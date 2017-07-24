Ноты протеста: оспаривание в Конституционном суде.

Как правило, защита прав конкретного лиц ограничивается поэтапным прохождением всех инстанций – от суда первой инстанции – до Верховного Суда Российской Федерации.И чем выше мы поднимаемся, тем меньше шансов, потому что так устроена наша судебная система. Суд первой инстанции дает оценку всем доказательствам и если апелляционная инстанция «засилила» его решение, то в кассационной инстанции мы уже не можем говорить о правильности или неправильности оценки судом того или другого доказательства, так как здесь совершенно другие правила. Суд кассационной инстанции проверяет исключительно один момент - есть существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела или нет. А оценку этой существенности дает исключительно суд.В деле держателей кредитных нот мы наглядно это увидели только в одном случае- в случаях отмены Верховным Судом РФ решений региональных судов, когда было установлено, что Закон о защите прав потребителей не мог быть применен в такого рода делах.Между тем, основным вопросом, который возникал в каждом из более 200 дел, рассмотренных Басманным судом, был вопрос о том, являются ли признанные Банком «ТРАСТ» физические лица – вчерашние вкладчики, квалифицированными инвесторами? Суд на основании норм статьи статья 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которая допускает возможность формального подхода к присвоению статуса квалифицированного инвестора, без проверки у претендента наличия опыта совершения им самостоятельных действий на рынке ценных бумаг и его способности адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты, пришел к выводу о том, что все держатели кредитных нот являлись квалифицированными инвесторам. А вступившее в законную силу решение суда является обязательным и его ревизия может быть проведена только в порядке, установленном процессуальным законодательством.Однако никому не запрещается обратится в Конституционный Суд Российской Федерации. Если суд общей юрисдикции оценивает фактические обстоятельства дела, то Конституционный Суд Российской Федерации оценивает конкретную норму Закона, которая была применена в конкретном деле, на предмет соответствия ее Конституции РФ.Что дает обращение в Конституционный суд держателям кредитных нот и кто может туда обратиться?1) Обратиться в Конституционный суд РФ могут только те, кто имеет вступившее в законную силу Решение суда и предметом обращения должен быть вопрос о несоответствии Конституции РФ конкретной нормы Закона, примененной в деле заявителя. Только формулировать свое обращение нужно предельно четко!2) Рассмотрение жалобы Конституционным Судом может повлечь последствия в виде признания отдельных пунктов или статей закона, примененного в деле заявителя, не соответствующими Конституции РФ, а значит и не подлежащими применению в дальнейшем;3 ) Если Конституционный суд РФ признет закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим Конституции РФ, данное дело, во всяком случае, подлежит пересмотру компетентным судебным органов в установленном законом порядке. Например, ГПК РФ прямо установлено, что признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации является основанием для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу по новым обстоятельствам.При чем акцент делается именно на КОНКРЕТНОМ ДЕЛЕ. Нужно помнить об этом!СРОКИ! ПОМНИМ О СРОКАХ!В соответствии с пунктом 2 статьи 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде. Указанный срок, выступая в качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего допустимость обращения в Конституционный Суд Российской Федерации, является разумным и достаточным для того, чтобы участники судопроизводства могли заблаговременно подготовить жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации и обеспечить своевременность ее подачи.Надеюсь, что вышеуказанная информация и нижеуказанная статья поможет держателям кредитных нот правильно сориентироваться в существующей ситуации и правильно сформулировать свои доводы тем, кто не смирился с утратой своих денежных средств.Pdf-версия номера со статьей находится по адресу:Для незарегистрированных пользователей статья выложена здесь: