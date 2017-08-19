В какой суд «бежать» вкладчику лопнувшего банка?

В последнее время банки лопаются как мыльные пузыри и, как показывает практика, самыми незащищенными оказываются граждане – вкладчики банков. Один из читателей моего блога на банки. ру обратился с вопросом, который показал мне, как беззащитны наши граждане в такой ситуации.
Узкая грань между арбитражным судом и судом общей юрисдикции.
Что нужно знать вкладчикам?
Как правило, первое, что возникает у людей в такой ситуации – паника. Куда бежать? В какой суд? Что делать?
Очень многие вкладчики, указывая в качестве оснований для обращения в арбитражный суд на введение в отношении Банка процедуры банкротства, т. е. по сути заявляя требование о выплате страхового возмещения в объеме суммы вклада, переданного Банку, идут в арбитраж с заявлением о включении их требований в реестр в составе первой очереди и им отказывают в принятии иска в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.
Другие вкладчики идут в суды общей юрисдикции с такими же требованиями, но им тоже отказывают, ссылаясь на неподведомственность спора суду общей юрисдикции.
И такой судебной практики более чем предостаточно. Самое страшное заключается в том, что страдают обычные люди, у которых не всегда хватает сил, денег, упорства в борьбе за свои нарушенные права.
И что говорит нам АПК РФ по этому поводу? Давайте разбираться!
Действительно, пунктом 1 части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к специальной компетенции арбитражных судов отнесены дела о банкротстве, вне зависимости от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Согласно пункту 3 статьи 189.92. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в первую очередь удовлетворяются:
1) требования физических лиц, перед которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
2) требования физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или) договорам банковского счета (за исключением лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности, а также адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности, и указанных в пункте 6 настоящей статьи лиц);
3) требования Агентства по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 177-ФЗ) и в результате исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости имущества, возвращаемого в порядке обратной передачи в соответствии со статьей 189.55. настоящего Закона;
4) требования Банка России, перешедшие к Банку России в соответствии с настоящим Законом в результате осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц в банках, признанных банкротами и не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Как предусмотрено подпунктом вторым пункта 3 статьи 189.92. Закона о банкротстве, требование гражданина, являющегося вкладчиком Банка, относится к первой очереди.
Вместе с тем, возникшие между многими вкладчиками и лопнувшими Банками правоотношения, вытекающие из заключенного между ними договора, регулируются Федеральным законом N 177-ФЗ, на который имеется прямая ссылка в конкретных пунктах договоров (поищите этот пункт в своих договорах), в которых указано, что вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом N 177-ФЗ.
Как регулируются правоотношения по вкладу на уровне Закона?
Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона N 177-ФЗ , данный закон регулирует отношения по созданию и функционированию системы страхования вкладов, формированию и использованию ее денежного фонда, выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а также отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного контроля за функционированием системы страхования вкладов, и иные отношения, возникающие в данной сфере.
В силу пункта 4 части 3 статьи 6 Федерального закона N 177-ФЗ банки обязаны вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию Банка России (в течение семи календарных дней со дня поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и форме, которые устанавливаются Банком России по предложению Агентства по страхованию вкладов.
При этом - реестр обязательств банка, упомянутый в Федеральном законе N 177-ФЗ, не тождествен понятию реестра требований кредиторов, используемом в Законе о банкротстве.
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона N 177-ФЗ в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат страхованию вклады в порядке, размерах и на условиях, которые установлены главой 2 настоящего Федерального закона, за исключением денежных средств, указанных в части 2 настоящей статьи.
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (пункт 2 статьи 2 Федерального закона N 177-ФЗ).
Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со дня наступления страхового случая (часть 1 статьи 9 Федерального закона N 177-ФЗ).
Страховой случай считается наступившим со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии Банка России либо со дня введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка (часть 2 статьи 8 Федерального закона N 177-ФЗ).
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим Банка, является страховщиком и осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ выплата возмещения по вкладам производится Агентством по страхованию вкладов в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство по страхованию вкладов документов предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 названного Закона, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.
Согласно Указанию Банка России от 01.04.2004 N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками" ( с 08.06.2017г действует новое Указание Банка России от 30.08.2016 N 4120-У) банк, в отношении которого наступил страховой случай, в соответствии с поименованным выше законом обязан обеспечить формирование реестра обязательств на основании учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчикам и в семидневный срок со дня наступления страхового случая представить реестр обязательств в Агентство по страхованию вкладов.
Порядок обращения за страховым возмещением и его выплаты установлен Федеральным законом N 177-ФЗ.
Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона N 177-ФЗ вкладчик (его представитель или наследник (представитель наследника) вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня наступления страхового случая до дня завершения конкурсного производства, а при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия моратория.
При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик (наследник) представляют: заявление по форме, определенной Агентством, документы, удостоверяющие его личность.
Согласно части 4 статьи 10 Федерального закона N 177-ФЗ при обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик (наследник) представляет: 1) заявление по форме, определенной Агентством; 2) документы, удостоверяющие его личность, а при обращении наследника также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств наследодателя.
Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой случай, перед этим вкладчиком. При исчислении суммы обязательств банка перед вкладчиком в расчет принимаются только вклады, застрахованные в соответствии со статьей 5 Федерального закона N 177-ФЗ (часть 1 статьи 11 Федерального закона N 177-ФЗ).
При этом согласно части 2 статьи 11 Федерального закона N 177-ФЗ возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
В этой связи выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай (часть 4 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ).
В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ в случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вкладам, подлежащего выдаче, Агентство предлагает вкладчику представить в Агентство дополнительные документы, подтверждающие обоснованность его требований, и направляет их в банк для рассмотрения. Банк в течение 10 календарных дней со дня получения указанных документов обязан их рассмотреть и в случае обоснованности требований вкладчика внести соответствующие изменения в реестр обязательств банка перед вкладчиками, а также направить в Агентство сообщение о результатах рассмотрения требований вкладчика и о внесенных изменениях в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
При несогласии с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, вкладчик в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском об установлении состава и размера соответствующих требований, а также подлежащего выплате возмещения по вкладам (часть 10 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ).
Выводы и рекомендации вкладчикам лопнувших банков.
Таким образом, исходя из анализа вышеприведенных норм Федерального закона N 177-ФЗ следует, что состав и размер обязательств Банка перед вкладчиком устанавливается по требованию вкладчика в общеисковом порядке, несмотря на открытие в отношении Банка процедуры банкротства, поскольку требования вкладчика основываются на Федеральном законе N 177-ФЗ, в силу которого выплата вкладчику возмещения по застрахованному вкладу в пределах лимита страхового возмещения производится именно Агентством по страхованию вкладов, а не как таковым банком, находящемся в процедуре банкротства.
В связи с чем страховое возмещение возмещается вкладчику не из конкурсной массы должника - Банка, а за счет фонда страхования вкладов.
А потому такие требования неподведомственны арбитражному суду в деле о банкротстве Банка (статья 27 АПК РФ), а подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции в порядке общеискового производства.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Нужно знать, что на сегодняшний день существует правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации по этому вопросу, которая изложена в определениях от 22.03.2016 г. по делу N 5-КГ16-10, от 29.03.2016 N 5-КГ16-6, N 5-КГ16-7, N 5-КГ16-8, N 5-КГ16-11, ссылки на которую позволят успешно пройти первую стадию – стадию принятия искового заявления в суде общей юрисдикции.
Что делать, если все же отказали в принятии иска?
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а именно: государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной (пункт 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2005 № 113-О; пункт 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 14-П; пункт 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2004 № 206-О).
К тому же Европейским Судом по правам человека сформулирован принцип о том, что в случае, если в государстве существуют две судебные системы, и одна из них отказалась рассматривать спор из-за отсутствия компетенции, вторая судебная система обязана принять дело к своему производству без исследования вопроса о компетенции (постановления от 24.03.2005 по делу «Бабурин (Baburin) против Российской Федерации» (жалоба № 55520/00), от 22.06.2006 по делу «Авакова (Avakova) против Российской Федерации»(жалоба № 30395/04), от 22.12.2009 по делу «Безымянная (Bezymyannaya) против Российской Федерации» (жалоба № 21851/03)).
С данной позицией согласуется и позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о недопустимости ситуации, в которой лицо не может реализовать предусмотренное законодательством право на судебную защиту (постановления от 21 октября 2008 N 7131/08, от 29.05.2012 N 17607/11 и от 26.03.2013 N 15480/12).
Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2016 N 301-КГ15-20284 по делу N А82-7100/2015Арбитражного суда Ярославской области, Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2016 N Ф05-7791/2016 по делу N А40-247704/2015, Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2016 N Ф05-14318/2016 по делу N А40-163201/2015.
Таким образом, из изложенного следует, что отказ в правосудии является недопустимым. Если в силу спорной подведомственности суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении спора по существу, то арбитражный суд обязан принять дело к своему производству и рассмотреть исковое заявление по существу в целях предотвращения угрозы невозможности реализации истцом и присоединившимися лицами права на судебную защиту, предусмотренного ст. 46 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ст. 8 и 29 Всеобщей декларации прав человека, п. 2 и подп.«а» п. 3 ст. 2 и п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 и ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В одном из дел, имеющихся в адвокатском производстве автора, Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворяя доводы нашей апелляционной жалобы указал, на то, что отказ в принятии заявленного иска по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду не только прямо нарушает положения пункта 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации», но и ведет к нарушению статьи 46 Конституции Российской Федерации, а также положений статей 6 и 13 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод». Принимая во внимание прямое действие и верховенство норм названной Конвенции и Конституции Российской Федерации над федеральным гражданским и арбитражным процессуальным законодательством, апелляционная коллегия пришла к выводу, что у суда первой инстанции не имелось оснований для отказа в принятии заявленного иска по настоящему делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду. В связи с данным положением арбитражный суд, при наличии вступившего в законную силу определения суда общей юрисдикции об отказе в принятии искового заявления в связи с тем, что оно подведомственно арбитражному суду, не вправе отказать в принятии искового заявления, сославшись на то, что дело подведомственно суду общей юрисдикции, а не арбитражному суду. Споры между судами о подведомственности недопустимы, поскольку издержки юрисдикционной неопределенности не должны возлагаться на заинтересованных лиц ( дело № А40-78938/17).
Комментарии 15
"Ты можешь быть бесконечно прав, но какая разница, если суд идёт в России"
К сожалению, вы правы, судебная система в России далека от совершенства.
Ведь посмотрите, как она устроена ...как работает наш процессуальный кодекс..(описываю на примере ГПК РФ и Московского региона)
1 этап - суд первой инстанции. Именно там формируется фундамент позиции, избирается предмет и основания иска, представляются доказательства, возражения на доказательства другой стороны, т.е. именно здесь, на данной стадии не важно допустить ошибок, ибо именно здесь формируется фундамент для вашей будущей борьбы. А дальше выносится Решение, которое является предметом обжалования, ибо крайне редко решение бывает "Соломоновым", когда обе сторона с ним согласны. Иногда даже мировое соглашение обжалуется.
2 этап - суд второй инстанции, апелляция. Пределы ее полномочий-ст. 327.1, 328, 330 ГПК РФ. Оснований для отмены судебного акта всего 4:
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
И только здесь, только в этой инстанции можно говорить о правильности или неправильности оценки судом первой инстанции доказательств по делу.
Возвращаясь к делам держателей кредитных нот, думаю, что со мной согласятся все коллеги и все держатели - суд первой инстанции - Басманный районный суд не дал оценки многим доводам и доказательствам стороны Истцов. Лично в моих делах это количество превышает 50!!! И это не просто слова - для апелляционной инстанции это было продемонстрировано в виде таблицы. Но к сожалению, вердикт Мосгорсуда был единым для всех - оставить решение в силе.
3 этап - кассация. Она имеет два подэтапа - Президиум Мосгорсуда и Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации. Но смысл один - пределы полномочий и основания для отмены. Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Обратите внимание - СУЩЕСТВЕННОЕ!
Эта инстанция не проверять ваши доводы о том, что суд первой инстанции что то там неправильно оценил - какой то довод или доказательство. Вам просто жестко напишут - это не является предметом исследования.
Есть еще одна ступенька в этой вертикали - Председатель ВС РФ или его зам. В силу п. 3 ст. 381 ГПК РФ Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести определение о его отмене и передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене определения судьи Верховного Суда РФ от такой то даты, по такому то делу об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации (в порядке части 3 статьи 381 Гражданского процессуального кодекса РФ) - именно так должен называться последний процессуальный документ, который часто ошибочно называют ПОВТОРНОЙ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБОЙ.
В случае отрицательного исхода этот этап является последним и дело считается завершенным.
Как видите, ситуация сложна тем, что в том случае, если суд второй инстанции ЗАСИЛИЛ, т.е. оставил в силе решение суда первой инстанции, то шансы на будущую победу в дальнейшем уменьшаются в разы. Но это вовсе не значит, что нужно сложить руки. Как я часто говорю, можно проиграть битву, но выиграть войну.
По такой категории дел как дела с кредитными нотами, Решение Басманного районного суда вступившее в законную силу и являющееся общеобязательным для всех без исключение, знаменует собой начало нового этапа.
И ведь посмотрите -
Статья 69. Основания освобождения от доказывания - ЭТО УЖЕ АПК РФ! Именно здесь мы сейчас с моими доверителями доказываем свое право на судебную защиту (по четырем делам), по трем доказали с первого раза (дела приняты к производству АС г. Москвы), по 1 доказали со второго раза( 9ААС отменил Определение АС г. Москвы)
3. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Нам не просто сейчас, но и результат есть. Дело дошло до ВС РФ. И дата слушаний уже назначена и вся судебная вертикаль - от суда первой инстанции до суда кассационной инстанции призадумалась.
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4371a3ac-e01d-4ccc-ba55-55314d400755/A40-31752-2017_20170817_Opredelenie.pdf - Определение об отложении в ФАМ МО
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/efd42dd5-c813-44c1-a162-956c0828f86d/A40-78904-2017_20170809_Opredelenie.pdf, https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc44ca6c-d4e4-4670-9ba3-c5d4582ac8be/A40-73057-2017_20170809_Opredelenie.pdf - Определения суда апелляционной инстанции
А это " виновник торжества справедливости" - https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b2712326-72ae-4509-85d7-26768118cacc/A40-17830-2017_20170814_Opredelenie.pdf - Определение судьи ВС РФ.
Нам не просто, мы идем первыми по пути, который является новым. И наша логика проста - ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ВЛИТЬСЯ В ДВИЖЕНИЕ - ВОЗГЛАВЬ ЕГО. И мы действительно не можем влиться, у моей группы другая позиция, мы никогда не шли по Закону о защите прав потребителей , мы шли своим путем. И именно на базе своей позиции мы создали новый способ защиты.
И мы уверены в своей позиции. Я не могу гарантировать результат (никогда этого не делаю, так как не я принимаю судебные акты, а суд в лице конкретного судьи, на волю которого я не могу повлиять), но я могу гарантировать, что позиция, которую я разработала и защищаю, всецело основана на Законе и со своей стороны я сделаю все от меня зависящее, чтобы права моих доверителей были восстановлены. И полагаю, что мы успешно движемся к этой цели.
К тому же мы избрали новый для России способ защиты. ..Class action suits - коллективные иски, которые не так давно закреплены в нашем процессуальном законодательстве на уровне АПК РФ, нормами которого мы и воспользовались. Такой способ защиты, известный во всем мире, позволяет людям объединиться и совместно защищать свои права. Что может отдельно взятый человек по сравнению с мощью корпорации, на службе у которой команда юристов, специалистов и денежный ресурс? Ответ очевиден...А именно избранный нами способ защиты как раз и позволяет защищать интересы всех, как это делаем мы. И наши иски предъявлены в интересах всех держателей кредитных нот по всем 7 выпускам. И это просто этап, обязательный и необходимый.
"Ты можешь быть бесконечно прав, но какая разница, если суд идёт в России"
К сожалению, вы правы, судебная система в России далека от совершенства.
.....
Светлана, все это без сомнения замечательно и удивительно, что ВС запросил дело по иску к ЦБ, видимо ЦБ всех уже достал . Это случается КРАЙНЕ редко, понимаю, но в любом случае - дело против ЦБ может снова вернуться в суд первой инстанции. Конечно после "втыка" от ВС - думаю судьи будут более внимательны к делу и таких откровенных косяков как ранее уже не допустят. Но сможем ли мы продавить иск к нашему ныне "всемогущему", хотя и многих уже "доставшему" ЦБ? Не окончится ли все сменой формулировок?
В арбитражном суде сочли, что дело должно слушаться в суде общей юрисдикции, а суд общей юрисдикции, куда обратился административный истец с индивидуальным административным иском, посчитал, что такое дело должно рассматриваться в Басманном суде. Вот такой вот замкнутый круг. Но мы все таки надеемся выйти из этого порочного круга. Ведь право на судебную защиту никто не отменял. А Банк ТРАСТ, вернее его представители сами сформулировали позицию при рассмотрении дел в Басманном суде, которой мы сейчас и пользуемся..правда представители Банка...кстати сказать в том же составе..от своих слов отрекаются. Но..как говорят..все то, что написано пером, не вырубишь и топором! А потому наш процессуальный противник создал для нас прекрасную правовую позицию, не воспользоваться которой мы просто не можем.
..дело в том, что нам вообще "перекрыли кислород", не дали пройти ни в арбитраж, ни в суд общей юрисдикции по административному иску против ЦБ. Мотивировка у всех одна - ДЕЛО НЕПОДВЕДОМСТВЕННО...и далее по тексту..!
В арбитражном суде сочли, что дело должно слушаться в суде общей юрисдикции, а суд общей юрисдикции, куда обратился административный истец с индивидуальным административным иском, посчитал, что такое дело должно рассматриваться в Басманном суде. Вот такой вот замкнутый круг. Но мы все таки надеемся выйти из этого порочного круга. Ведь право на судебную защиту никто не отменял. А Банк ТРАСТ, вернее его представители сами сформулировали позицию при рассмотрении дел в Басманном суде, которой мы сейчас и пользуемся..правда представители Банка...кстати сказать в том же составе..от своих слов отрекаются. Но..как говорят..все то, что написано пером, не вырубишь и топором! А потому наш процессуальный противник создал для нас прекрасную правовую позицию, не воспользоваться которой мы просто не можем.
Это вы о запрошенном ВС деле, когда был измекнен план санации в угоду Открытию?
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/487679/
Выше ссылка на НПА - "Положение о кураторах кредитных организаций"
(утв. Банком России 07.09.2007 N 310-П)
В этом нормативном акте все четко расписано, все работает, кураторы присутствуют в Банках, у них достаточные полномочия.
Основной задачей куратора является своевременная и точная оценка экономического положения закрепленной за ним кредитной организации, в том числе выявление нарушений (недостатков) в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, а также ситуаций, угрожающих законным интересам ее кредиторов и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона и (или) стабильности банковской системы Российской Федерации.
Но на сегодняшний момент по крайней мере по моим данным нет ни одного дела против деятельности таких кураторов, которые не реализовали свою основную функцию - СВОЕВРЕМЕННО И ТОЧНО оценить экономическое положение закрепленной за ним кредитной организации.
По моему мнению, именно коллективные иски, известные во всем мире как class action, способны изменить эту ситуацию. Если нам удастся выиграть 05.10 в ВС РФ, то у многих людей, именно физических лиц, появится возможность отстаивать свои права при помощи такой категории исков, ибо в одиночку с этой проблемой не справиться. ..уж простите за сравнение..но это то же самое, что плевать против ветра..один в поле не воин!
Хорошая иллюстрация например по Югре:
http://morning-news.ru/2017/08/zampred-rukovoditelya-cb-ubezhal-iz-rossiyskoy-federacii/
Цитирую:
"В Генеральную прокуратуру было подано объявление, ставшее предпосылкой вызова зампреда ЦБ и директора надзорного департамента ЦБ в рамках проверки работы надзорного органа в отношении банка «Югра».
За три недели во главе кредитной организации Онегин провел минимум восемь незаконных указов. Так и в случаи с направлением в Генеральную прокуратуру заявления на имя Юрия Чайки с просьбой проверить деятельность руководителя временной администрации банка Дмитрия Онегина. По имеющимся предварительным сведениям акционера, назначенец провел 8 незаконных указов, которые уничтожили весь капитал банка и создали в нем «дыру» в 7 млрд. руб. Также в итоге неадекватной переоценки ценных бумаг банк порядка 14 млрд. руб. При всем этом основному бухгалтеру поступали от уполномченных АСВ угрозы, о чем она уже поведала прокуратуре. В связи с этим акционер просит надзорное ведомство проверить изложенные им факты, а еще истребовать документы, которые стали основанием для отзыва банковской лицензии. По предварительной достоверной информации источника в ведомстве, для конференции был вызван зампред ЦБ. Оказалось, что они быстро выехали за рубеж, проигнорировав вызов в прокуратуру. Но господин Позднышев до этого предусмотрительно оформил 2-ое гражданство во Франции, и сейчас его навряд ли выдадут русской стороне."
Красота! Вот кто и нарисовал там "дыру в 7 ярдом. А потом испугался и смылся. Ну ведь никто не думает, что это "чисто его личная инициатива" ? г-жа Набиулина просто обязана быть как минимум в курсе, если это не ее прямой приказ
Спасибо большое за статью! Тема на сегодняшний день очень актуальна и для многих болезненна
Многие ошибочно считают, что если банк большой, с ним ничего не станет (не посмеют), и кладут туда сумму выше 1,4 млн. - напрасно. Траст занимал 28-е место в банковской системе перед тем, как был санирован 22.12.2014. Банк Москвы также не был маленьким, впрочем, как и МастерБанк, и теперь "Югра" ... Может уже хватит наивно рисковать своими кровными?!..
Тот же траст за месяц до санации успешно прошел все проверки и аудит ЦБ, все в порядке сказал ЦБ. В трасте сидел на постоянной основе человек из ЦБ, который ежедневно все проверял, просматривал все операции, ну должен был по крайней мере. И тут опа! Вдруг "дыра" на кучу ярдов... Прям волшебство... Это как понимать?!
То хорошая отчетность была все эти годы, и тут стала "плохой". Ну и конечно никто ни за что не отвечает, все повесили на "Юрова и компанию." ... Так не бывает.
Это значит что публикуемой банками отчетности и аудиту ЦБ - в принципе доверять нельзя? Получается так!
А большая часть "кредитные нот" до сих пор висит на счетах ДЕПО держателей, о чем ежемесячно приходят соответствующие отчеты из депозитария... Их в соответствии с договором - обязаны выкупить по обозначенной цене... - но не выкупают... И никаких объяснений этому не дают. Суд вообще ничего видеть не хочет... Баблом открывашки видать глаза прикрыли. Весело.
https://www.znak.com/2017-08-25/uralskie_pensionery_obvinili_putina_v_potere_svoih_sberez
https://www.youtube.com/watch?v=eBk5glf_9UM&t=78s
В соответствии с своими этическими принципами: я, как гражданин России, должен уважать выбор своих соотечественников, Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА обвинять нашего Президента РФ. который вольно или невольно способствовал возникновению веры в банк "Югра" как имеющему Государственное Системообразующее значение. Ведь именно его удачная игра в хоккей в нашей "советской" красной форме с эмблемами и надписями "Банк "Югра" в мае 2014 способствовала резкому притоку вкладчиков. Эх, лучше бы их команда проиграла тогда!
С другой стороны я, как гражданин России, имею полное право привлечь внимание Президента Российской Федерации к самому факту события, которое в данном конкретном случае весьма неординарное – первое лицо государства своим поступком дал понять всем гражданам, что он лично вполне доверяет Банку "Югра". Естественно, вслед за ним в этот банк потянулись и мы, пенсионеры. Тем более, что предлагаемые нам вклады действительно назывались "Социальная защита". Кому как не Президенту было проявлять в сложнейшем 2014 году заботу о Социальной защите своих граждан? Именно поэтому мы вверяли наши сбережения "Югре". И именно поэтому меня возмутило заявление г-на Д. Пескова " о невмешательстве в дело Югры". Считаю - Администрация Президента обязана вмещаться в эту ситуацию и найти с ЦБ РФ императивную возможность удовлетворения оставшихся требований вкладчиков в полном объеме. Объем --то превышения обычно не более 1-5 страховых суммы! Законные пути для такого решения имеются, например, передача наших требований в иную кредитную организацию, реструктуризация вкладов, с передачей их, например, в Сбербанк на определенных условиях. Общая сумма требований 28000 наших граждан, кажется, 10-15 млрд руб.. Смехотворная по сравнению с тем, что население начнет (а может уже начало) отзывать со счетов других банков в связи с прецедентом "Югра".
И ещё. НЕ хочу, чтобы Мой Президент в глазах своих сограждан опустился до уровня безответственного лицедея, пренебрегающего моральными принципами и социальными последствиями своих действий - лишь бы хорошо заплатили. Подчеркиваю, мы вверяли свои "Социальные вклады" банку "Югра" не потому, что поверили рекламному актеру, играющему роль президента. Мы поверили настоящему Нашему Президенту. Или он тоже играл роль? Или в его роли играл кто-то другой? Разберитесь. пожалуйста.
И смешно, и страшно...Но может оказаться так, что мы, пенсионеры, спонсировали увлечение ночным хоккеем господ Фетисова, Шойгу и прочих легко узнаваемых лиц нашего государства. По положению мы все господа теперь, но вы, узнаваемые Лица России, теперь оказались еще и ГОСПОДА ПОЛОЖЕНИЯ. Спуститесь на землю, соотечественники......
Люди смеются, что Главком и министр обороны ПроЮГРАли пенсионеров в хоккей. Но ведь это не правда, не так ли? А как вы думаете?