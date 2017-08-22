Если Транснефть слабая сторона, то кто тогда вчерашний вкладчик?

Иск «Транснефти» к Сбербанку может лишить российские банки сотен миллиардов рублей - под таким заголовком утром вышла статья на банки ру..«Регулятор крайне озабочен ситуацией, поэтому сейчас собирает и унифицирует информацию, чтобы понять, насколько проблема глобальна и как ее разрешить».А не пора ли регулятору озаботиться ситуацией вокруг продажи высокорисковых финансовых продуктов физическим лицам?Всем известна ситуация с Банком «ТРАСТ», который за один день присваивал статус квалифицированного инвестора своим вкладчикам и как брокер продавал им высокорисковый финансовый инструмент – кредитные ноты, денежные средства от реализации которых при размещении ему же и поступили в качестве субординированных займов. Продажа кредитных нот, предлагаемых вкладчикам до признания их квалифицированными инвесторами под «соусом» аналога депозита, позволило перевести в этот финансовый инструмент более 16 млрд. рублей, львиной долей из которых являются деньги вкладчиков, если не вся сумма. Все шло хорошо, процесс был поставлен на поток, но случилось непредвиденное – санация. Суммы субордов, которые являлись обеспечением кредитных нот, списали, а людям, с каждым из которых Банк заключал договор, гарантирующий выкуп кредитных нот по первому требованию, объявили о том, что они сами виноваты, дескать знали, что покупали.Представители ТРАСТА, представляя в каждое из дел, рассматриваемых в Басманном районном суде выдержки из Википедии, доказывали, что кредитные ноты являются нотами участия в займе и доказательством заключения договора об участии в кредитном риске. Суд поддержал их доводы и в своей мотивировочной части изложил именно то, о чем они просили.Но всем известно, что доля в суборде не может быть уступлена физическим лицам, ибо это запрещено Базель III. И сейчас, когда эти самые физлица пошли в арбитраж оспаривать списание субордов, представитель Центрального Банка активно защищает позиции ТРАСТА.Если суд признал ТРАНСНЕФТЬ слабой стороной, то кто же тогда физическое лицо – владелец высокорискового финансового инструмента?Проблема намного глубже и шире, чем нам может показаться с первого взгляда.И в первую очередь, по моему мнению и мнению всех тех граждан, интересы которых я защищаю, регулятору нужно обратить свой взор на проблемы защиты физических лиц в банковском секторе, которые действительно являются слабой стороной и совершенно не способны оценить риски вложения денежных средств в высокорисковые финансовые инструменты, правовая характеристика многих из которых вообще отсутствует в нашем законодательстве.