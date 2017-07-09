С Риском, но без доли или Чему учит история с кредитными нотами Банка Траст

В журнале "Банковское кредитование" опубликована одна из моих статей, призванная помочь держателям кредитных нот реализовать их право на защиту тех законных интересов,которые кажутся им на сегодняшний день безвозвратно потерянными. Также хочется обезопасить и рядовых вкладчиков банков от необдуманных поступков по инвестированию денежных средств в высокорисковые финансовые инструменты, которые представляются в виде аналогов депозита или чем то в этом роде.Учитывая то, что статья находится в закрытом доступе,ниже приводится ссылка для скачивания