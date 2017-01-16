АСВ и санация Банка «ТРАСТ»: сам себе законодатель?

Как указывалось ранее, План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка – это основной документ, на основании которого реализуются все мероприятия санации банка.

Уже более двух лет по такому Плану Агентства живет санируемый Банк «ТРАСТ», ставший известным из – за нашумевшей истории с держателями кредитных нот.

Напомню, что Приказом Центрального Банка РФ от 22.12.2014 № ОД-3589, в целях реализации мер по предупреждению банкротства ОАО НБ «ТРАСТ» (ныне – ПАО НБ «ТРАСТ», далее – Банк), с 22.12.2014 на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) возложены функции временной администрации Банка. В дальнейшем в этот План вносились изменения, но предметом данного обсуждения станут изменения от 10.02.2015 г.

Отмечу, что подобный акт по своей сути является ненормативным, а потому не подлежит обязательному опубликованию и узнать его содержание можно только в силу стечения определенных обстоятельств. Такие обстоятельства случились, и изменения в План были получены автором настоящего блога 27.10.2016 г. от представителя Банка «ТРАСТ» в ходе судебного заседания.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (Агентство) - особое юридическое лицо. Его Уставом является Закон. И именно в пункте 2 статьи 14 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» определено, что статус, цель деятельности, функции и полномочия Агентства определяются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».



Как Законом определены полномочия Агентства

в части разработки плана санации Банка «ТРАСТ»?



Из положений пункта 2 статьи 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вытекает, что План участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка разрабатывается именно Агентством, а Комитет банковского надзора Банка России принимает решение о его утверждении или об отказе в его утверждении.

В силу вышеуказанной императивной нормы Закона в Плане санации банка устанавливаются формы и объем оказания Агентством финансовой помощи санируемому банку.



Что в Плане санации Банка «ТРАСТ» не так?



В Плане санации Банка «ТРАСТ» указано: «Банк не исполняет обязательства по кредитным нотам, по договорам о выкупе кредитных нот или иным обязательствам, имеющим признаки сомнительности, до вступления в силу решений судебных органов».

Как указывалось ранее, в соответствии с требованиями Закона, План Агентства является документом, в котором должно быть четко зафиксировано два момента:

1) В какой форме Агентство оказывает финансовую помощь санируемому банку?

2) Каков объем этой финансовой помощи?

Из Плана Агентства по предупреждению банкротства Банка «ТРАСТ» видно, что форма оказания финансовой помощи - займ, а объем - четко обозначенная сумма.

Однако в данном случае всплывают несанкционированные Законом ограничения:

1) Наличие судебного решения, без которого выплаты держателям кредитных нот не производятся, не смотря на наличие выделенных денежных средств;

2) Указание на сомнительность сделок, без описания ее признаков и принципов определения.



Решение суда не может быть ограничением в исполнении признанных обязательств.



Мы знаем, что понятие обязательства раскрывается в статье 307 ГК РФ. Если изъясняться просто, под обязательством понимается ситуация, когда одно лицо обязано, обратите внимание, именно «обязано» совершить какие то действия для другого лица. Законодатель предусмотрел правило о том, что отказаться от исполнения обязательств можно только в трех случаях:

1) когда это разрешено ГК РФ;

2) когда это разрешено другим Законом;

3) когда это разрешено иными правовыми актами.

План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства банка не относится ни к одной из трех вышеуказанных категорий. Не предусмотрено ограничивать исполнение конкретного обязательства и судебным решением. К тому же решение – это всего лишь один из видов судебных постановлений, перечисленных в пункте 1 статьи 13 ГПК РФ. В форме решения принимаются лишь те постановления суда первой инстанции, которыми дело разрешается по существу. Как можно не исполнить Определение или Постановление, которые имеют такую же силу, как и Решение?



Ограничить можно, но по Закону.



И так, мы имеем ситуацию, когда деньги на исполнение обязательств перед держателями кредитных нот выделены, но право Банка «ТРАСТ» распоряжаться этими деньгами для исполнения обязательств перед держателями кредитных нот ограничили.

Напомню, что у юридического лица есть определенные права, которые могут быть ограничены исключительно в случае и в порядке, предусмотренных законом.

Законом установлено, что в отношении кредитных организаций определенные ограничения могут устанавливаться:

1) только Банком России;

2) исключительно с целью поддержания стабильности банковской системы Российской Федерации и защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Из правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О вытекает, что применяемые к кредитной организации принудительные меры воздействия оформляются в виде предписания, т.е. в виде акта, носящего административно - властный характер, а потому такие ограничения, на мой взгляд, не могут быть отражены в Плане Агентства, который нельзя отнести к категории актов - предписаний.

Из анализа действующих Законов вытекает, что ни один из них не предусматривает возможности ограничивать кредитную организацию в выполнении ею обязательств, вытекающих из договоров. Не наделен такими полномочиями и Банк России, который в силу статьи 56 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» не вправе вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами - ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций.

Напомню, что обязательство, вытекающее из договора и банковская операция – принципиально разные вещи. Договор – это свободное волеизъявление сторон, а банковская операция – одностороннее действие одной стороны - кредитной организации. Банк России не вправе регулировать сделки, вмешиваться в их исполнение, но он имеет право регулировать банковские операции, что прямо вытекает из пункта 5 статьи 4 и 57 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Таким образом, по моему глубокому убеждению, ограничение Банка «ТРАСТ» в исполнении обязательств по договорам о выкупе кредитных нот на основании судебного решения нельзя рассматривать в качестве законного.



Кто же должен оспаривать договоры выкупа и доказывать их сомнительность?



В основе исполнения обязательств перед держателями кредитных нот лежит простой принцип: есть Решение суда – исполняем, нет – не исполняем! Все в суд!

Между тем из положений статьи 46 Конституции РФ и статьи 11 ГК РФ вытекает, что обращение в суд для гражданина - это право, а не обязанность, как это установлено для Агентства по страхованию вкладов, на которое были возложены функции временной администрации Банка «ТРАСТ».

Для сведения:

В силу пункта 4 части 2 статьи 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» порядок деятельности временной администрации устанавливается федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. К таким актам относится Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией, утв. Приказом Банка России от 09.11.2005 № 279-П.

Именно этим Положением установлено, что временная администрация обязана:

1) провести анализ сделок, совершенных кредитной организацией в течение трех лет до дня назначения временной администрации, на предмет целесообразности направления в арбитражный суд заявления о признании таких сделок недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими федеральными законами;

2) руководитель временной администрации обязан направить в арбитражный суд заявление о признании сделок, совершенных кредитной организацией до дня назначения временной администрации, недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими федеральными законами.

Подпунктом 8 статьи 189.31 Федеральным законом от 10.07.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что руководитель временной администрации обращается от имени кредитной организации в суд или арбитражный суд с требованием о признании сделок, совершенных кредитной организацией или иными лицами за счет кредитной организации, недействительными по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 61.1 - 61.9 настоящего Федерального закона с учетом особенностей, установленных статьей 189.40 настоящего Федерального закона.

Но где это обращение? Где решения, которые бы устанавливали сомнительность совершенных с держателями кредитных нот сделок?

Наоборот, всеми без исключения Решениями Басманного районного суда города Москвы подтверждена законность совершенных между держателями кредитных нот и Банком сделок, ни один из договоров выкупа недействительным признан не был.



Сроков на оспаривание сделок с держателями больше нет.



Итак, с 22.12.2014 года у временной администрации Банка «ТРАСТ» была возможность оспорить договоры о выкупе кредитных нот, заключенные между Банком «ТРАСТ» и держателями кредитных нот. И по некоторым договорам такие иски были предъявлены, но впоследствии все производства по делам были прекращены в виду отказа Банка «ТРАСТ» от исковых требований.

Из пункта 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содержится указание на то, что заявление об оспаривании подобных сделок может быть подано в течение годичного срока исковой давности (пункт 2 статьи 181 ГК РФ).

В отношении кредитных организаций, имеется специальное регулирование и сложившаяся судебная практика исходит из того, что первым уполномоченным лицом на предъявление иска об оспаривании сделок на основании специальных норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» является руководитель временной администрации, а исковая давность начинает течь с того момента, когда он узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для предъявления соответствующего иска.

Чтобы не случилось дальше - прекратилась ли деятельности временной администрации, признали кредитную организацию банкротом и открыли конкурсное производство - срок исковой давности не начинает течь заново. Иное законом не установлено (глава 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что в соответствующих официальных документах фигурируют четкие суммы по договорам о выкупе кредитных нот, можно сделать однозначный вывод, что временная администрация проводила полный анализ договоров о выкупе кредитных нот – и двусторонних, и трехсторонних, а потому на сегодняшний день ни у кого нет права их оспаривать в силу истечения сроков исковой давности.

А потому назрела острая необходимость в ревизии вышеуказанных положений Плана участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства Банка «ТРАСТ».