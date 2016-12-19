Роспотребнадзор на страже защиты потребителей банковских услуг.

Достаточно часто в своей повседневной жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда Банки нарушают наши права, а тягаться обычному гражданину с профессиональным участником, у которого в штате не один профессиональный юрист, представляется весьма затруднительно. И куда такому гражданину бежать? Кому жаловаться?

Каждому, кто столкнулся с произволом или несправедливостью на рынке банковских услуг, стоит помнить о том, что каждый из нас в первую очередь защищен Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)." И этими же законами определены органы, уполномоченные осуществлять контроль за деятельностью кредитных организаций.

Законодательство о защите прав потребителей в связи с принятием Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе) не изменилось, государственным органом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере защиты прав потребителей в соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 412 является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"( Роспотребнадзор).

Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" введены дополнительные требования для исполнителей финансовых услуг. При этом на Банк России как на регулятора, возложен прямой контроль за соблюдением дополнительно принятых законных обязательств хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на финансовом рынке как части потребительского рынка. А контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей так и остался в компетенции Роспотребнадзора как надзорного органа на потребительском рынке.

Таким образом, Роспотребнадзор наделен полномочиями осуществлять контрольно-надзорную деятельность в отношении участников потребительского рынка - исполнителей финансовых услуг на основании положений Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" с привязкой к нормам Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", что уже подтверждено и Верховным Судом РФ (Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 N 309-КГ16-1165 по делу N А60-58331/2014)

Постановления органа Роспотребнадзора о привлечении Банка к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.8 КоАП РФ поможет гражданам – потребителям отстоять свои нарушенные права.

Анализ судебной практики показывает, что найти правду в суде оспаривая условия конкретного пункта кредитного договора значительно сложнее, чем нежели обратиться с соответствующим заявлением в Роспотребнадзор, который в рамках осуществления своих полномочий проведет соответствующую проверку и при установлении события административного правонарушения составит протокол и привлечет Банк к административной ответственности.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» станет надежным помощником для тех, кто пытается отстоять свои нарушенные права.

В практике автора также имело место обращение в Роспотребнадзор, но не по во вопросам оспаривания условий конкретных пунктов кредитного договора, а по совершенно безнадежному, как все считали делу – по делу о защите держателей кредитных нот Банка ТРАСТ. Заявление было инициировано от моей Питерской группы клиентов. В ходе проведения документарной проверки, проведенной по письменным обращениям конкретных граждан, изложенные факты нашли свое подтверждение и государственный орган выдал ПАО НБ «ТРАСТ» соответствующее предписание, содержащее требование прекратить нарушения законодательства и устранить соответствующие нарушения в срок до 21.10.2016г.

Поэтому Роспотребнадзор нельзя сбрасывать со счетов. Полагаю, что именно этот орган государственного надзора может сыграть свою положительную роль в деле защиты прав граждан – потребителей банковских услуг.