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С Риском, но без доли или Чему учит история с кредитными нотами Банка Траст

09.07.2017 12:52 2 576 просмотров
В журнале "Банковское кредитование" опубликована одна из моих статей, призванная помочь держателям кредитных нот реализовать их право на защиту тех законных интересов,которые кажутся им на сегодняшний день безвозвратно потерянными. Также хочется обезопасить и рядовых вкладчиков банков от необдуманных поступков по инвестированию денежных средств в высокорисковые финансовые инструменты, которые представляются в виде аналогов депозита или чем то в этом роде.
Учитывая то, что статья находится в закрытом доступе,ниже приводится ссылка для скачивания
http://futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/magazine_2
https://yadi.sk/i/fhq3ZgKw3KAFaS

Комментарии 2

Иван Васин  (barnet)
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Да чему тут эта ситуация учит? Тому, что наш родимый ЦБ - вместо защиты инвесторов, которая ему предписана в законе о ЦБ - занимается крышеванием карманных банков, типа Открытия. Хотя в последнее время я уже не уверен, в этой связке "главный" - ЦБ или стоящие за Открытием люди. smile:)
Одно понятно - на вкладчиков и инвесторов этим людям плевать.
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