Проблемные вопросы в коллизионном регулировании оборота кредитных нот Банка ТРАСТ.

Эмиссия и размещение кредитных нот осуществлялось за границей, по правилам иностранного права, но регулирование приобретения иностранных ценных бумаг, к которым относятся кредитные ноты, а также реализация прав по ним должна осуществляется на основе норм международного частного права.

Как представляется Автору, применительно к бездокументарным ценным бумагам иностранных эмитентов должно применяться право эмитента или право государства, на территории которого были выпущены ценные бумаги, что подтверждается Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденных Банком России 13.11.2015 № 503-П и соответствующими документами депозитариев, на обслуживании у которых находились кредитные ноты.

Так, в соответствии с п. 1.1. Положения № 505-П, на счетах депо может осуществляться учет прав в том числе и на иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам (прим. Автора), могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Аналогичные правила установлены в пункте 1.3. Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Банк «ТРАСТ» (ПАО) и в Условиях осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» .

Между тем, анализ всех дел, рассматриваемых в Басманном районном суде города Москвы, который имеется в производстве у Автора показал, что при рассмотрении исков держателей кредитных нот и вынесении решений суд вообще не вдавался в вопросы коллизионного регулирования, что может отрицательно сказаться на практике и требует особого и пристального внимания со стороны вышестоящих судов и в первую очередь Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении соответствующих жалоб на вынесенные решения.

Более подробно этот вопрос рассмотрен в статье, ознакомится с которой можно на моей странице в ФБ.