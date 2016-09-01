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Решение о признании квалифицированным инвестором - основа в соблюдении процедуры квалификации.

01.09.2016 18:21 4 947 просмотров
Одним из доводов, который был заявлен в позиции о защите прав держателей кредитных нот в споре с Банком «ТРАСТ» при оспаривании законности присвоения им, как брокером, Истцам статуса квалифицированного инвестора, являлся довод об отсутствии Решения о признании лица квалифицированным инвестором, которое является документом, на основании которого должна вносится запись в соответствующий Реестр.
Суды никак не отреагировали на данный довод, просто его проигнорировали.
А проблема между тем носит глобальный характер.
По моему мнению, частью процедуры в признании лица квалифицированным инвестором является вынесение Решения, что прямо вытекает из положений ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Так, в п. 3 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» содержится указание на то, что лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
Основным нормативным актом, регламентирующим квалификацию, является Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", из анализа которого вытекает, что РЕШЕНИЕ - объективная необходимость в процедуре признания лиц квалифицированными инвесторами.
И так, на наличие РЕШЕНИЯ регулятор указывает неоднократно в следующих пунктах своего нормативного акта:
1.2. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает с учетом требований настоящего Указания документ, содержащий порядок принятия решения (прим Автора) о признании лица квалифицированным инвестором (далее - регламент), в том числе:
срок принятия решения (прим Автора) о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (прим. Автора) должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
3.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, направляет заявителю в порядке, предусмотренном регламентом, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения (прим Автора) следующие сведения:
в случае принятия решения (прим Автора) о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
в случае принятия решения (прим Автора) об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
Аналогичные правила содержались и в отмененном и ныне не действующем Приказе ФСФР России от 18.03.2008 N 08-12/пз-н "Об утверждении Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами", которым сегодня как раз и руководствуются суды по причине того, что клиенты Банк «ТРАСТ» признавались квалифицированным инвесторами в период действия именно этого акта.
Пунктом 10.2 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами в НБ «ТРАСТ» (ОАО), утвержденного Приказом от 03.05.2012 № 208-П, действовавшим на спорный момент времени, установлено, что включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированным инвестором, осуществляется на основании принятого Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.
Следует отметить, что законодатель передал функцию признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором брокерам, управляющим, иным лицами, но установил правило, что случаи признания будут установлены Законом, а порядок будет установлен Банком России (п. 7 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг).
Таким образом, мы имеем дело с тем, что конкретные государственно – властные полномочия были переданы конкретным лицам, за действиями которых осуществляется надзор и установлены правовые последствия в виде ответственности за незаконное признание лица квалифицированным инвестором в пункте 6 статьи 3 ФЗ « О рынке ценных бумаг». Это, пожалуй, единственное исключение в нашем законодательстве, когда за риски инвестора отвечает брокер на все 100%.
Важно отметить, что в соответствии с абз. 2 пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» по правилам, предусмотренным главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассматриваются также дела об оспаривании решений, действий (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принятых, совершенных при осуществлении ими переданных в установленном порядке конкретных государственно-властных полномочий.
Это означает, что лицо, которому было, например, отказано в признании квалифицированным инвестором, может обжаловать соответствующие действия брокера.
И здесь, в условиях полного отсутствия правового регулирования, мы вынуждены использовать принцип, заложенный в п. 4 ст. 1 ГПК РФ и в ст. 6 ГК РФ об аналогии закона, а также обращаться к разъяснениям Верховного Суда РФ.
При анализе дел по спорам из публичных правоотношений вытекает, что суды в своих судебных актах указывают на то, что к заявлению об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих должен быть приобщен документ, подтверждающий факт принятия оспариваемого решения и ссылаются при этом на абзац второй пункта 15 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих".( Апелляционное определение Московского областного суда от 20.07.2015 по делу N 33-17148/2015, Апелляционное определение Тверского областного суда от 16.04.2014 N 33-1524)
Из изложенного можно сделать однозначный вывод о том, что законодатель и регулятор в лице Центрального Банка, наделяя брокера функцией по признанию физических лиц квалифицированными инвесторами, не могли исходить из того, что Решение о признании лица квалифицированным инвестором будет приниматься устно, как это делал Банк «ТРАСТ».
Решение – это документ. В соответствие же с абзацем вторым статьи 1 Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения.
И именно в форме документа должно быть зафиксировано решение о признании конкретного физического лица квалифицированным инвестором, содержаться ссылка на конкретные виды ценных бумаг, по которым данное лицо признано квалифицированным инвестором.
Заявление о признании квалифицированным инвестором- это только пожелание конкретного лица. Мы ведь может пожелать признать нас кем угодно, но это не значит, что нас таковыми признают.
Доказательства того, что в отношении кого - либо из Истцов в делах по искам против Банка «ТРАСТ» было принято письменное Решение о признании кого – либо из них квалифицированным инвестором, в материалах дела отсутствует, а потому есть все основания утверждать о нарушении процедуры в признании физических лиц квалифицированными инвесторами и возможности применения в таких случаях положений п. 6 статьи 3 ФЗ « О рынке ценных бумаг» и обязывать брокера возмещать причиненные убытки или выкупать проданные физическим лицам кредитные ноты - ценные бумаги иностранных эмитентов.

Комментарии 4

Иван Васин  (barnet)
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Суды вообще игнорируют все, что им "неудобно".
То что они куплены или "продавлены", что вероятней, ни для кого не секрет.
А квалификации не было у 99%.
Вот интересно, после этого довольно громкого дела, были изменения в процесс квалификации.
Теперь, насколько я знаю все заменено имущественным цензом. Есть 6 млн руб - все, квалинвестор.
Дмитрий  (Nikodimus)
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Для квалификации вкладчиков банком Траст делались 5 сделок купли-продажи акций, а квалификация на основании этой сделки присваивалась Трастом на все виды ценных бумаг. Довольно затруднительно было бы в решении, если бы оно сущестовало, обосновать такую логику.
Иван Васин  (barnet)
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Цитата
Дмитрий пишет:
Для квалификации вкладчиков банком Траст делались 5 сделок купли-продажи акций, а квалификация на основании этой сделки присваивалась Трастом на все виды ценных бумаг. Довольно затруднительно было бы в решении, если бы оно сущестовало, обосновать такую логику.

Вот поэтому его и не обосновывают. Никак smile:D
Да и собственниками акций вкладчики не становились. Эти акции использовались по кругу для всех кого нужно было "квалифицировать" smile:D
Светлана Львова  (lvovasv)
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Самое удивительное, что данному доводу оценки в своем решении не дал ни один из судей!
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