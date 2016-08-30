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Вот это санация!

30.08.2016 13:56 1 763 просмотра
Исходя из ответов Центрального Банка Российской Федерации, полученных по запросам Басманного районного суда, по делам, имеющимся в производстве у Автора, на 01.10.2014 в реестре квалифицированных инвесторов по сведениям Банка «ТРАСТ» значилось 741 физическое лицо. На 01.10.2014 дополнительно были признаны квалифицированными инвесторами еще 44 человека, а на 01.01.2015 – еще дополнительно 52 человека. За период с 01.01.15г. по 01.04.2015 в реестре не появилось ни одного квалифицированного инвестора. В этот же период прекратилась продажа кредитных нот физическим лицам – вкладчикам Банка «ТРАСТ». Этот период знаменуется сменой собственника Банка, приходом группы «Открытие», активным периодом санации Банка и концом периода обхода закона при реализации кредитных нот, о чем указывалось ранее.
Но это стало началом нового периода - периода, когда Закон стали обходить с уже совсем другой стороны.

Комментарии 1

Иван Васин  (barnet)
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На ветке форума о нотах
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=268201&PAGEN_1=62#forum-message-list

есть замечательный пост Nikodimus
Цитирую:

"Судья Басманного суда Васин оправдывает отказ банка Траст исполнить заключенный договор:

кредитные ноты, принадлежащие Истцу, в настоящее время фактически перестали быть самостоятельными объектами гражданского права, несмотря на то, что в настоящее время они формально по-прежнему учитываются на счете ДЕПО Истца

Если они учитываются на счете Депо, то они могут сменить владельца. То есть являются оборотоспособным объектом гражданского права.

Иэ этого решения.
ссылка

Там же судья Васин наделяет облигацию покупательной спсобностью. Покупательная способность - это количество товаров и услуг, которое может быть куплено на определенную денежную единицу. В случае с облигациями, видимо, это количество товара, которое можно приобрести на одну облигацию (бездокументарную в данном случае).
Итак, Васин заявляет, что бездокументарные ценные бумаги утратили "покупательную способность".

Так что если кто-то на руках имеет договор, обязывающий к покупке чего-либо, достаточно объявить, что покупаемая вещь утратила "покупательную способность", и противная сторона становится свободной от обязательств. Хотя, необязательно, наверное, совсем утратила. Достаточно будет сказать - потеряла в стоимости. Смысл-то понятен - банку не выгодно выкупать облигации обратно, они потеряли в стоимости, поэтому судья Васин банк от этой процедуры освобождает.

Браво, хорошая лазейка для любого контрагента."
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