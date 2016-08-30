Вот это санация!

Исходя из ответов Центрального Банка Российской Федерации, полученных по запросам Басманного районного суда, по делам, имеющимся в производстве у Автора, на 01.10.2014 в реестре квалифицированных инвесторов по сведениям Банка «ТРАСТ» значилось 741 физическое лицо. На 01.10.2014 дополнительно были признаны квалифицированными инвесторами еще 44 человека, а на 01.01.2015 – еще дополнительно 52 человека. За период с 01.01.15г. по 01.04.2015 в реестре не появилось ни одного квалифицированного инвестора. В этот же период прекратилась продажа кредитных нот физическим лицам – вкладчикам Банка «ТРАСТ». Этот период знаменуется сменой собственника Банка, приходом группы «Открытие», активным периодом санации Банка и концом периода обхода закона при реализации кредитных нот, о чем указывалось ранее.

Но это стало началом нового периода - периода, когда Закон стали обходить с уже совсем другой стороны.