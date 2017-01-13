Банк «ТРАСТ»: план санации вместо Закона?

У Банка «ТРАСТ» есть обязательство перед держателями кредитных нот. Но никто из них не может добиться исполнения обязательств по той причине, что государство в лице Центрального Банка РФ, ПРИЗНАВ обязательство, выделив деньги на выплаты, при этом ограничило их соответствующим пунктом в Плане санации, которая носит публичный характер.

В абзаце 1 пункта 19 Плана АСВ, изложенного в новой редакции, указано: «Банк не исполняет обязательства по кредитным нотам, по договорам о выкупе кредитных нот или иным обязательствам, имеющим признаки сомнительности, до вступления в силу решений судебных органов».

ГК «Агентство по страхованию вкладов», которое ДОЛЖНО доказать, факт того, что обязательства Банка перед держателями кредитных нот основаны на сомнительной сделке никаких мер для этого не предприняло. Наоборот, все дела, возбужденные в Арбитражном суде г. Москвы были прекращены по инициативе представителя Агентства.

Изменения в План, которые не публиковались и не доводились до сведения держателей кредитных нот, не смотря на то, что они напрямую к ним относятся при наличии выделения ДЕНЕГ на выплаты, введено ограничение - наличие судебного решения.

Считаю, что это положение Плана не соответствуют требованиям Закона и иным нормативным актам Центрального Банка РФ в силу следующего:

1) Нарушен принцип установления обязательств, которые подлежат исполнению. В силу Закона обязательства возникают из договора, который есть у каждого из держателей кредитных нот, является действующим и который никем не оспорен. Ни один закон не предусматривает возможности ограничения исполнения обязательств, которые, к тому же признаны, как в случае с держателями. И уж тем более нельзя ставить возможность исполнения обязательств в зависимость от Решения суда.

2) Запрещая производить выплаты без судебного решения, в Плане допущено нарушение принципа недопустимости ограничения правоспособности юридического лица. Законодатель запретил Центральному Банку РФ вмешиваться в оперативную деятельность Банков. Центральному Банку РФ разрешено вводить ограничения на проведение банковских операций, у него нет права вводить какие – либо ограничения в отношении совершенных сделок, законность которых к тому же подтверждена самим Центральным Банком РФ, о чем у меня имеются соответствующие доказательства.

3) Ссылка на запрет для Банка «ТРАСТ» исполнять обязательства до вступления в силу решений судебных органов противоречит не только ряду Федеральных Законов, но и положениям нормативных актов Центрального Банка РФ. Для Агентства на уровне нормативного акта Центрального Банка РФ определена ОБЯЗАННОСТЬ идти в арбитражный суд немедленно и оспаривать сомнительные сделки, чего в данном случае сделано не было. И срок исковой давности для проведения этого мероприятия истек 22.12.2015 г. И восстановлению он не подлежит!

4) Оспариваемый пункт Плана Агентства создал для Банка «ТРАСТ» обязанности, которые не предусмотрены Законом в качестве основания возникновения гражданских обязанностей. А права держателей кредитных нот из – за этого нарушены. Денег им никто не выплачивает, не смотря на их наличие именно потому, что ПЛАН Агентства это запрещает.