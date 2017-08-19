В какой суд «бежать» вкладчику лопнувшего банка?

В последнее время банки лопаются как мыльные пузыри и, как показывает практика, самыми незащищенными оказываются граждане – вкладчики банков. Один из читателей моего блога на банки. ру обратился с вопросом, который показал мне, как беззащитны наши граждане в такой ситуации.



Узкая грань между арбитражным судом и судом общей юрисдикции.

Что нужно знать вкладчикам?



Как правило, первое, что возникает у людей в такой ситуации – паника. Куда бежать? В какой суд? Что делать?

Очень многие вкладчики, указывая в качестве оснований для обращения в арбитражный суд на введение в отношении Банка процедуры банкротства, т. е. по сути заявляя требование о выплате страхового возмещения в объеме суммы вклада, переданного Банку, идут в арбитраж с заявлением о включении их требований в реестр в составе первой очереди и им отказывают в принятии иска в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.

Другие вкладчики идут в суды общей юрисдикции с такими же требованиями, но им тоже отказывают, ссылаясь на неподведомственность спора суду общей юрисдикции.

И такой судебной практики более чем предостаточно. Самое страшное заключается в том, что страдают обычные люди, у которых не всегда хватает сил, денег, упорства в борьбе за свои нарушенные права.



И что говорит нам АПК РФ по этому поводу? Давайте разбираться!



Действительно, пунктом 1 части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к специальной компетенции арбитражных судов отнесены дела о банкротстве, вне зависимости от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

Согласно пункту 3 статьи 189.92. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в первую очередь удовлетворяются:

1) требования физических лиц, перед которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

2) требования физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или) договорам банковского счета (за исключением лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности, а также адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности, и указанных в пункте 6 настоящей статьи лиц);

3) требования Агентства по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 177-ФЗ) и в результате исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости имущества, возвращаемого в порядке обратной передачи в соответствии со статьей 189.55. настоящего Закона;

4) требования Банка России, перешедшие к Банку России в соответствии с настоящим Законом в результате осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц в банках, признанных банкротами и не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Как предусмотрено подпунктом вторым пункта 3 статьи 189.92. Закона о банкротстве, требование гражданина, являющегося вкладчиком Банка, относится к первой очереди.

Вместе с тем, возникшие между многими вкладчиками и лопнувшими Банками правоотношения, вытекающие из заключенного между ними договора, регулируются Федеральным законом N 177-ФЗ, на который имеется прямая ссылка в конкретных пунктах договоров (поищите этот пункт в своих договорах), в которых указано, что вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом N 177-ФЗ.



Как регулируются правоотношения по вкладу на уровне Закона?





Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона N 177-ФЗ , данный закон регулирует отношения по созданию и функционированию системы страхования вкладов, формированию и использованию ее денежного фонда, выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а также отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного контроля за функционированием системы страхования вкладов, и иные отношения, возникающие в данной сфере.

В силу пункта 4 части 3 статьи 6 Федерального закона N 177-ФЗ банки обязаны вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию Банка России (в течение семи календарных дней со дня поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и форме, которые устанавливаются Банком России по предложению Агентства по страхованию вкладов.

При этом - реестр обязательств банка, упомянутый в Федеральном законе N 177-ФЗ, не тождествен понятию реестра требований кредиторов, используемом в Законе о банкротстве.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона N 177-ФЗ в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат страхованию вклады в порядке, размерах и на условиях, которые установлены главой 2 настоящего Федерального закона, за исключением денежных средств, указанных в части 2 настоящей статьи.

Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (пункт 2 статьи 2 Федерального закона N 177-ФЗ).

Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со дня наступления страхового случая (часть 1 статьи 9 Федерального закона N 177-ФЗ).

Страховой случай считается наступившим со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии Банка России либо со дня введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка (часть 2 статьи 8 Федерального закона N 177-ФЗ).

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим Банка, является страховщиком и осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ выплата возмещения по вкладам производится Агентством по страхованию вкладов в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство по страхованию вкладов документов предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 названного Закона, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

Согласно Указанию Банка России от 01.04.2004 N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками" ( с 08.06.2017г действует новое Указание Банка России от 30.08.2016 N 4120-У) банк, в отношении которого наступил страховой случай, в соответствии с поименованным выше законом обязан обеспечить формирование реестра обязательств на основании учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчикам и в семидневный срок со дня наступления страхового случая представить реестр обязательств в Агентство по страхованию вкладов.



Порядок обращения за страховым возмещением и его выплаты установлен Федеральным законом N 177-ФЗ.



Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона N 177-ФЗ вкладчик (его представитель или наследник (представитель наследника) вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня наступления страхового случая до дня завершения конкурсного производства, а при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия моратория.

При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик (наследник) представляют: заявление по форме, определенной Агентством, документы, удостоверяющие его личность.

Согласно части 4 статьи 10 Федерального закона N 177-ФЗ при обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик (наследник) представляет: 1) заявление по форме, определенной Агентством; 2) документы, удостоверяющие его личность, а при обращении наследника также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств наследодателя.

Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой случай, перед этим вкладчиком. При исчислении суммы обязательств банка перед вкладчиком в расчет принимаются только вклады, застрахованные в соответствии со статьей 5 Федерального закона N 177-ФЗ (часть 1 статьи 11 Федерального закона N 177-ФЗ).

При этом согласно части 2 статьи 11 Федерального закона N 177-ФЗ возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В этой связи выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай (часть 4 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ).

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ в случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вкладам, подлежащего выдаче, Агентство предлагает вкладчику представить в Агентство дополнительные документы, подтверждающие обоснованность его требований, и направляет их в банк для рассмотрения. Банк в течение 10 календарных дней со дня получения указанных документов обязан их рассмотреть и в случае обоснованности требований вкладчика внести соответствующие изменения в реестр обязательств банка перед вкладчиками, а также направить в Агентство сообщение о результатах рассмотрения требований вкладчика и о внесенных изменениях в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

При несогласии с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, вкладчик в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском об установлении состава и размера соответствующих требований, а также подлежащего выплате возмещения по вкладам (часть 10 статьи 12 Федерального закона N 177-ФЗ).



Выводы и рекомендации вкладчикам лопнувших банков.



Таким образом, исходя из анализа вышеприведенных норм Федерального закона N 177-ФЗ следует, что состав и размер обязательств Банка перед вкладчиком устанавливается по требованию вкладчика в общеисковом порядке, несмотря на открытие в отношении Банка процедуры банкротства, поскольку требования вкладчика основываются на Федеральном законе N 177-ФЗ, в силу которого выплата вкладчику возмещения по застрахованному вкладу в пределах лимита страхового возмещения производится именно Агентством по страхованию вкладов, а не как таковым банком, находящемся в процедуре банкротства.

В связи с чем страховое возмещение возмещается вкладчику не из конкурсной массы должника - Банка, а за счет фонда страхования вкладов.

А потому такие требования неподведомственны арбитражному суду в деле о банкротстве Банка (статья 27 АПК РФ), а подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции в порядке общеискового производства.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Нужно знать, что на сегодняшний день существует правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации по этому вопросу, которая изложена в определениях от 22.03.2016 г. по делу N 5-КГ16-10, от 29.03.2016 N 5-КГ16-6, N 5-КГ16-7, N 5-КГ16-8, N 5-КГ16-11, ссылки на которую позволят успешно пройти первую стадию – стадию принятия искового заявления в суде общей юрисдикции.



Что делать, если все же отказали в принятии иска?



В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а именно: государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной (пункт 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2005 № 113-О; пункт 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 14-П; пункт 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2004 № 206-О).

К тому же Европейским Судом по правам человека сформулирован принцип о том, что в случае, если в государстве существуют две судебные системы, и одна из них отказалась рассматривать спор из-за отсутствия компетенции, вторая судебная система обязана принять дело к своему производству без исследования вопроса о компетенции (постановления от 24.03.2005 по делу «Бабурин (Baburin) против Российской Федерации» (жалоба № 55520/00), от 22.06.2006 по делу «Авакова (Avakova) против Российской Федерации»(жалоба № 30395/04), от 22.12.2009 по делу «Безымянная (Bezymyannaya) против Российской Федерации» (жалоба № 21851/03)).

С данной позицией согласуется и позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о недопустимости ситуации, в которой лицо не может реализовать предусмотренное законодательством право на судебную защиту (постановления от 21 октября 2008 N 7131/08, от 29.05.2012 N 17607/11 и от 26.03.2013 N 15480/12).

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2016 N 301-КГ15-20284 по делу N А82-7100/2015Арбитражного суда Ярославской области, Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2016 N Ф05-7791/2016 по делу N А40-247704/2015, Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2016 N Ф05-14318/2016 по делу N А40-163201/2015.

Таким образом, из изложенного следует, что отказ в правосудии является недопустимым. Если в силу спорной подведомственности суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении спора по существу, то арбитражный суд обязан принять дело к своему производству и рассмотреть исковое заявление по существу в целях предотвращения угрозы невозможности реализации истцом и присоединившимися лицами права на судебную защиту, предусмотренного ст. 46 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ст. 8 и 29 Всеобщей декларации прав человека, п. 2 и подп.«а» п. 3 ст. 2 и п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 и ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В одном из дел, имеющихся в адвокатском производстве автора, Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворяя доводы нашей апелляционной жалобы указал, на то, что отказ в принятии заявленного иска по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду не только прямо нарушает положения пункта 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации», но и ведет к нарушению статьи 46 Конституции Российской Федерации, а также положений статей 6 и 13 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод». Принимая во внимание прямое действие и верховенство норм названной Конвенции и Конституции Российской Федерации над федеральным гражданским и арбитражным процессуальным законодательством, апелляционная коллегия пришла к выводу, что у суда первой инстанции не имелось оснований для отказа в принятии заявленного иска по настоящему делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду. В связи с данным положением арбитражный суд, при наличии вступившего в законную силу определения суда общей юрисдикции об отказе в принятии искового заявления в связи с тем, что оно подведомственно арбитражному суду, не вправе отказать в принятии искового заявления, сославшись на то, что дело подведомственно суду общей юрисдикции, а не арбитражному суду. Споры между судами о подведомственности недопустимы, поскольку издержки юрисдикционной неопределенности не должны возлагаться на заинтересованных лиц ( дело № А40-78938/17).