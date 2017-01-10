На сегодняшний момент положение абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской Федерации, устанавливает имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его частей), которое является для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания, - поскольку оно направлено на защиту конституционного права на жилище не только самого гражданина-должника, но и членов его семьи, в том числе находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов. Исключение составляют случаи, когда жилье и земля являются объектами ипотеки, когда жилье теряет статус неприкосновенности. Однако грядут большие изменения, о чем читайте ниже - все очень доступно изложено в газете ВЕДОМОСТИ.