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АСВ и санация Банка «ТРАСТ»: сам себе законодатель?

16.01.2017 08:21 7 1 581 просмотр
Как указывалось ранее, План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка – это основной документ, на основании которого реализуются все мероприятия санации банка.
Уже более двух лет по такому Плану Агентства живет санируемый Банк «ТРАСТ», ставший известным из – за нашумевшей истории с держателями кредитных нот.
Напомню, что Приказом Центрального Банка РФ от 22.12.2014 № ОД-3589, в целях реализации мер по предупреждению банкротства ОАО НБ «ТРАСТ» (ныне – ПАО НБ «ТРАСТ», далее – Банк), с 22.12.2014 на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) возложены функции временной администрации Банка. В дальнейшем в этот План вносились изменения, но предметом данного обсуждения станут изменения от 10.02.2015 г.
Отмечу, что подобный акт по своей сути является ненормативным, а потому не подлежит обязательному опубликованию и узнать его содержание можно только в силу стечения определенных обстоятельств. Такие обстоятельства случились, и изменения в План были получены автором настоящего блога 27.10.2016 г. от представителя Банка «ТРАСТ» в ходе судебного заседания.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (Агентство) - особое юридическое лицо. Его Уставом является Закон. И именно в пункте 2 статьи 14 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» определено, что статус, цель деятельности, функции и полномочия Агентства определяются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Как Законом определены полномочия Агентства
в части разработки плана санации Банка «ТРАСТ»?

Из положений пункта 2 статьи 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вытекает, что План участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка разрабатывается именно Агентством, а Комитет банковского надзора Банка России принимает решение о его утверждении или об отказе в его утверждении.
В силу вышеуказанной императивной нормы Закона в Плане санации банка устанавливаются формы и объем оказания Агентством финансовой помощи санируемому банку.

Что в Плане санации Банка «ТРАСТ» не так?

В Плане санации Банка «ТРАСТ» указано: «Банк не исполняет обязательства по кредитным нотам, по договорам о выкупе кредитных нот или иным обязательствам, имеющим признаки сомнительности, до вступления в силу решений судебных органов».
Как указывалось ранее, в соответствии с требованиями Закона, План Агентства является документом, в котором должно быть четко зафиксировано два момента:
1) В какой форме Агентство оказывает финансовую помощь санируемому банку?
2) Каков объем этой финансовой помощи?
Из Плана Агентства по предупреждению банкротства Банка «ТРАСТ» видно, что форма оказания финансовой помощи - займ, а объем - четко обозначенная сумма.
Однако в данном случае всплывают несанкционированные Законом ограничения:
1) Наличие судебного решения, без которого выплаты держателям кредитных нот не производятся, не смотря на наличие выделенных денежных средств;
2) Указание на сомнительность сделок, без описания ее признаков и принципов определения.

Решение суда не может быть ограничением в исполнении признанных обязательств.

Мы знаем, что понятие обязательства раскрывается в статье 307 ГК РФ. Если изъясняться просто, под обязательством понимается ситуация, когда одно лицо обязано, обратите внимание, именно «обязано» совершить какие то действия для другого лица. Законодатель предусмотрел правило о том, что отказаться от исполнения обязательств можно только в трех случаях:
1) когда это разрешено ГК РФ;
2) когда это разрешено другим Законом;
3) когда это разрешено иными правовыми актами.
План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства банка не относится ни к одной из трех вышеуказанных категорий. Не предусмотрено ограничивать исполнение конкретного обязательства и судебным решением. К тому же решение – это всего лишь один из видов судебных постановлений, перечисленных в пункте 1 статьи 13 ГПК РФ. В форме решения принимаются лишь те постановления суда первой инстанции, которыми дело разрешается по существу. Как можно не исполнить Определение или Постановление, которые имеют такую же силу, как и Решение?

Ограничить можно, но по Закону.

И так, мы имеем ситуацию, когда деньги на исполнение обязательств перед держателями кредитных нот выделены, но право Банка «ТРАСТ» распоряжаться этими деньгами для исполнения обязательств перед держателями кредитных нот ограничили.
Напомню, что у юридического лица есть определенные права, которые могут быть ограничены исключительно в случае и в порядке, предусмотренных законом.
Законом установлено, что в отношении кредитных организаций определенные ограничения могут устанавливаться:
1) только Банком России;
2) исключительно с целью поддержания стабильности банковской системы Российской Федерации и защиты интересов вкладчиков и кредиторов.
Из правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О вытекает, что применяемые к кредитной организации принудительные меры воздействия оформляются в виде предписания, т.е. в виде акта, носящего административно - властный характер, а потому такие ограничения, на мой взгляд, не могут быть отражены в Плане Агентства, который нельзя отнести к категории актов - предписаний.
Из анализа действующих Законов вытекает, что ни один из них не предусматривает возможности ограничивать кредитную организацию в выполнении ею обязательств, вытекающих из договоров. Не наделен такими полномочиями и Банк России, который в силу статьи 56 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» не вправе вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами - ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций.
Напомню, что обязательство, вытекающее из договора и банковская операция – принципиально разные вещи. Договор – это свободное волеизъявление сторон, а банковская операция – одностороннее действие одной стороны - кредитной организации. Банк России не вправе регулировать сделки, вмешиваться в их исполнение, но он имеет право регулировать банковские операции, что прямо вытекает из пункта 5 статьи 4 и 57 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Таким образом, по моему глубокому убеждению, ограничение Банка «ТРАСТ» в исполнении обязательств по договорам о выкупе кредитных нот на основании судебного решения нельзя рассматривать в качестве законного.

Кто же должен оспаривать договоры выкупа и доказывать их сомнительность?

В основе исполнения обязательств перед держателями кредитных нот лежит простой принцип: есть Решение суда – исполняем, нет – не исполняем! Все в суд!
Между тем из положений статьи 46 Конституции РФ и статьи 11 ГК РФ вытекает, что обращение в суд для гражданина - это право, а не обязанность, как это установлено для Агентства по страхованию вкладов, на которое были возложены функции временной администрации Банка «ТРАСТ».
Для сведения:
В силу пункта 4 части 2 статьи 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» порядок деятельности временной администрации устанавливается федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. К таким актам относится Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией, утв. Приказом Банка России от 09.11.2005 № 279-П.
Именно этим Положением установлено, что временная администрация обязана:
1) провести анализ сделок, совершенных кредитной организацией в течение трех лет до дня назначения временной администрации, на предмет целесообразности направления в арбитражный суд заявления о признании таких сделок недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими федеральными законами;
2) руководитель временной администрации обязан направить в арбитражный суд заявление о признании сделок, совершенных кредитной организацией до дня назначения временной администрации, недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими федеральными законами.
Подпунктом 8 статьи 189.31 Федеральным законом от 10.07.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что руководитель временной администрации обращается от имени кредитной организации в суд или арбитражный суд с требованием о признании сделок, совершенных кредитной организацией или иными лицами за счет кредитной организации, недействительными по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 61.1 - 61.9 настоящего Федерального закона с учетом особенностей, установленных статьей 189.40 настоящего Федерального закона.
Но где это обращение? Где решения, которые бы устанавливали сомнительность совершенных с держателями кредитных нот сделок?
Наоборот, всеми без исключения Решениями Басманного районного суда города Москвы подтверждена законность совершенных между держателями кредитных нот и Банком сделок, ни один из договоров выкупа недействительным признан не был.

Сроков на оспаривание сделок с держателями больше нет.

Итак, с 22.12.2014 года у временной администрации Банка «ТРАСТ» была возможность оспорить договоры о выкупе кредитных нот, заключенные между Банком «ТРАСТ» и держателями кредитных нот. И по некоторым договорам такие иски были предъявлены, но впоследствии все производства по делам были прекращены в виду отказа Банка «ТРАСТ» от исковых требований.
Из пункта 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содержится указание на то, что заявление об оспаривании подобных сделок может быть подано в течение годичного срока исковой давности (пункт 2 статьи 181 ГК РФ).
В отношении кредитных организаций, имеется специальное регулирование и сложившаяся судебная практика исходит из того, что первым уполномоченным лицом на предъявление иска об оспаривании сделок на основании специальных норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» является руководитель временной администрации, а исковая давность начинает течь с того момента, когда он узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для предъявления соответствующего иска.
Чтобы не случилось дальше - прекратилась ли деятельности временной администрации, признали кредитную организацию банкротом и открыли конкурсное производство - срок исковой давности не начинает течь заново. Иное законом не установлено (глава 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Учитывая, что в соответствующих официальных документах фигурируют четкие суммы по договорам о выкупе кредитных нот, можно сделать однозначный вывод, что временная администрация проводила полный анализ договоров о выкупе кредитных нот – и двусторонних, и трехсторонних, а потому на сегодняшний день ни у кого нет права их оспаривать в силу истечения сроков исковой давности.
А потому назрела острая необходимость в ревизии вышеуказанных положений Плана участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка «ТРАСТ».

Комментарии 7

Часловас Бурнейка  (ЧеГе)
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Светлана, неисполнение обязанностей АСВ и обязательств банком влечёт реализацию права держателями посредством суда-суда фактически освободившего указанных юридических лиц от их обязанностей и обязательств. Это означает что суд общей юрисдикции не в состоянии разрешить конфликт интересов(точнее отказывается видеть конфликт интересов-отражающих политический климат) корпорации и Закона. "ревизия вышеуказанных положений Плана участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка «ТРАСТ» - возможна только на уровне Конституционного суда либо Законодателя. Предлагаю Вашу стратегию к последовательной реализации-разработке адресных обращений и сбор подписей. Полагаю основным моментом остаются:-запрет на заключение договоров в рамках суббординированных займов с физическими лицами с уточнением в отношении лиц-не предпринимателей. Очевидно что, Ваши клиенты принадлежат к предпринимателям. Спасибо за уточнения по поводу Изменений плана. Прошу Вашего согласия сослаться на конкретное дело вскрывающее существование это факта.
Светлана Львова  (lvovasv)
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Цитата
Часловас Бурнейка пишет:
Светлана, неисполнение обязанностей АСВ и обязательств банком влечёт реализацию права держателями посредством суда-суда фактически освободившего указанных юридических лиц от их обязанностей и обязательств. Это означает что суд общей юрисдикции не в состоянии разрешить конфликт интересов(точнее отказывается видеть конфликт интересов-отражающих политический климат) корпорации и Закона. "ревизия вышеуказанных положений Плана участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка «ТРАСТ» - возможна только на уровне Конституционного суда либо Законодателя. Предлагаю Вашу стратегию к последовательной реализации-разработке адресных обращений и сбор подписей. Полагаю основным моментом остаются:-запрет на заключение договоров в рамках суббординированных займов с физическими лицами с уточнением в отношении лиц-не предпринимателей. Очевидно что, Ваши клиенты принадлежат к предпринимателям. Спасибо за уточнения по поводу Изменений плана. Прошу Вашего согласия сослаться на конкретное дело вскрывающее существование это факта.

у меня есть все разработки - и иски, и обращения. Просто еще не досоздана группа держателей. Мне нужны КОНКРЕТНЫЕ держатели, информация об этом содержится в общей группе. По второму направлению получены все согласования от моих клиентов, у меня достаточный для исков пул, людей не хватает только по нескольким выпускам. На днях мы начнем подписывать обращения в различные органы. К сожалению это все не является ...ни предметом рассмотрения Конституционного суда, ни Законодателя. Есть правила! Я их очень хорошо знаю. И также знаю что именно нужно делать в этой ситуации. Без решения Басманного районного суда города Москвы, вступившего в законную силу реализовать эту схему невозможно. Не все мои клиенты прошли этот этап. А мы идем группой, по четко разработанному плану. И я уверена, в том, что я делаю. Об этом я напишу в своем блоге чуть позже.
Светлана Львова  (lvovasv)
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И еще..ревизия Плана АСВ возможна двумя способами. И оба способа мы будем использовать..
Светлана Львова  (lvovasv)
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Цитата
Часловас Бурнейка пишет:
С Очевидно что, Ваши клиенты принадлежат к предпринимателям.


нет, среди моих клиентов есть простые работяги (надеюсь, что мои клиенты меня простят за это слово. Но как по - другому назвать человека, который свои кровные зарабатывал буря скважины...своими руками..они ведь у него в мозолях), врачи, учителя, инженеры, журналисты. Есть и представители бизнеса... я выбирала дела, дела "с изюминкой". И выбирала людей. Я давно не встречала столько добра, порядочности, честности и открытости, чувства плеча, когда все друг другу помогают. И я горжусь тем, что мои клиенты меня выбрали, надеюсь и хочу оправдать их надежды...
Светлана Львова  (lvovasv)
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Цитата
Часловас Бурнейка пишет:
Предлагаю Вашу стратегию к последовательной реализации-разработке адресных обращений и сбор подписей. .

Сбор подписей - это хорошая идея. Тем более, что соответствующие ресурсы для этого существуют. Я подумаю над этим.
Иван Васин  (barnet)
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Мне кажется время "сбора подписей", разного рода "обращений" и подобного прошло, к сожалению smile:( В нынешних реалиях это будет просто распыление сил и времени. Более перспективно - это новые, основанные на фактах иски, с обязательным прицелом на ЕСПЧ. Ну и само-собой, внимательно следить за развитием идущей уголовки.
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