МММ-11 или как не стать жертвой финансовой пирамиды?

Опубликована статья про Хайповые пирамиды.
Ниже реальное дело и реальная история.
И таких историй очень много …по всей России.
И водораздел между положительным и отрицательным решением ничтожно узок: если вы докажете, что вас обманули, то деньги взыщут…ну аж если не докажете, то увы....вы просто игрок!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 28 апреля 2016 г. N 33-6385/2016
Судья: Савченко И.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе
председательствующего Сальниковой В.Ю.
судей Емельяновой Е.А., Сопраньковой Т.Г.
при секретаре Н.
рассмотрела в открытом судебном заседании 28 апреля 2016 года апелляционную жалобу М. на решение Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 20 октября 2015 года по гражданскому делу N 2-4784/2015 по иску М. к А. о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате государственной пошлины.
Заслушав доклад судьи Сальниковой В.Ю., объяснения представителя истицы Г., ответчика А. и его представителя Т., судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда
установила:
М. обратилась в суд с иском к А. о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате государственной пошлины.
В обоснование иска указала, что в период с 19.03.2012 по 11.04.2012 перечислила на счет А. денежные средства в размере 1 270 000 руб., на данную сумму между ней и ответчиком отсутствуют какие-либо заключенные договоры или соглашения, в связи с чем данные денежные средства являются неосновательным обогащением ответчика.
В адрес ответчика <дата> ею была направлена претензия с требованием возвратить перечисленные денежные средства, однако ответа на эту претензию ответчиком дано не было, денежные средства ответчик не возвратил, в связи с чем ответчик обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами до момента фактического их возврата.
Уточнив заявленные требования в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также ГПК РФ), М. просила взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 1 270 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 46 215 руб. 82 коп. за период с 20.11.2014 по 30.04.2015, проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования ЦБ РФ в размере 8,25% годовых, начиная с 01.05.2015 по день исполнения решения суда, а также взыскать государственную пошлину в размере 5 900 руб.
Решением Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 20.10.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.
Этим же решением с М. взыскана в доход государства государственная пошлина в размере 8 881 руб. 08 коп.
Не согласившись с постановленным судебным актом, М. подала апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, как незаконное и необоснованное, принять по делу новое решение.
Истица в заседание судебной коллегии не явилась, о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции извещена по правилам ст. 113 ГПК РФ, причин неявки судебной коллегии не сообщила, доказательств их уважительности не представила, направила в суд своего представителя. Судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело по апелляционной жалобе истицы в ее отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Судебная коллегия, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на апелляционную жалобу, выслушав объяснения участников процесса, не находит правовых оснований для отмены решения суда, постановленного в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, в период с 19.03.2012 по 12.04.2012 со счета N..., открытого в ПАО "Сбербанк России" на имя истицы М., с помощью услуги Сбербанк Онлайн в безналичном порядке осуществлялись денежные переводы на имя ответчика А. на счет N..., открытый в ОАО "Банк Санкт-Петербург": 19.03.2012-4 перевода по 100 000 руб. каждый, один перевод на 70 000 руб.; 29.03.2012-4 перевода по 100 000 руб. каждый; 11.04.2012 - один перевод на сумму 400 000 руб. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются информационным письмом Сбербанка России от 05.06.2015 и сторонами не оспариваются.
Факт зачисления на счет А. денежных средств, перечисленных со счета М. в период с 19.03.2012 по 12.04.2012, подтверждается также сообщением ПАО "Банк Санкт-Петербург", согласно которому за период с 19.03.2012 по 12.04.2012 на счет N... со счета N... поступили денежные средства в размере 1 270 000 руб.
Обращаясь в суд, истица ссылалась на то, что указанные денежные суммы являются неосновательным обогащением ответчика, поскольку были перечислены ответчику ошибочно при отсутствии каких-либо обязательств между ней и ответчиком. При этом представитель истицы, участвовавший в судебном заседании суда первой инстанции, не оспаривал, что истица являлась участником МММ-2011, на что ссылалась ответная сторона в обоснование обстоятельств перечисления истицей денежных средств на счет ответчика.
На основании объяснений сторон, представленных в материалы дела письменных доказательств и показаний свидетелей судом первой инстанции установлено, что стороны являлись участниками финансовой пирамиды МММ-2011, в связи с чем участниками этой системы, в том числе и истицей, на счет ответчика перечислялись денежные средства для размещения с целью последующего получения выигрыша. Регистрация участников производилась через открытие личного кабинета, в обмен на перечисленные денежные средства участнику в личный кабинет перечислялось соответствующее количество виртуальной валюты - мавро.
Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции правильно определил обстоятельства, имеющие правовое значение, верно применил положения ст. ст. 1, 9, 1062, 1102, 1107, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), дал оценку доводам сторон и представленным ими доказательствам, в том числе показаниями свидетелей, отвечающую требованиям ст. 67 ГПК РФ, и при соблюдении норм процессуального права постановил законное и обоснованное решение об отказе в удовлетворении исковых требований
Отказывая в удовлетворении требований М., районный суд исходил из того, что правоотношения сторон спора были основаны на риске и соглашении о выигрыше по правилам, установленным организатором игры, поскольку материалами дела подтверждено, что истица, действуя своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению, фактически являлась участником организованной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" игры, предполагающей внесение ее участником денежных средств с целью получения в короткие сроки высокого дохода в результате привлечения денежных средств иных ее участников в отсутствие при этом инвестиционной или какой-либо иной деятельности с целью получения дохода и существенном риске немотивированной утраты всех вложенных средств без какой-либо компенсации.
Как верно указано судом, став участником системы МММ-2011, осуществив перечисление денежных средств ответчику, истица своими действиями подтвердила свое волеизъявление на перечисление денежных средств на счета неопределенного круга лиц, являющихся участниками системы МММ-2011.
Поскольку истица размещала денежные средства с целью последующего выигрыша, то суд первой инстанции, правомерно применив к сложившимся правоотношениям положения Федерального закона от 29.12.2006 N 224-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в совокупности со ст. 1062 ГК РФ, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований по тем основаниям, на которых истица основывала свои требования и которые предусмотрены положениями ст. 1102 ГК РФ.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции и считает, что при разрешении возникшего спора суд в целом правильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, дал им надлежащую правовую оценку и постановил решение, основанное на оценке собранных по делу доказательств и требованиях норм материального права, регулирующих возникшие спорные правоотношения.
В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Из анализа положений ст. ст. 1102, 1109 ГК РФ следует, что доказанность факта передачи денежных средств ответчику без законных оснований сама по себе не влечет удовлетворения исковых требований. Проверке и доказыванию подлежит, в том числе отсутствие оснований, при которых взыскание неосновательного обогащения, даже если таковое и имело место, не допускается. Одним из таких оснований являются обстоятельства, связанные с оплатой сумм во исполнение несуществующего обязательства, при условии, что приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства либо предоставило денежные средства в целях благотворительности.
Ответчик А. не отрицал факт получения денежных средств, ссылаясь на то, что деньги передавались ему истицей добровольно с целью участия в финансовой пирамиде, без наличия каких-либо обязательств с его стороны по их возврату.
Проанализировав и оценив представленные доказательства в их совокупности, в том числе объяснения сторон в суде первой и апелляционной инстанций, показания свидетелей, письменные доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что неоднократно перечисляя денежные средства на счет ответчика, давая распоряжения о зачислении на них мавро-рублей, внесении денежных средств на вклады в рамках участия в программе МММ-2011, истица принимала участие в финансовой пирамиде по схеме МММ-2011, основными особенностями которой являются высокий доход в отсутствие инвестиционной и иной деятельности с целью получения дохода, который называется "выигрышем".
Судом первой инстанции сделан правильный, основанный на надлежащей оценке доказательств вывод о том, что деятельность МММ-2011 основана на принципе выплат участникам системы вкладов процентов по ним за счет поступления средств от новых вкладчиков, правоотношения сторон были основаны на риске и соглашении о выигрыше по правилам, установленным организатором игры, что позволяет отнести участие в финансовой пирамиде к азартной игре.
Отсутствие договора между истицей и ответчиком, на что имеется ссылка в апелляционной жалобе, само по себе не свидетельствует о том, что участие в финансовой пирамиде не обладает признаками участия в азартной игре, поскольку добровольное перечисление истицей на свой страх и риск денежных средств на счет ответчика как вложение средств для участия в МММ-2011 имело целью получение выигрыша, выражающегося в процентах от вложенных на определенный период денежных средств с возможной утратой всех перечисленных денег.
При этом, перечисляя денежные средства на банковский счет ответчика, истица не указывала назначение этих платежей, что не позволяет вынести суждение о доказанности ошибочности направления спорных сумм ответчику вместо оплаты лечения в медицинском центре в Санкт-Петербурге.
Кроме того, истицей не представлено доказательств, подтверждающих, что ответчик в результате перечисления денежных средств приобрел или неосновательно сберег их, то есть не доказан факт обогащения ответчика.
Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия соглашается с выводом суда о том, что правоотношения сторон, основанные на риске и соглашении о выигрыше, в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" имеют признаки азартной игры. Требования граждан, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари. Однако доказательств того, что денежные средства вносились под влиянием обмана, М. не представлено.
Таким образом, оснований для взыскания с ответчика неосновательного обогащения и, как следствие, процентов за пользование чужими денежными средствами в силу п. 1 ст. 1062, п. 4 ст. 1109 ГК РФ у суда первой инстанции не имелось.
Отклоняя доводы истцовой стороны о том, что денежные средства были направлены А. ошибочно, что предназначались они для оплаты лечения истицы, судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку истицей в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ доказательств наличия правоотношений с каким-либо медицинским учреждением, предполагающих оплату спорных сумм в заявленный истицей период, ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции представлено не было. Напротив, материалами дела подтверждается, что денежные средства направлялись именно для участия в финансовой пирамиде МММ-2011. Судебная коллегия соглашается с выводом суда об отсутствии оснований для взыскания с ответчика неосновательного обогащения, не усматривая при этом оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы, поскольку по существу доводы апелляционной жалобы сводятся к изложению позиции истицы, которая являлась предметом исследования и оценки суда первой инстанции. Основания для иной оценки доказательств у судебной коллегии отсутствуют, обстоятельств, опровергающих выводы суда, в апелляционной жалобе истицей не приведено.
Доводы апелляционной жалобы, выражающие несогласие с показаниями свидетелей и оценкой судом этих показаний, не могут быть приняты во внимание судебной коллегией, поскольку право оценки доказательств принадлежит суду, разрешающему спор по существу. Правила оценки доказательств при разрешении исковых требований судом первой инстанции нарушены не были.
Доводы апелляционной жалобы о том, что протокол осмотра доказательств - интернет-страницы, удостоверенный нотариусом, не содержит сведений о том, что истица внесла спорные денежные средства в МММ-2011, является недопустимым доказательством, судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку указанный протокол оценен судом первой инстанции в соответствии с положениями ст. ст. 56, 67 ГПК РФ в совокупности с иными доказательствами по делу, указанный протокол свидетельствует о том, что истица должна была знать обо всех последствиях и рисках участия в МММ-2011.
Иные доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с постановленным решением по основаниям, которые были предметом судебного рассмотрения, направлены на иное применение норм материального права и переоценку обстоятельств, установленных и исследованных судом первой инстанции, оснований для которой не имеется, а потому не могут служить поводом к отмене данного решения.
В целом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали изложенные выводы, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, основанными на неправильном толковании норм материального права, и не могут служить основанием для отмены решения суда.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
определила:
Решение Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 20 октября 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Комментарии 2
Другой вопрос, когда эти пирамиды "мимикрируют" под банки, кредитные кооперативы, банковские продукты, типа "кредитных нот Траста" и т.п.... Но вот это уже прямой обман, которым должны заниматься не суды, а наверное СК. К сожалению часто у нас обвиняют обманутых людей в том, что их обманули... Типа сами виноваты. Ну удобней так "системе", которая настроена лишь на сохранение самой себя, а не обслуживание и защиту интересов граждан.
Ограбили вас вечером - так вы сами виноваты! Нефиг ночами шляться!
Вот так и живем.