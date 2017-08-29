У банка отозвали лицензию: советы адвоката для вкладчика.

Совет № 1.
Заходим на официальный сайт АСВ, далее – открываем ссылку «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» и ищем свой банк. https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/. Там вы найдете всю необходимую информацию. Следует знать, что в соответствии с пунктом 12 статьи 12 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" N 177-ФЗ от 23.12.2003 г., АСВ, как правило, для выплат возмещения привлекает банки – агенты. Вся процедура описана в "Правилах осуществления выплаты возмещения по вкладам банком-агентом", утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 14.02.2011, протокол N 11)(ред. от 18.08.2016).
Совет № 2.
Не стоит сломя голову бежать за возмещением на следующий день после наступления страхового случая. Ведь выплаты производятся в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, в течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство документов, предусмотренных Законом, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. Конечный для обращения срок за возмещением - завершения конкурсного производства, а при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия моратория. Так что у вас есть как минимум год.
Совет № 3.
Для того, чтобы получить возмещение по вкладу нужно прийти в банк – агент лично либо направить туда своего представителя с нотариальной доверенностью и представить:
1) заявление по форме, определенной Агентством;
2) документы, удостоверяющие личность, а при обращении наследника также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств наследодателя.
Представитель вкладчика (наследника) наряду с вышеуказанными документами представляет также нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую право представителя обращаться с требованием о выплате возмещения по вкладам.
Указанные документы представляются вкладчиком (его представителем) или наследником (его представителем) по почте, через экспедицию или вручаются непосредственно должностному лицу, уполномоченному рассматривать документы.
Вам обязаны предоставить выписку из реестра. Если все указано правильно, у вас нет возражений - получайте деньги наличными или пишите заявление об их перечислении на ваш банковский счет.
Вы также можете направить соответствующее заявление по почте. Ферму заявления можно скачать на официальном сайте АСВ - http://www.asv.org.ru - Страхование вкладов - Бланки документов. При этом нужно знать, что если сумма страхового возмещения составляет более 3000 рублей, подпись на заявлении о выплате возмещения по вкладам, направляемом по почте, должна быть нотариально удостоверена.
При этом окончательная сумма денежных средств, которую вы требуете, будет определена на основании данные реестра. Если вы все заполнили правильно, то денежные средства будут направлены вам почтовым переводом или на счет в другом банке в течение 3 дней со дня, когда АСВ получило все требуемые документы.
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