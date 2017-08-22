«Сомнительные операции»: анализируем действия банков.

К числу требований банковского законодательства, предъявляемых к операциям по исполнению кредитными организациями платежных поручений, относятся требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – ФЗ № 115 – ФЗ), которые возлагают на банки как на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ряд публично-правовых обязанностей, в том числе, идентификация клиента и документальное фиксирование информации об отдельных видах совершаемых банковских операций.

В случае выявления признаков сомнительных операций банк вправе предпринять ряд мер воздействия:

1) отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 ФЗ N 115-ФЗ в случаях:

- непредставления документов, необходимых для фиксирования информации;

- если в результате реализации правил внутреннего контроля (ПВК) у работников банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При этом в соответствии с информационным письмом Банка России от 31 марта 2010 г. N 17 решение об отнесении той или иной сделки к категории "подозрительных" принимается банком самостоятельно в каждом конкретном случае. Существует более двух десятков различных писем, разъяснений, указаний, положений и т.д., исходящих от ЦБ.

2) расторгнуть договор банковского счета с клиентом.

Следует знать, что в силу статьи 859 ГК РФ ГК РФ банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом клиента. Одним из таких установленных Законом случаев являются положения пункта 5.2 статьи 7 ФЗ N 115-ФЗ, согласно которым в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пунктом 11 статьи 7 Закона N 115-ФЗ, банк вправе расторгнуть договор банковского счета.

В силу пункта 3 статьи 859 ГК РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.

Разъясняя положения вышеуказанной нормы, Пленум ВАС РФ в пункте 12 своего Постановления от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета" указал, что в случае расторжения договора банковского счета клиент в соответствии с пунктом 3 статьи 859 ГК РФ вправе требовать от банка перечисления остатка денежных средств или его выдачи. В таких случаях арбитражным судам следует учитывать, что денежное обязательство банка включает как остаток средств на счете, так и суммы, списанные по платежным поручениям со счета клиента, но не перечисленные с корреспондентского счета банка.

Согласно пункту 3 статьи 859 ГК РФ остаток денежных средств на счете при расторжении договора банковского счета выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента. При этом банк не вправе требовать от клиента представления платежного поручения о перечислении остатка денежных средств.

Важно отметить, что в своем Определении от 16.12.2016 N 309-ЭС16-4349 по делу N А60-2016/2015 Верховный Суд РФ, оценивая действия банка по реализации своих публично-правовых обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115), пришел к выводу о том, что у банка нет оснований для отказа в перечислении остатка денежных средств в соответствии с положениями пункта 3 статьи 859 ГК РФ.





К вопросу о гражданско – правовой ответственности банка.



Согласно статье 866 Гражданского кодекса Российской Федерации банк может быть привлечен к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента. Однако такое неисполнение должно носить неправомерный характер.

В том случае если, отказывая в исполнении платежного поручения банк действует в рамках, возложенных на него ФЗ № 115 – ФЗ публично-правовых обязанностей по осуществлению контроля за расчетными операциями, то, увы, привлечь банк к гражданско - правовой ответственности нереально

Ведь в пункте 12 статьи 7 ФЗ № 115- ФЗ четко установлено правило - отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 этой статьи не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

К тому же суды будут руководствоваться правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 09.07.2013 N 3173/2013.

Но нужно понимать, что банк не освобождается от ответственности за незаконные действия уже после реализации своих публично – правовых функций, что подтверждается судебной практикой.

Например, очень часто возникают ситуации, когда банк применяет меры заградительного характера, по смыслу Закона N 115-ФЗ, потом возникают различные комиссии банку и конфликтная ситуация доходит до расторжения договора банковского счета.

В одном из дел, которое дошло до Верховного Суда РФ (дело N А60-2016/2015), клиент банка добился возмещения комиссии, которую банк удержал при снятии клиентом наличных после того, как банк отказался переводить деньги на другой счет, а потом выдавать их.

Суд кассационной инстанции, оценивая действия Банка пришел к выводу о том, что меры заградительного характера, по смыслу Закона N 115-ФЗ, должны применяться банком в целях противодействия деятельности недобросовестных клиентов, использующих гражданско-правовые отношения с банком для проведения сомнительных операций, которые противоречат основным целям деятельности банка и подвергают его рискам нанесения ущерба деловой репутации и применения к нему мер принудительного воздействия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 845 Гражданского кодекса Российской Федерации банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

В силу пунктов 1,2, 3 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.

А Верховный Суд РФ в своем Определении от 16.12.2016 N 309-ЭС16-4349 по делу N А60-2016/2015 отметил, что действия клиента по снятию наличных явились следствием отказа банка от продолжения правоотношений по договору банковского счета в связи с его расторжением на основании пункта 5.2 статьи 7 Закона N 115-ФЗ. В связи с этим суды констатировали, что получение банком комиссии за снятие наличных денежных средств, списанной банком с расчетного счета общества, является неправомерным, а исковые требования подлежат удовлетворению.

Таким образом, банк далеко не всегда прав, списывая комиссии и за эти деньги можно и нужно бороться.