюся в том, что смог вовлечь в оборот (например, выдать в качестве кредитов) часть денежных средств, которые раньше были зарезервированы в Банке России и не могли приносить Банку прибыль, он получал в свое распоряжение те же денежные суммы клиентов, но при этом освобождался от несения расходов на страхование вкладов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Аналогичная норма содержится в части 1 статьи 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации».

В силу статьи 209 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступление в законную силу влечет появление у решения таких свойств, как неопровержимость, исключительность, преюдициальность, а потому факты, установленный вышеуказанным Решением должны быть учтены теми судьями, которые будут рассматривать новые иски против Банка.

Анализ имеющихся в распоряжении Автора материалов дает основания для выводов о том, что все клиенты Автора - держатели кредитных нот, являлись вкладчиками Банка, который был заинтересован в присвоении им статуса квалифицированных инвесторов, сам инициировал данный процесс, ибо был заинтересован в реализации кредитных нот, что нашло объективное подтверждение, и подтверждено вступившим в силу вышеуказанным Решением суда. И если интересы вкладчиков Банка заключались в сохранении своих денежных средств и получения по ним гарантированного дохода, то интересы Банка заключались в переводе их денежных средств с защищенного Законом депозитного вклада в кредитные ноты с целью получения возможности привлечь новые денежные средства других физических лиц и реализации приобретенных Банком кредитных нот.

Из Положения об обязательных резервах кредитных организаций, утв. Банком России 07.08.2009 № 342-П (далее - «Положение № 342- П») вытекает, что Банк должен резервировать на счете Банка России часть привлеченных им денежных средств. При этом указанные денежные средства полностью исключаются из финансового оборота, на них не начисляются проценты.

Переводя денежные средства Истца из вкладов в Кредитные ноты, Банк получал возможность:

- привлечь новые вклады на сумму зарезервированных средств;

- реализовать кредитные ноты, которые были приобретены Группой, как видно из аудиторского заключения, размещенного на официальном сайте Банка.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23.12.2003 № 177- ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» банки обязаны уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов.

В случае, когда вкладчики банка переводят свои денежные средства из депозитов в Кредитные ноты, Банк освобождается от обязательств по страхованию на сумму выведенных средств, т.к. в силу пункта 1 статьи 36 вышеуказанного ФЗ № 177-ФЗ расчетным периодом для уплаты страховых взносов является календарный квартал года. Выводя одни суммы, Банк имел возможность привлечь во вклады денежные суммы других физических лиц, используя при этом механизм смены статуса физического лица с вкладчика Банка на статус держателя кредитных нот.

Таким образом, Банк был заинтересован в переводе денежных средств из вкладов в Кредитные ноты, так как получал в свое распоряжение те же денежных суммы своих клиентов, но при этом освобождался от несения расходов на страхование вкладов.

Именно с целью обхода императивных правил пункта 1 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23.12.2003 № 177- ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Банк организовал процесс признания Истца квалифицированным инвестором и после присвоения ему этого статуса, продал кредитные ноты.



Следует отметить, что при присвоении статуса квалифицированного инвестора Банком также допускалось злоупотребление правом в форме обхода закона.

Признавая своих клиентов квалифицированными инвесторами за один день, Банк формально выполнял требования Закона. Ведь с каждым из них было подписано по 5 договоров купли - продажи акций на сумму не менее 3 миллионов рублей. Все это было сделано с одной единственной целью – соблюсти требование положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 2.1. Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н, т.е. одним выстрелом убить сразу двух зайцев- соблюсти требования регулятора и по цензу владения и по цензу о количестве сделок.

Формально все правильно - акции были зачислены на счет депо будущих держателей кредитных нот, т.е. условие о владении ценными бумагами на определенную в законодательстве сумму было соблюдено, требуемое количество договоров также было заключено. Исходя из буквы закона, все было сделано безупречно. Но принцип добросовестности соблюден не был.

Ведь законодатель, устанавливая запрет на злоупотребление правом, предъявляет требования к участникам гражданского оборота действовать добросовестно.

О какой добросовестности Банка может идти речь, если в тот же день, при подписании 5 договоров купли – продажи акций, где Банк выступал продавцом, тут же подписывалось 5 договоров на покупку Банком продаваемых им акций? Следует отметить, что Банк «Траст» являлся не простым участником гражданских правоотношений, а профессиональным участником рынка ценных бумаг, который осведомлен о моменте перехода прав на ценные бумаги. Ведь в соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя, а в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Лицо не могло распорядиться акциями до тех пор, пока оно не стало законным владельцем, а потому сделки по обратному выкупу акций, которые были заключены в тот же день, когда заключались первоначальные сделки, являются ничтожными в силу ст. 209 и 168 ГК РФ и Банку было об этом известно.

Банк сам:

- разработал проект договора купли-продажи,

-организовал подписание необходимого количества договоров,

-продавал и тут же выкупил у своих клиентов ценные бумаги российских эмитентов, которые как находились в собственности Банка, так и остались в его собственности.

- неоднократно использовал одни и те же ценные бумаги российских эмитентов для признания физических лиц квалифицированными инвесторами на протяжении ряда лет;

- произвел зачисление и списание ценных бумаг на и со счета Депо своих клиентов с целью подтверждения факта владения ценными бумагами на определенную сумму для формального соблюдения требований действующего законодательства.

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об очевидном отклонении действий Банка, как участника гражданского оборота от добросовестного поведения.