Дело держателей кредитных нот против Центрального Банка будет слушаться в Верховном Суде РФ.

14 августа 2017 г. судья Верховного Суда Российской Федерации Букина И.А. после изучения материалов истребованного дела по моей кассационной жалобе, поданной в интересах держателей кредитных нот Банка ТРАСТ против Центрального Банка вынесла Определение о ее передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (дело № 305-КГ17-9802).

Суть дела:

Группа держателей кредитных нот Банка Траст обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Центральному Банку Российской Федерации, ГК «Агентство по страхованию вкладов» об оспаривании отдельных положений Плана санации. Ведь именно этим планом было установлено, что выплаты по договорам выкупа кредитных нот в пользу держателей могут осуществляться только на основании решения суда, что на наш взгляд незаконно.

Однако двери правосудия для держателей кредитных нот были закрыты наглухо. Арбитражный суд города Москвы, выводы которого были поддержаны всеми судебными инстанциями счел, что раз у держателей нет статуса индивидуального предпринимателя, то и в арбитражном суде им делать нечего.

Наша позиция:

Это дело уникально не только тем, что группа физических лиц решилась на спор с самим регулятором, но и тем, что в данном деле используется новый для России способ защиты – групповой иск, который позволяет гражданам объединять свои усилия с целью защиты нарушенных прав.

ЕСТЬ ЛИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРАВО НА ИСК В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ?

Дело в том, что в части 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законодатель установил главное правило для обращения в арбитражный суд – любой спор вне зависимости от субъективного состава должен носить экономический характер.

Называя гражданина в качестве субъекта арбитражного процесса, законодатель в части 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установил два альтернативных правила при которых гражданин не имеющий статуса индивидуального предпринимателя может обратится в арбитражный суд:

1) это предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации

2) это предусмотрено федеральным законом.

Более того, в части 2 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса законодатель также уточнил, что гражданин может обратиться в арбитражный суд в случае, если это предусмотрено АПК РФ.

Такой случай как раз установлен в главе 28.2, которая регламентирует рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

В пункте 1 статьи 225.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено два случая обращения граждан с исковыми заявлениями в защиту прав и законных интересов других лиц:

1) физическое лицо является участником правоотношения, из которого возник спор.

2) право гражданина на обращение в защиту прав и законных интересов группы лиц предусмотрено федеральным законом.

Мы как раз и указывали на то, что являемся участниками единого правоотношения, ибо из всех договоров выкупа, которые заключались между Банком ТРАСТ и держателями, вытекает, что кредитные ноты являются сертификатами участия в кредите, т.е. соответствующем договоре субординированного займа, который был включен в дополнительный капитал Банка. А потому здесь налицо единое правоотношение и мы правомерно воспользовались тем способом защиты, который установлен арбитражно – процессуальным кодексом.

Напомню, что в свое время физические лица - участники общей собственности в многоквартирном доме добились своего права на судебную защиту в Арбитражном суде тоже через Верховный Суд РФ. Так если им можно и их признали участниками экономической деятельности, то чем держатели кредитных нот хуже? Ведь здесь экономическая деятельность налицо!