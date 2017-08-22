Вход
Профиль Блог Лента Активность

Если Транснефть слабая сторона, то кто тогда вчерашний вкладчик?

22.08.2017 13:22 3 4 485 просмотров
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9951475&MID=5884799#message5884799
Иск «Транснефти» к Сбербанку может лишить российские банки сотен миллиардов рублей - под таким заголовком утром вышла статья на банки ру..
«Регулятор крайне озабочен ситуацией, поэтому сейчас собирает и унифицирует информацию, чтобы понять, насколько проблема глобальна и как ее разрешить».
А не пора ли регулятору озаботиться ситуацией вокруг продажи высокорисковых финансовых продуктов физическим лицам?
Всем известна ситуация с Банком «ТРАСТ», который за один день присваивал статус квалифицированного инвестора своим вкладчикам и как брокер продавал им высокорисковый финансовый инструмент – кредитные ноты, денежные средства от реализации которых при размещении ему же и поступили в качестве субординированных займов. Продажа кредитных нот, предлагаемых вкладчикам до признания их квалифицированными инвесторами под «соусом» аналога депозита, позволило перевести в этот финансовый инструмент более 16 млрд. рублей, львиной долей из которых являются деньги вкладчиков, если не вся сумма. Все шло хорошо, процесс был поставлен на поток, но случилось непредвиденное – санация. Суммы субордов, которые являлись обеспечением кредитных нот, списали, а людям, с каждым из которых Банк заключал договор, гарантирующий выкуп кредитных нот по первому требованию, объявили о том, что они сами виноваты, дескать знали, что покупали.
Представители ТРАСТА, представляя в каждое из дел, рассматриваемых в Басманном районном суде выдержки из Википедии, доказывали, что кредитные ноты являются нотами участия в займе и доказательством заключения договора об участии в кредитном риске. Суд поддержал их доводы и в своей мотивировочной части изложил именно то, о чем они просили.
Но всем известно, что доля в суборде не может быть уступлена физическим лицам, ибо это запрещено Базель III. И сейчас, когда эти самые физлица пошли в арбитраж оспаривать списание субордов, представитель Центрального Банка активно защищает позиции ТРАСТА.
Если суд признал ТРАНСНЕФТЬ слабой стороной, то кто же тогда физическое лицо – владелец высокорискового финансового инструмента?
Проблема намного глубже и шире, чем нам может показаться с первого взгляда.
И в первую очередь, по моему мнению и мнению всех тех граждан, интересы которых я защищаю, регулятору нужно обратить свой взор на проблемы защиты физических лиц в банковском секторе, которые действительно являются слабой стороной и совершенно не способны оценить риски вложения денежных средств в высокорисковые финансовые инструменты, правовая характеристика многих из которых вообще отсутствует в нашем законодательстве.

Комментарии 3

Иван Васин  (barnet)
#
Транснефть хорошо видно занесла... или сбер пожадничал. smile:D
Но вообще ситуация просто шоу:
У Транснефти есть отдел по работе с ценными бумагами, где сидит рота "спецов", которые, по идее, должны "не одну собаку съесть" на фондовом рынке... И тут опа... Они обшиблись слабенькие... сирые да убогие...
Ну не сомневаюсь, что по сравнению с "бабой дусей", вложившей по настоянию персонального менеджера Траста в злосчастные ноты свои 3-5-6 млн руб - они конечно не канают! smile:D Даже сам басманный суд подтвердил, что "баба Дуся" в нотах - квал инвестор хоть куда! smile:D


Ну а если серьезно, Вы пишите: "Но всем известно, что доля в суборде не может быть уступлена физическим лицам, ибо это запрещено Базель III" - именно это вообще ЦБ как либо коментирует? Ведь продажа нот физикам - была же с одобрения ЦБ?
Анжелика Сельвинская  (Anjelica)
#
Ну, думаю, с этим согласится большинство читателей, ибо я так полагаю, что не просто так ЦБ закрывал глаза на ситуацию, когда обычный человек без проф. образования и необходимых атрибутов квалифицированного инвестора вдруг именно этим квалифицированным инвестором и становится. У меня, как у гражданки РФ, вообще возникает много вопросов к ЦБ относительно попустительства в одних случаях и чрезмерной строгости - в других....
Согласна полностью с Иваном Васиным - смешна ситуация, при которой Транснефть оказалась неграмотнее "бабы Дуси".
Кирилл Неделькин  (Riccoс)
#
Цитата
Иван Васин пишет:
именно это вообще ЦБ как либо коментирует??

мне вот тоже интересно
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения