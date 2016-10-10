Комментарии к тому, что сказано журналистами газеты ВЕДОМОСТИ

Замечательная статья вышла сегодня - http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/10/660167-bank-trast#/newspaper/articles/2016/10/09/660167-padal-trast#!%23%2Fboxes%2F140737492960376!
Отдельные слова благодарности авторам за подробное описание схемы реализации кредитных нот. Смею заметить, что представляя интересы нескольких десятков держателей, видела практически все программные документы, которые удалось получить у Банка через судебные запросы. И то, про что написано в статье полностью соответствует действительности. Во вчерашнем варианте была еще графическая схема, которой на данный момент не наблюдается. Жаль, хорошая была схема! Наглядная.
Смею заметить, что мы можем рассуждать о кредитных нотах сколько угодно или даже прибегать к тексту Википедии, как это сделали некоторые из судей Басманного районного суда, но нужно помнить о некоторых важных вещах:
1) Существует несколько видов, я бы сказала даже около двух десятков видов кредитных нот, каждый из которых имеет свои особенности;
2) В Российском праве понятие кредитных нот отсутствует;
3) Кредитные ноты выпускаются для конкретного Покупателя, с которым заранее обсуждаются все условия и нюансы. И кредитные ноты, обращение которых на территории Российской Федерации организовал Банк ТРАСТ не являлись исключением из этого правила. Ноты выпускались для конкретного юридического лица.
4) В отличие от обычного, установленного нашим законодательством публичного порядка выпуска ценных бумаг, когда выпуск регистрируется, выпуск кредитных нот осуществлялся на основании заключаемых договоров, сторонами которых являлись участники Программы, в отсутствие государственного контроля, что запрещено законодательством Российской Федерации для эмиссии эмиссионных ценных бумаг, но разрешено нормами иностранного права.
5) Кредитные ноты выпускались в глобальной форме, на весь выпуск существовала только одна нота. Соответственно, наши российские граждане могли рассматриваться в качестве держателей сумм в глобальной ноте, но никак не держателями кредитных нот..и то, при соблюдении определенных условий.
Важно отметить, что в программных документах (по крайней мере тех, которые я видела) нет ни слова о правилах организации вторичного рынка кредитных нот. Из положений Трастового договора и соглашения о распространении вытекает, что Дилер (в том числе и Банк Траст по некоторым выпускам кредитных нот) вправе был организовать вторичную продажу кредитных нот, но на свой страх и риск. Подтверждение тому – Генеральное соглашение от 01.09.2011г. № 053/008/00218, заключенное между TIB Investments и Банком ТРАСТ, которое по сути своей является рамочным договором купли - продажи. В вышеуказанном договоре четко оговаривалось, что вне зависимости от того, какие договоренности могли бы быть у любой из сторон Генерального соглашения с любой третьей стороной, каждая Сторона несет ответственность как принципал по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Соглашения и каждой Сделки. Важно отметить, что условиями Генерального соглашения (подп iii п. «g» п. 5) было установлено, что Банк сознательно принимал на себя условия и риски каждой сделки (в финансовом или ином отношении).
Таким образом, Банк ТРАСТ принял на себя все риски, связанные с кредитными нотами, а крайними оказались ни о чем не подозревающие люди!
В соответствии с действующим законодательством передать риски, связанные с кредитными нотами физическим лицам – так называемым держателям кредитных нот, можно было только через заключение договора, которого в данном случае не было. Нет ни одного факта заключения договоров купли – продажи кредитных нот с передачей рисков, вытекающих из сути этого финансового инструмента. А раз договора нет, то все риски у Банка. И все бремя ответственности должен нести именно он.
Комментарии 2
Все-таки на суборд была 1 нота, а банк сам делил ее и на деньги жертвы подготавливал пакет нот на сумму?
Как-то не стыкуются п.п. 3 и 5
Все-таки на суборд была 1 нота, а банк сам делил ее и на деньги жертвы подготавливал пакет нот на сумму?
Речь идет о семи выпусках кредитных нот, поэтому и присутствует такое указание. В каждом выпуске (серии) предусмотрено, что ноты проходят своеобразный процесс трансформации. Сначала они выпускались в виде временной глобальной ноты, которая потом подлежала замене на постоянную глобальную. А уже глобальная должна была дробиться на множество мелких - постоянных именных нот или нот на предъявителя. Но ни один выпуск нот, обращение которых на территории РФ организовал Банк Траст, до такой трансформации не дошли))). Например, на весь выпуск XS0752757814 существовала одна глобальная нота на сумму 2, 3 млрд. руб. В программных документах различается понятие держатель кредитной ноты (тот, кто зарегистрирован в соответствующем реестре) и держатель суммы в кредитной ноте (тот, кто имеет соответствующий счет в Евроклире). Как только ценные бумаги иностранных эмитентов пересекают территорию РФ, они начинаются учитываться в штуках, а не в сумме, как это принято за границей. Если вы обратитесь к своим документам (договоры выкупа или договоры об оказании услуг по продаже кредитных нот), то увидите, что в каждом случае указывалась номинальная стоимость. Это и есть так называемая единица - штука. В нашем законодательстве масса пробелов, что и позволило Банку превратить своих вкладчиков в "нотчиков".