ЗоЗПП в деле нот ТРАСТА: что купили или как продали?

20 декабря 2016 года в преддверии двухлетней годовщины начала санации Банка «ТРАСТ» увидел свет Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ, в который попало и одно из дел по иску держателя кредитных нот, Решение по которому в свое время было отменено Верховным Судом РФ.

В связи с этим, учитывая тот факт, что одним из принципиальных подходов нашего правосудия является неукоснительное соблюдение принципа о единообразии в толковании и применении судами норм права, нарушение которого является безусловным основанием для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора (ст. 391.9 ГПК РФ), каждый понимает, что идти по пути защиты своих нарушенных прав исключительно через использование норм Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» после 20.12.2016 совершенно бесперспективное занятие, ибо любой судья, принимая решение после 20.12.2016 в разрез с конкретным разъяснением, содержащимся в вышеуказанном Обзоре, будет понимать, что оно может быть отменено в суде надзорной инстанции.

Под нарушением судебным постановлением (п. 1 ст. 13 ГПК - имеются все виды судебных актов) единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.



ЧТО продал Банк «ТРАСТ»?



В пункте 7 раздела II Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016) высказана позиция Верховного Суда РФ о том, что на отношения, возникающие из агентского договора на приобретение для физического лица и за его счет на рынке по его поручению ценных бумаг с целью получения прибыли, положения законодательства о защите прав потребителей не распространяются.

И ведь действительно, статьей 1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» установлено, что именно этим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента. А под обращением ценных бумаг часть 15 статьи 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» понимает заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Таким образом, Верховный Суд РФ, рассматривая конкретный вопрос, четко установил, «ЧТО» именно продал Банк «ТРАСТ» своему клиенту. Как следует из текста судебного акта, Верховный Суд РФ установил, что Банк «ТРАСТ» продал своему клиенту ценные бумаги - кредитные ноты (сертификаты участия в кредите) иностранного эмитента.

Говоря упрощенно, можно констатировать, что когда мы покупаем стол или стул, то наши правоотношения с продавцом регулируются Законом о защите прав потребителей, а если мы покупаем ценные бумаги, то к нашим правоотношениям применяется уже совсем другой Закон - ФЗ «О рынке ценных бумаг».



КАК продавал Банк «ТРАСТ»?



Смею заметить, что Верховный Суд РФ, рассматривая конкретный вопрос не вдавался в анализ ситуации о том, КАК именно Банк ТРАСТ продавал кредитные ноты своим клиентам. А ведь практически в каждом деле, где держатели кредитных нот, отстаивая свои права, ссылаются на нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», они апеллируют не к тому ЧТО купили, а к тому КАК купили, как именно Банк «ТРАСТ» продал им кредитные ноты – с нарушением Закона и при очевидном введении в заблуждение.

К тому же нельзя не отметить, что в данном случае Банк «ТРАСТ» совмещал несколько функций - кредитной организации, брокера, дилера, платёжного агента, которые подпадают под потребительское, банковское и финансовое регулирование, регулирование законодательства о рынке ценных бумаг. Именно на смешении разных функций и, соответственно, разного регулирования был построен бизнес реализации кредитных нот держателям банковских депозитов, которым сотрудники Банка даже предлагать данный продукт по Закону не имели права.

Законодатель в пункте 4 статьи 1 ГК РФ четко установил, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Однако вопрос о том, КАК Банк «ТРАСТ» продавал кредитные ноты своим клиентам остается открытым, а потому Банку еще рано праздновать победу и справлять похороны по всем делам, в которых применялся ЗоЗПП. Похоронена исключительно позиция ЗоЗПП, связанная с формулировкой вопроса о предмете приобретения, что влияет только на выбор подсудности. А вот что касается применения в таких делах других норм материального права, которые отвечают на вопрос о том, КАК ИМЕННО Банк продавал кредитные ноты - это отдельный разговор и точка Верховным Судом РФ еще не поставлена.

Предмет продажи и способ продажи – вещи принципиально разные! И если Верховный Суд РФ дал оценку предмету продажи, то способ продажи своей оценки еще не получил.