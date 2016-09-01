По закону - сначала сделки, а потом заявление..а было все наоборот..

В силу императивно установленных правил, при приеме от физического лица заявления о признании его квалифицированным инвестором, брокер должен был проверить соответствие лица двум из трех требований, установленных статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»(речь идет о периоде до 01.06.2014г.)

Разделом 7 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами в НБ «ТРАСТ» (ОАО), утвержденного Приказом от 03.05.2012 № 208-П, действовавшим на момент подачи соответствующего заявления о признании квалифицированным инвестором, был установлен перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. Так, вместе с заявлением физическим лицом должны быть предоставлены документы, подтверждающие владение лицом ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе выписка из реестра акционеров акционерного общества или со счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ; документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе отчеты, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с федеральным законодательством), а также нотариально заверенные копии лицензий организаций, выдавших эти документы.

Материалами всех гражданских дел, имеющихся в производстве у Автора, установлено и не оспорено Банком, что во исполнение пунктов 7.1.3 и 7.1.4 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами в НБ «ТРАСТ» (ОАО), утвержденного Приказом от 03.05.2012 № 208-П, Ответчик не потребовал у обратившихся к нему лиц предоставления к заявлению необходимых документов для подтверждения соответствия Истца требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а принял оформление необходимых документов на себя. Ответчик признал Истца квалифицированным инвестором за один день путем подписания комплекта заранее подготовленных документов по приобретению и обратной продаже ценных бумаг, подготовленных сотрудниками самого Банка, при этом какая-либо экономическая цель приобретения указанных ценных бумаг для физических лиц заведомо отсутствовала. Кроме того, Законом не предусмотрено совершение сделок после подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором. Сопоставление отметок о принятии соответствующих документов – анкеты, условно – депозитарного поручения, заявления о присоединении с выписками по счету Депо, свидетельствуют о том, что сделки купли – продажи акций проводились посла подачи Истцом заявления о признании квалифицированным инвестором.

Материалами всех гражданских дел установлено, что на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, никто из Истцов не владел ни ценными бумагами, ни финансовыми инструментами, и не совершал 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн. рублей.

Из информационных писем, которые были разработаны для сотрудников Банка видно, что совершение сделок с ценными бумагами осуществлялось после подписания заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Процедура признания квалифицированным инвестором была нарушена уже на стадии подачи заявления. Установлено, что Заявление о признании лица квалифицированным инвестором с предварительно проставленными в тексте галочками в отношении предъявляемых требований было подготовлено сотрудниками Банка. Из визуального исследования оригинала Заявления видно, что галочки в тексте проставлены типографским способом, указание «все виды ценных бумаг» также отражено сотрудником Банка.

В п. 9 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» установлено правило о том, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Слово «нескольких видов» означает то, что законодатель предоставил брокеру самостоятельно определить конкретные виды ценных бумаг, но не все виды, как это сделал Банк. Т.е. физическое лицо признается квалифицированным инвестором именно по тем видам ценных бумаг, которыми оно владеет, и совершало сделки с этими ценными бумагами, т.е. приобрело опыт.

Таким образом, признание лица квалифицированным инвестором по «всем видам ценных бумаг» не соответствует п. 3.2. Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного ФСФР России от 18 марта 2008 года N 08-12/пз-н (действовавшего на спорный момент), а процедура такого признания не согласуется с волеизъявлением Истца.

Законодатель установил в подпункте 3 п. 2. 1. Положения, указание именно на период времени – «ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов», не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет», а потому воля законодателя направлена именно на периодические действия в течение определенного времени. К тому же в норме присутствует слово «совершало», что с точки зрения воли законодателя свидетельствует о периодических действиях, направленных на заключение сделок в течение определенного периода времени, ибо нельзя приобрести опыт и знания за один день. Подписание 5 договоров в один день не могут служить подтверждением факта совершения 5 сделок в том контексте, как это установлено законодателем.

При признании Истца квалифицированными инвесторами Банком не было учтены правила статьи 190 ГК РФ о том, что установленный законом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

В силу ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Если, например, сделка была совершена 01.03.14г., то признавать лицо квалифицированным инвестором можно только 02.03.14, т.е. на следующий день, как это определено ст. 191 ГК РФ, а в данном случае все делалось одномоментно, единоразово, что свидетельствует о нарушении процедуры признания лица квалифицированным инвестором.

Однако и суд не дал оценки данному обстоятельству и представленной доказательственной базе.