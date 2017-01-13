Банк «ТРАСТ»: план санации вместо Закона?

У Банка «ТРАСТ» есть обязательство перед держателями кредитных нот. Но никто из них не может добиться исполнения обязательств по той причине, что государство в лице Центрального Банка РФ, ПРИЗНАВ обязательство, выделив деньги на выплаты, при этом ограничило их соответствующим пунктом в Плане санации, которая носит публичный характер.
В абзаце 1 пункта 19 Плана АСВ, изложенного в новой редакции, указано: «Банк не исполняет обязательства по кредитным нотам, по договорам о выкупе кредитных нот или иным обязательствам, имеющим признаки сомнительности, до вступления в силу решений судебных органов».
ГК «Агентство по страхованию вкладов», которое ДОЛЖНО доказать, факт того, что обязательства Банка перед держателями кредитных нот основаны на сомнительной сделке никаких мер для этого не предприняло. Наоборот, все дела, возбужденные в Арбитражном суде г. Москвы были прекращены по инициативе представителя Агентства.
Изменения в План, которые не публиковались и не доводились до сведения держателей кредитных нот, не смотря на то, что они напрямую к ним относятся при наличии выделения ДЕНЕГ на выплаты, введено ограничение - наличие судебного решения.
Считаю, что это положение Плана не соответствуют требованиям Закона и иным нормативным актам Центрального Банка РФ в силу следующего:
1) Нарушен принцип установления обязательств, которые подлежат исполнению. В силу Закона обязательства возникают из договора, который есть у каждого из держателей кредитных нот, является действующим и который никем не оспорен. Ни один закон не предусматривает возможности ограничения исполнения обязательств, которые, к тому же признаны, как в случае с держателями. И уж тем более нельзя ставить возможность исполнения обязательств в зависимость от Решения суда.
2) Запрещая производить выплаты без судебного решения, в Плане допущено нарушение принципа недопустимости ограничения правоспособности юридического лица. Законодатель запретил Центральному Банку РФ вмешиваться в оперативную деятельность Банков. Центральному Банку РФ разрешено вводить ограничения на проведение банковских операций, у него нет права вводить какие – либо ограничения в отношении совершенных сделок, законность которых к тому же подтверждена самим Центральным Банком РФ, о чем у меня имеются соответствующие доказательства.
3) Ссылка на запрет для Банка «ТРАСТ» исполнять обязательства до вступления в силу решений судебных органов противоречит не только ряду Федеральных Законов, но и положениям нормативных актов Центрального Банка РФ. Для Агентства на уровне нормативного акта Центрального Банка РФ определена ОБЯЗАННОСТЬ идти в арбитражный суд немедленно и оспаривать сомнительные сделки, чего в данном случае сделано не было. И срок исковой давности для проведения этого мероприятия истек 22.12.2015 г. И восстановлению он не подлежит!
4) Оспариваемый пункт Плана Агентства создал для Банка «ТРАСТ» обязанности, которые не предусмотрены Законом в качестве основания возникновения гражданских обязанностей. А права держателей кредитных нот из – за этого нарушены. Денег им никто не выплачивает, не смотря на их наличие именно потому, что ПЛАН Агентства это запрещает.
Комментарии 7
Вопрос, кто и на ОСНОВАНИИ ЧЕГО ввел в изначальный план санации, предусматривающий выплату держателям "триггер": "выплаты по решению суда"? ЦБ?
Дальше уже идут злоупотребления Открытия. Между тем, цель санации как раз и состояла в том, чтобы Траст продолжал исполнять обязательства перед клиентами. Как гласит план санации: "Впоследствии ПАО Банк «ФК Открытие» обеспечит осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, перешедших к нему от присоединенного Банка".
Прямой путь в суд оспаривать пункт санации исключающий реализацию прав участников гражданского оборота-из этого вырастет глобальный скандал(ограничение прав юридических лиц частным решением ЦБ РФ вне законодательного поля). Законодатель должен вмешаться. Если не он, то запад воспользуется. Уведомлялась ли Комиссия по финансовым рынкам(рынку ценных бумаг) ГД РФ. Необходимо устроить рассылку уведомлений всем депутатам ГД.
Вы совершенно правы..оспаривание этого пункта просто необходимо. По крайней мере мои клиенты формируют такую группу и соответствующий иск будет. Этот промежуточный процесс просто необходим в деле защиты держателей кредитных нот. А вот что касается депутатов, то это отдельная тема и ею я тоже занимаюсь.
" Светлана, опубликуйте пожалуйста ссылку на изменённый план санации, а также "о чем у меня имеются соответствующие доказательства"-полагаю это не является коммерческой тайной. Спасибо.
Я не вижу препятствий для ознакомления с Планом санации ПАО НБ ТРАСТ и ответом ЦБ по двум причинам:
1. Согласно п. 1 ст. 10 ГПК РФ разбирательство дел во всех судах открытое.
2. Процедура предупреждения банкротства - санация, осуществлявшаяся агентством в соответствии с требованиями специального закона и изданных в его развитие нормативных актов Банка России является публичной и направлена она в первую очередь на защиту прав кредиторов, к которым в полной мере относятся держатели кредитных нот, а потому ознакомление с Планом санации, которая напрямую влияет на их права является мерой, направленной в первую очередь на защиту их гражданских прав и законных интересов.
https://yadi.sk/i/fiz9lQwl39EoJP - здесь весь План АСВ.
https://yadi.sk/i/RiPE82Nz39Eomz - а здесь ответ ЦБ, из которого видно, что все сделки по приобретению кредитных нот по мнению регулятора являются законными.
https://yadi.sk/i/ddRWmad139F9YQ