Банк ТРАСТ: в ответе за тех, кого обслужили.

Вопрос "Кто виноват?" так или иначе встает в ходе большинства судебных разбирательств, и, как правило, стороны имеют на него прямо противоположные ответы. В этом смысле показателен пример банка Траст, который проходит ответчиком по сотням гражданских дел о неисполнении обязательств перед держателями кредитных нот, однако сам себя считает жертвой. Именно на это указывает гражданский иск, который банк подал в ходе рассматриваемого уголовного дела против бывших менеджеров банка, о чем подробно описывается в газете ВЕДОМОСТИ от 12.12.16г. - http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/12/669143-kto-zaplatit..."
На сегодняшний день ряд держателей кредитных нот, бывших вкладчиков Банка ТРАСТ признаны потерпевшими по уголовному делу, т.е. являются лицами, которым преступлением причинен имущественный и моральный вред (ст. 42 УПК РФ). Все особенности и процедуры, которые касаются потерпевшего раскрываются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве".
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации обязывает органы публичного уголовного преследования в каждом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные законом меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в его совершении (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, дознаватель, в пределах своей компетенции, установленной уголовно- процессуальным кодексом, возбуждает уголовное дело, о чем выносит соответствующее постановление.
В силу ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела является заявление о преступлении, а основанием является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Таким образом, наличие Постановления о возбуждении уголовного дела является доказательством того, что повод и основания для возбуждения уголовного дела были. И Банк с этим согласился, ведь Постановление о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ им оспорено не было. Десятки, если уже не сотни физических лиц признаны потерпевшими.
При приобщении постановлений о признании потерпевшим к материалам гражданских дел, представители Банка ТРАСТ высказывают позицию о том, что, дескать, это не относится к делу и Банк ТРАСТ вообще тут ни причем, юридическое лицо не может быть признанно виновным в совершении преступления.
Действительно, субъектом уголовной ответственности всегда является ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, умысел которого в совершении конкретного преступления должен быть доказан следствием и подтвержден определенными доказательствами. А завершающим аккордом является вступивший в законную силу приговор суда. Вот тогда вина лица и считается установленной!
Но в данном случае речь идет о гражданско – правовой ответственности в рамках уголовного дела.
Замечу, что в соответствии с императивной нормой пункта 1 статьи 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд - определение.
Таким образом, в качестве гражданского ответчика может быть привлечено не только физическое, но и юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением, несмотря на то, что к уголовной ответственности в соответствии с положениями действующего уголовного законодательства может быть привлечено только физическое лицо.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.
Смею отметить, что сформированная судебная практика стоит на позициях того, что именно юридическое лицо должно возмещать вред, причиненный потерпевшему его работником, признанным виновным в совершении преступления.
Наглядный пример - Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2015 N 18-УД15-50.
А это цитата из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016)", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016)
«В соответствии с требованиями ст. 1068 ГК РФ, если вред причинен работником юридического лица при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании заключенного трудового договора (служебного контракта), то ответственность за его возмещение возлагается на это юридическое лицо.
С. (врач-кардиолог) признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ.
Постановлено взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб. в пользу потерпевшего.
Как следует из материалов дела, осужденный, работая врачом-кардиологом в районной больнице муниципального учреждения здравоохранения, состоял с этой организацией в трудовых отношениях, выполняя свои обязанности согласно должностной инструкции.
В соответствии с требованиями ст. 1068 ГК РФ, если вред причинен работником юридического лица при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании заключенного трудового договора (служебного контракта), то ответственность за его возмещение возлагается на это юридическое лицо.
Следовательно, судебные решения о взыскании в пользу представителя потерпевшей морального вреда в размере 500 000 руб. с осужденного не основаны на законе.
Исходя из изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила приговор и последующие судебные решения в отношении осужденного в части взыскания компенсации морального вреда в размере 500 000 руб. в пользу потерпевшего и дело в этой части направила на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства».
И так, цена врачебной ошибки – жизнь человека. И имущественную ответственность понес, как мы видим, не врач, который эту ошибку совершил, а юридическое лицо – работодатель этого врача.
А что же в ситуации с Банком? Почти никто из потерпевших - клиентов банка с топ-менеджментом, понятно, не общался. Сделки оформлялись и проводились рядовыми сотрудниками банка, на бланках банка, с использованием счетов банка. Без вовлечения всей инфраструктуры банка провернуть подобные операции в отношении сотен клиентов было бы невозможно, поэтому банк как кредитная организация и профессиональный участник рынка ценных бумаг несет ответственность за действия своих сотрудников. К тому же, на протяжении последних двух лет представители банка настаивали в суде, что сотрудники в отношении держателей кредитных нот действовали строго в рамках своей компетенции. Поэтому, как мне кажется, у Банка, работники которого совершали определенные действия, в которых уже усматриваются объективные признаки преступления, что подтверждается фактом возбуждения уголовного дела, не так велики шансы уйти от ответственности по возмещению причиненного преступлением вреда держателям кредитных нот.
Комментарии 2
Но как же быть с тем, что и держатели также официально уже "потерпевшие" в той же уголовке?! Если ВС не "разрулит" эту "насмешку над правосудием" - то тут однозначно нужно, как Вы и планировали идти за рубеж. Только требования к "товарищам" из Открытия думаю слегка "раздуть", не стоит забывать о штрафах, пенях и прочем "моральном" ущербе.