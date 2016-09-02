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Мог ли Банк ТРАСТ как кредитная организация продавать принадлежащие ему акции с целью присвоения своим клиентам статуса квалифицированного инвестора?

02.09.2016 22:30 1 592 просмотра
В статье "ПРАВОСПОСОБНОСТЬ БАНКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ", размещенной на ресурсе ЗАКОН .ру и на странице Автора в ФБ на основании анализа доктрины, положений статей 5 и 6 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", анализа практики совершения сделок купли - продажи акций, положенных в основу для присвоения статуса квалифицированного инвестора Банком «ТРАСТ» (ПАО) своим вкладчикам, дается оценка общей и специальной правоспособности кредитных организаций при заключении договоров купли - продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке.

Комментарии 1

Иван Васин  (barnet)
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Ну как поставлен вопрос, теоретически он мог продавать "принадлежащие ему акции". smile:D
Фишка в том, что он почему-то не регистрировал право собственности на эти бумаги. smile:D т.е. акционером вкладчик не становился, что подтверждается реестрами акционеров того же Сбера или Роснефти, чьи акции впаривались для "квалификации". И порой одни и те же акции гуляли от вкладчика к вкладчику. smile:D
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