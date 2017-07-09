Борьба за право на судебную защиту...или Фортуна улыбнулась "нотчикам"..

Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гражданину нашего государства гарантировано право на судебную защиту. Однако в деле держателей кредитных нот это четко прописанное правило не работало. Более 200 отказных Решений Басманного районного суда города Москвы, поддержанных высшей судебной инстанцией привело людей к настоящему отчаянию.

Но я считаю, что пока рано ставить точку в этом деле, тем более, когда появились первые положительные результаты.

Так, 05.07.2017г. ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД отменил Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24 мая 2017 года по делу № А40-78938/17 и направил вопрос о принятии искового заявления держателей кредитных нот на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Тройка судей согласилась с нашими доводами о незаконности вынесенного Арбитражным судом города Москвы Определения.

А 07.07.2017г. Верховный Суд Российской Федерации истребовал из Арбитражного Суда города Москвы дело по нашему заявлению к Банку России по делу А40-17830/2017 (дело 305-КГ17-9802 в Верховном Суде РФ).

Три иска против ПАО «НБ «ТРАСТ», поданные держателями кредитных нот приняты к производству Арбитражного Суда города Москвы, уже начались предварительные слушания по делам А40-77440/2017, А40-77430/2017, А40-78931/2017.

На сегодняшний день наша позиция строится на отказных Решениях Басманного районного суда города Москвы, который поддержал позицию ПАО НБ ТРАСТ, но установил очень важные для держателей кредитных нот обстоятельства, что и было положено в основу новых исков против Банка.

А потому… еще ничего не закончено… все только начинается…