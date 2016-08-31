…Информирование о рисках по кредитным нотам ...кое как...вернее сказать - никак!

Программными документами по выпуску кредитных нот Эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. установлено, что обязательства Эмитентов по осуществлению в пользу держателей кредитных нот соответствующих платежей ограничено исключительно обязательством выплатить только те суммы, которые ими будут фактически получены от должника по соответствующему соглашению о субординированном займе, а также о том, что существует угроза аннулирования кредитных нот в случае списания дебиторской задолженности, служащей обеспечением по кредитным нотам.
Материалами гражданских дел, рассматриваемых в Басманном районном суде города Москвы установлено, что в обоснование своих доводов об исполнении Банком «ТРАСТ» своих обязательств о разъяснении клиентам рисков, связанных с кредитными нотами, представитель Банка «ТРАСТ» ссылался на приложение к брокерскому договору, анализ которого показывает, что изложенная в Приложении информация является стандартным перечислением рисков, заимствованным целиком из статьи «Инвестиционные риски клиентского портфеля банка и способы его снижения», размещенной на сайте http://www.riskovik.com и не имеет никакого отношения к операциям с кредитными нотами и их спецификой.
Кроме того, следует помнить о том, что Банк «ТРАСТ», являющийся стороной соглашения о распространении по выпуску кредитных нот Эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V., принимал на себя обязательства распространять копии Информационного меморандума , что в данном случае им сделано не было. Материалами всех без исключения гражданских дел, находящихся в производстве у Автора, установлено, что ни один из клиентов - физических лиц - приобретателей кредитных нот иностранных Эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V. не только не был ознакомлен с положениями этого документа, но, более того, Банк «ТРАСТ» отказал в предоставлении данного документа в начале 2015 года, сославшись на его отсутствие, что подтверждается соответствующими письмами Банка «ТРАСТ», имеющимися в материалах гражданских дел. Между тем по запросу суда, Информационные меморандумы были предоставлены именно Банком «ТРАСТ». Установлено, что их перевод на русский язык датируется мартом 2015 года. Все остальные программные документы были переведены на русский язык еще позднее.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (далее - Закон о языках народов РФ), пунктами 1, 2 статьи 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (далее - Закон о государственном языке), государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. В силу пункта 1 статьи 16 Закона о языках народов РФ, на территории Российской Федерации официальное делопроизводство в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на русском языке как государственном языке Российской Федерации.
Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, определенных указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, Законом о языках народов РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации.
Согласно пунктам 1, 6 части 1 и части 2 статьи 3 Закона о государственном языке, государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства, во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности (выделено Автором) и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных объединений. В случаях использования в сферах, указанных в части 1 указанной статьи, наряду с государственным языком Российской Федерации государственного языка республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранного языка, тексты на русском языке и на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво, звуковая информация (в том числе в аудио- и аудиовизуальных материалах, теле- и радиопрограммах) на русском языке и указанная информация на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, также должна быть идентичной по содержанию, звучанию и способам передачи.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 5 Закона о государственном языке обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации предусматривает, в частности получение информации на русском языке в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах, органах местного самоуправления, организациях всех форм собственности.
В соответствии с пунктом 2.5 Договоров брокерского обслуживания, заключаемых с физическими лицами , Банк «ТРАСТ» принимал на себя обязательства информировать каждого из своих клиентов о ставших ему известными сведениях, относящимся к кредитным нотам, которые, по мнению Брокера, могут существенным образом повлиять на исполнение Брокером своих обязательств по Договору. Аннулирование кредитных нот в случае списания субординированного займа – существенное условие, в результате которого Брокер не сможет продавать кредитные ноты, принадлежащие свои клиентам. Ведь с каждым из своих клиентов Банк «ТРАСТ» заключал договоры, целью которых являлся выкуп приобретенных конкретными физическими лицами кредитных нот в безусловном порядке, по их требованию.
Однако Банк «ТРАСТ», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, не обеспечил своевременный перевод документов, которые в конечном итоге представил в суд по его запросам, не ознакомил с их содержанием своих клиентов на стадии получения от них поручений на приобретение кредитных нот, не представил всей необходимой информации, которой располагал, что подтверждается фактом участия Банка «ТРАСТ» в глобальной программе по выпуску долговых обязательств в качестве ведущего организатора и подписанием им соответствующих программных документов, свидетельствующих о принятии Банком «ТРАСТ» обязательств о предоставлении информации, совершил тем самым действия и бездействия, которые расходятся с принципом добросовестности участника гражданского оборота и рассматриваются как злоупотребление правом, что подтверждается также и судебной практикой .
Не случайно регулятор в своем докладе «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля», опубликованном на официальном сайте Банка России, среди основных проблем, связанных с инвестиционной деятельностью лиц, не являющихся в соответствии с Российским законодательством квалифицированными инвесторами, назвал непредоставление или предоставление клиенту неадекватной (с точки зрения полноты, понятности, достоверности) информации в отношении возможных рисков при инвестировании на финансовом рынке, прежде всего при использовании заемных средств. Агрессивно рекламируемые финансовые инструменты в реальности часто не соответствуют ожиданиям граждан, содержание рекламы не содержит сведений о предназначении данных инструментов, их соответствии инвестиционным целям и горизонту инвестирования клиента, уровню информированности и благосостояния человека .
В этой связи невольно предполагается, что в данном тексте проводится параллель с нашумевшей историей вокруг Банка «ТРАСТ», который являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, не только предоставлял своим клиентам неадекватную информацию, но и, зная об императивно установленном запрете – недопустимости предложения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, понимая противоправность своего поведения, в нарушение пункта 4 статьи 30.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предлагал кредитные ноты своим вкладчикам, что подтверждается соответствующей электронной перепиской между сотрудниками Банка «ТРАСТ» и конкретными физическими лицами, выступающими Истцами по ряду дел, рассматриваемых в судах РФ, но в основной своей массе - в Басманном районном суде города Москвы.
Незаконное предложение кредитных нот является фактом, свидетельствующим о заведомо недобросовестном осуществлении Банком «ТРАСТ» (ПАО) гражданских прав (злоупотребление правом). Автор выражает надежду на то, что нарушенные права граждан будут восстановлены, регулятор ликвидирует пробелы в законодательстве и установит жесткие требования к процедуре и порядку предоставления информации о финансовых инструментах, а законодатель ужесточит ответственность за недобросовестные действия на фондовом рынке, а суды восстановят нарушенные права граждан – держателей кредитных нот.
Комментарии 1
К чему бы это?