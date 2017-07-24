Вход
Профиль Блог Лента Активность

Ноты протеста: оспаривание в Конституционном суде.

24.07.2017 15:01 2 742 просмотра
Как правило, защита прав конкретного лиц ограничивается поэтапным прохождением всех инстанций – от суда первой инстанции – до Верховного Суда Российской Федерации.
И чем выше мы поднимаемся, тем меньше шансов, потому что так устроена наша судебная система. Суд первой инстанции дает оценку всем доказательствам и если апелляционная инстанция «засилила» его решение, то в кассационной инстанции мы уже не можем говорить о правильности или неправильности оценки судом того или другого доказательства, так как здесь совершенно другие правила. Суд кассационной инстанции проверяет исключительно один момент - есть существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела или нет. А оценку этой существенности дает исключительно суд.
В деле держателей кредитных нот мы наглядно это увидели только в одном случае- в случаях отмены Верховным Судом РФ решений региональных судов, когда было установлено, что Закон о защите прав потребителей не мог быть применен в такого рода делах.
Между тем, основным вопросом, который возникал в каждом из более 200 дел, рассмотренных Басманным судом, был вопрос о том, являются ли признанные Банком «ТРАСТ» физические лица – вчерашние вкладчики, квалифицированными инвесторами? Суд на основании норм статьи статья 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которая допускает возможность формального подхода к присвоению статуса квалифицированного инвестора, без проверки у претендента наличия опыта совершения им самостоятельных действий на рынке ценных бумаг и его способности адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты, пришел к выводу о том, что все держатели кредитных нот являлись квалифицированными инвесторам. А вступившее в законную силу решение суда является обязательным и его ревизия может быть проведена только в порядке, установленном процессуальным законодательством.
Однако никому не запрещается обратится в Конституционный Суд Российской Федерации. Если суд общей юрисдикции оценивает фактические обстоятельства дела, то Конституционный Суд Российской Федерации оценивает конкретную норму Закона, которая была применена в конкретном деле, на предмет соответствия ее Конституции РФ.

Что дает обращение в Конституционный суд держателям кредитных нот и кто может туда обратиться?

1) Обратиться в Конституционный суд РФ могут только те, кто имеет вступившее в законную силу Решение суда и предметом обращения должен быть вопрос о несоответствии Конституции РФ конкретной нормы Закона, примененной в деле заявителя. Только формулировать свое обращение нужно предельно четко!
2) Рассмотрение жалобы Конституционным Судом может повлечь последствия в виде признания отдельных пунктов или статей закона, примененного в деле заявителя, не соответствующими Конституции РФ, а значит и не подлежащими применению в дальнейшем;
3 ) Если Конституционный суд РФ признет закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим Конституции РФ, данное дело, во всяком случае, подлежит пересмотру компетентным судебным органов в установленном законом порядке. Например, ГПК РФ прямо установлено, что признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации является основанием для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу по новым обстоятельствам.
При чем акцент делается именно на КОНКРЕТНОМ ДЕЛЕ. Нужно помнить об этом!

СРОКИ! ПОМНИМ О СРОКАХ!
В соответствии с пунктом 2 статьи 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде. Указанный срок, выступая в качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего допустимость обращения в Конституционный Суд Российской Федерации, является разумным и достаточным для того, чтобы участники судопроизводства могли заблаговременно подготовить жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации и обеспечить своевременность ее подачи.

Надеюсь, что вышеуказанная информация и нижеуказанная статья поможет держателям кредитных нот правильно сориентироваться в существующей ситуации и правильно сформулировать свои доводы тем, кто не смирился с утратой своих денежных средств.

Pdf-версия номера со статьей находится по адресу:
http://futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/magazine_6
Для незарегистрированных пользователей статья выложена здесь:
https://yadi.sk/i/JZMkg2lM3LGdyM

Комментарии 2

Иван Васин  (barnet)
#
Насколько я знаю, после дела "нотчиков" в басманном суде, сейчас в вопросах "квалификации" действует т.н. "имущественный ценз", т.е. есть у вас 6 млн руб - вы априори "квал". И никакие игры с покупкой-продажей акций и прочего уже не нужны. Кстати это было введено как раз после дела нот Траста, когда пенсионеры за пару часов становились "квалами", покупая-продавая висящие на балансе Траста акции различных предприятий в течении пары часов. smile:) Фактически все действо происходило лишь на бумаге, и акции не покидали внутреннего депозитария Траста. smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения