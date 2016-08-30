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Добросовестность и недобросовестность применительно к обращению кредитных нот Банка «ТРАСТ» на территории Российской Федерации.

30.08.2016 15:07 2 891 просмотр
То, что сегодняшние так называемые «держатели» кредитных нот в субъективном смысле являлись и являются добросовестными, неоспоримо.
Во-первых, понятие кредитных нот отсутствует в Российском законодательстве. Еще в 2003 году была предпринята попытка внести поправки в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», содержащие определение кредитной ноты и устанавливающие особенности эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также поправки в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Однако Проект Федерального закона № 385126-3 «О внесении дополнений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 24.11.2004 был отклонен Государственной Думой ФС РФ.
Однако, несмотря на то, что еще в 2004 году законопроект был успешно похоронен, кредитные ноты успешно прижились на Российском рынке. Между тем, даже при огромном желании узнать что-то об этом уникальном финансовом инструменте, все усилия оказались бы тщетными, так как на мировом финансовом рынке существует, как минимум, около двух десятков разных видов кредитных нот, и каждый из этих видов имеет свои особенности. Правила и принципы эмиссии и размещения кредитных нот устанавливаются на уровне соответствующей глобальной программы выпуска долговых обязательств, которая разрабатывается с целью эмиссии и размещения кредитных нот, а также соответствующих договоров, сторонами которых являются участники программы, где собственно и устанавливаются все «правила игры».
Во-вторых, каждый из сегодняшних «счастливых обладателей» кредитных нот получал от Банка «ТРАСТ» (ПАО) соответствующий рекламный проспект. Делалось это двумя способами – вручалось лично вкладчику или направлялось ему на электронную почту. В распоряжении Автора имеются доказательства - протоколы нотариальных осмотров полученной от Банка «ТРАСТ» корреспонденции с рекламным проспектом, где черным по белому написано: «Кредитный риск инструмента (т.е. предлагаемых Банком кредитных нот) - это кредитный риск открытого акционерного общества Национальный Банк «ТРАСТ», доходность (после уплаты налогов) по такому продукту выше, чем доходность по банковскому вкладу, подпадающего под обязательную систему страхования АСВ» и содержатся другие существенные условия, необходимые для заключения договора купли–продажи кредитных нот, т.е. была направлена оферта .
В условиях, когда в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 статьи 435 и статьей 436 ГК РФ, оферта является безотзывной, что помимо прочего закреплено и в п.п. 2 статьи 16 Венской конвенции ООН 1980 г. , какие еще гарантии нужны были человеку, которому Банк «ТРАСТ» гарантировал более высокий доход по сравнению с вкладом, и полное отсутствие в связи с этим каких-либо рисков?
А вот Банк «ТРАСТ» добросовестным в субъективном смысле назвать никак нельзя, так как он обладал всей информацией о кредитных нотах и более того, был не только организатором сделок с держателями кредитных нот, но и организатором всех выпусков кредитных нот, которые предлагал своим вкладчикам.
Автором изучены и представлены в качестве доказательств по гражданским делам, имеющимся в производстве адвоката, документы, исходящие от Банка «ТРАСТ», в которых заявлялось, что ОАО «Национальный Банк «ТРАСТ» (ранее - Инвестиционный Банк ТРАСТ) - первый инвестиционный банк в России, который начал использовать собственную инфраструктуру для организации выпусков кредитных нот (первый выпуск – октябрь 2002 г.), в котором он выступал как Bookrunner, Дилер (формирование «книги» спроса на размещаемые кредитные ноты, технический выкуп кредитных нот у C.R.R. B.V. и продажа их инвесторам), Маркет – мэйкер (заключение сделок с размещенными кредитными нотами за свой счет, выставление котировок для поддержания ликвидности выпуска, аналитическая поддержка в течение срока обращения кредитных нот).
Анализ всех документов Программ по выпуску кредитных нот Эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. (Информационного меморандума, Трастового договора, Агентского соглашения, Соглашения о распространении), а также документов, в которых определялись параметры сделки для каждого выпуска кредитных нот (Соглашения о предоставлении субординированного кредита, Приложения о ценообразовании) видно, что в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении субординированного кредита, Заемщиком выступал Банк «ТРАСТ» (ПАО), согласно Агентскому соглашению, Платежный агент - иностранный банк (Mellon или HSBC), но Агентом по расчетам в Приложении о ценообразовании указан Банк «ТРАСТ» (ПАО). По разным выпускам в Приложении о ценообразовании указаны разные дилеры - TIB Investment ltd, T&IB Equites или НБ ТРАСТ, но в любом случае, это все компании входили в Банковскую группу, возглавляемую Банком «ТРАСТ», а как Маркетмэйкер, Банк «ТРАСТ» нес риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определенного Эмитента с целью организации их продаж.
Таким образом, вся сделка по выпуску кредитных нот Эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. была организована Банком «ТРАСТ», включая окончательное согласование с Эмитентом документов, связанных с выпуском кредитных нот и размещением кредитных нот, организацию вторичного рынка кредитных нот также обеспечил Банк «ТРАСТ», а потому он обладал всей полнотой информации о кредитных нотах, что подтверждается также тем, что именно Банк «ТРАСТ» предоставил в материалы дела все программные документы, связанные с выпуском и размещением кредитных нот. Более того, из многих документов следует, что Банк «ТРАСТ» являлся стороной практически всех договоров, связанных с выпуском и размещением кредитных нот, а потому в субъективном смысле Банк «ТРАСТ», в отличие от его клиентов, которым он продал кредитные ноты, нельзя признать добросовестным.

Комментарии 2

Иван Васин  (barnet)
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Как я понимаю, траст платил по своим обязательствам. Ноты выкупались. Проценты выплачивались.
Как санация - обязательства также признали, деньги выделили... Но решили не платить.
Светлана Львова  (lvovasv)
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Самое удивительное заключается в том, что в судебных решениях судьи рассуждают о недобросовестности Истцов-держателей кредитных нот. В частности, в одном из Решений судья пишет о том, что Истец действовал недобросовестно, так как..."узнав о необоснованном присвоении ему статуса квалифицированного инвестора, имел возможность этому воспрепятствовать, однако этого не сделал"...Интересно..как мог конкретный человек ЭТОМУ воспрепятствовать? Горько, очень горько читать такое..
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