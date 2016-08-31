Информация о рисках «для галочки». Как должно было быть и как это было в деле с Банком ТРАСТ?

Основной принцип добросовестного поведения профессионального участника рынка ценных бумаг, в данном случае брокера, состоит в предоставлении достоверной и полной информации о конкретном финансовом продукте, предлагаемом, а потом и продаваемом конкретному клиенту. Это прямо вытекает из положений пунктов 3, 4 статьи 1 ГК РФ, устанавливающих правила о том, что при установлении, осуществлении гражданских прав, а также при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Именно поэтому, выполняя обязанность о доведении до сведения клиентов всей необходимой информации, связанной с исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, установленную пунктом 2.1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 11.10.1999 № 9, действовавших на момент возникновения спорных правоотношений с держателями кредитных нот, Банк «ТРАСТ» как брокер, должен был действовать добросовестно.

Действующее законодательство не раскрывает критерии и порядок действий брокера, но все необходимые принципы о предоставлении информации заложены в «Принципах для инфраструктур финансового рынка» (далее – Принципы) Банка международных расчетов и IOSCO, принятых в апреле 2012 года, внедрение которых обеспечивается регулятором на основании Письма Банка России от 29.06.2012 № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для инфраструктур финансового рынка». В свою очередь регулятор, действует во исполнение пункта 30 Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2013 № 1012-р, которым предусматривалось введение международных стандартов в практику функционирования российских инфраструктур финансового рынка, к которым, безусловно, относятся и брокеры.

Принцип 23 «Раскрытие правил и ключевых процедур» требует, чтобы инфраструктура финансового рынка (ИФР) предоставляла достаточную информацию, позволяющую ее участникам получить ясное представление о рисках (выделено Автором), с которыми связано их участие в ИФР, предоставляла всю необходимую и надлежащую документацию и проводила обучение, чтобы упростить участникам понимание правил, процедур ИФР и рисков, которым они подвергаются в результате участия в ИФР.

В Пояснительной записке (п.3.23.1.) отдельно указывается, что ИФР должна предоставлять своим участникам и потенциальным участникам достаточную информацию, позволяющую им точно выявлять и ясно понимать риски и обязанности, связанные с участием в системе. Для достижения этой цели ИФР должна определять и обнародовать в письменной форме точные и всеобъемлющие правила и процедуры, включая пояснительные материалы, написанные простым языком, чтобы участники могли полностью понимать архитектуру и операции системы, свои права и обязанности, а также риски, связанные с участием в системе. Правила, процедуры и пояснительные материалы ИФР должны быть точными, актуальными и доступными всем существующим и потенциальным участникам, излагаться доступным языком и сопровождаться подробной пояснительной документацией, позволяющей пользователям понять и правильно интерпретировать данные (п. 3.23.9).

Материалами многочисленных гражданских дел по искам держателей кредитных нот, выпуск и обращение которых было организовано Банком «ТРАСТ», уведомление о рисках носило формальный характер, являлось простым перечислением тех рисков, с которыми могут столкнуться участники рынка – владельцы российских ценных бумаг. Об иностранных ценных бумагах там не было ни слова. Но этой проблеме будет посвящен отдельный блог.