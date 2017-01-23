Ноты Траста: риски НЕучастия в кредите?

В канун Нового 2017 года, когда решения Басманного районного суда города Москвы практически по всем делам моих клиентов вступили в законную силу, в одном из заседаний на один из моих новых доводов представитель Банка «ТРАСТ» заявила о том, что продавая кредитные ноты Банк передавал держателям часть рисков, но не право на долю участия в суборде.

Ранее я цитировала дословный текст из Отзыва Банка. Повторюсь еще раз:

«кредитной нотой является долговая ценная бумага, эмитированная (выпущенная) в иностранной юрисдикции. Это готовый финансовый инструмент, аналогичный облигации, вид облигации, «привязанной к кредитному договору». С ее помощью кредитор – эмитент получает возможность передавать третьему лицу (инвестору) права на долю в этом займе, а также часть рисков, связанных с полным или частичным невыполнением обязательств заемщика по кредиту, выданному эмитентом».

Я понимаю, что позицию можно менять, но не выворачивать её наизнанку вопреки закону и здравому смыслу. В данном же случае, нам пытаются вывернуть ситуацию таким образом, что держатели кредитных нот за свои же деньги приняли на себя риски потерять все, при этом ничего не приобретая взамен.

Что такое риск?

Давайте разберемся что такое риск. Мы достаточно часто в своей повседневной жизни слышим это слово и оно ассоциируется с какими то негативными последствиями, которые могут наступить в результате наших действий или бездействий.

В части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации слово «риск» употребляется 21 раз. И каждый раз риск идет по пятам за теми, кто что то приобрел или сделал, т.е. если нет какого то актива, то нет и риска. Например, приобрел имущество – будь добр – неси риск его случайной гибели или случайного повреждения (ст. 211 ГК РФ).

Так же риск преследует и тех, кто должен был совершить какое то действие, но не совершил его. Например, если вы должны деньги одному лицу, а при возврате долга отдали деньги совсем другому лицу, поверив ему на слово и не потребовали доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, именно у вас наступает риск последствий непредъявления такого требования (ст. 312 ГК РФ). Или, например, юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя (ст. 54 ГК РФ)

Законодательство о рынке ценных бумаг также следует этому принципу. Например, в п. 3.1. Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации , утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 11.10.1999 N 9 и действовавших на момент совершения сделок с кредитными нотами, брокеру при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг предписывалось не рекомендовать клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

Т.е. риск возникает только в результате совершенной сделки с конкретным объектом гражданских прав.

Относится ли риск к объекту гражданских прав?



Объекты гражданских прав исчерпывающе перечислены в статье 128 ГК РФ и к ним относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Как видим, ни слова о рисках.

Законодатель в статье 129 ГК РФ установил правило о том, что объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте. А уже за объектами гражданских прав следует риск.

Многие скажут: «А как же страхование? Разве здесь не о рисках речь?»

Действительно, заключая договор со страховщиком, мы платим ему страховую премию за то, что он в случае наступления страхового события будет нести за нас материальную ответственность. А если страхового случая не наступит, то мы просто выбросили деньги на ветер. И мы рискуем, и страховщик рискует. Но мы ему платим премию, и чем выше риск, тем выше премия.

В случае же с кредитными нотами, нам пытаются вывернуть ситуацию таким образом, что держатели кредитных нот за свои же деньги приняли на себя риски потерять все. Именно поэтому новая идея фикс Банка о том, что вразрез с программными документами и договорами выкупа Банк «Траст» передал своим клиентам риск участия в кредите без самого участия за их же деньги не выдерживает никакой критики



Назад хода нет…



То, что кредитные ноты, которые были приобретены бывшими вкладчиками Банка «ТРАСТ» являются именно нотами участия в соответствующем субординированном займе на сегодняшний момент неоспоримо.

Банк «ТРАСТ», выступавший организатором каждого из выпусков, подписывая каждый из программных документов, прекрасно понимал сущность этого финансового инструмента.

Смею напомнить, что в Трастовом договоре (Trust Deed) указано, что Ноты могут выпускаться в качестве Нот с фиксированной ставкой, Нот с плавающей ставкой, Нот с нулевым купоном, Нот с индексируемым процентом, Нот с индексируемой суммой погашения, Бивалютных нот, Нот с погашением в рассрочку, Нот с погашением в рассрочку, Нот участия в займе, Нот, предоставляемых по кредиту, или в качестве комбинации вышеуказанных Нот.

В соответствующем Ценовом Приложении указывается соответствующий тип кредитных нот.

Анализ Ценовых приложений по всем семи выпускам кредитных нот показал, что все без исключения кредитные ноты являются нотами участия в займе, все они являются обеспеченными и что самое важное, данный факт подтвержден вступившими в законную силу Решениями Басманного районного суда, которые являются обязательными для всех без исключения и в первую очередь для Банка «ТРАСТ», который настаивал на их вынесении. А потому передать просто риск невозможно, как невозможно передать дырку об бублика без самого бублика.