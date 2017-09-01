Банк ЮГРА, ЦБ и Закон.

В СМИ появилась информация о том, что Банк «ЮГРА» обратился в суд с заявлением о признании недействительным отзыва лицензии. Учитывая, что тысячи глаз прикованы к мониторам, пользуясь случаем, хотелось бы поднять вопрос о том несовершенстве законодательства, с которым столкнулся ни один банк и что, в конечном счете, пагубно влияет не только на экономические интересы кредитных организаций, но и приводит к тому, что в результате краха банков в первую очередь страдают вкладчики, индивидуальные предприниматели и юридические лица – клиенты банков.



История одного дела:



В производстве Арбитражного суда города Москвы имелось два дела:

1) А40-79503/14 – по заявлению ЦБ о ликвидации ООО "Атлас Банк" на основании статей 20, 23.1, 23.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

2) А40-88965/14 – по заявлению ООО "Атлас Банк" о признании недействительным приказа N ОД-908 от 05.05.2014 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации

Т.е. по факту в одном и том же арбитражном суде возбуждается два дела, в основе которых лежит один и тот же ненормативный акт – Приказ Центрального Банка Российской Федерации об отзыве лицензии.

ООО "Атлас Банк" (г. Москва) добился в судебном порядке признания приказа Центрального банка Российской Федерации N ОД-908 от 05.05.2014 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций недействительным (дело N А40-88965/14). Однако к моменту, когда это случилось, ликвидация ООО "Атлас Банк" была завершена. О пересмотре по новым обстоятельствам решения Арбитражного суда города Москвы по данному делу было отказано.

Т.е. банк, доказавший свою правоту, не смог воспользоваться результатами своей победы.



Выигрыш и проигрыш – и все в рамках Закона?[/B]



Первое, с чем столкнется и сталкивается кредитная организация при осуществлении своей защиты – это нормы пункта 8 статьи 189.67 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", которыми предусмотрено правило о том, что оспаривание в судебном порядке приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций не препятствует принятию арбитражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом и не является основанием для приостановления производства по делу о признании ее банкротом.



[B]А как же быть со следующими общими положениями АПК РФ?



1) Положениями статьи 3 АПК РФ, которые императивно устанавливают правило о том, что порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. Т.е. все другие Законы не должны противоречить АПК РФ.

2) Положениями пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, нормами которого на арбитражный суд возложена обязанность приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Ведь по смыслу названной правовой нормы рассмотрение дела невозможно, если оно связано с другим делом, находящимся в производстве арбитражного суда, в том числе если обстоятельства, исследуемые в другом деле, либо результат рассмотрения другого дела имеют значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу. Именно поэтому законодатель связывает обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу не с наличием другого дела или вопроса, рассматриваемого в порядке конституционного, гражданского, уголовного или административного производства, а с невозможностью рассмотрения спора до принятия решения по другому вопросу, то есть наличием обстоятельств, в силу которых невозможно принять решение по данному делу. Следовательно, невозможность рассмотрения спора обусловлена тем, что существенные для дела обстоятельства подлежат установлению при разрешении другого дела в арбитражном суде.

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.

Ведь при оспаривании Приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии, суд должен установить имелись ли у Банка России основания для принятия такого решения. Если кредитной организации удастся доказать свою правоту и оспорить приказ регулятора, то могут отпасть основания для ее ликвидации или признании ее банкротом. Если не приостановить производство по такому делу, то исполнить решение об оспаривании приказа ЦБ РФ в случае положительного исхода дела, будет уже невозможно. А между тем в соответствии со статьей 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах является именно защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

О какой защите прав может идти речь, если положительное решение нельзя исполнить? Как может защитить себя кредитная организация, если априори у нее нет права на это? Ведь судебная практика наглядно иллюстрирует нам факт того, что суды применяют именно вышеуказанную норму Закона о банкротстве?

По моему мнению, в случае заявления требований об оспаривании приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии, дело по заявлению ЦБ РФ должно быть приостановлено, поскольку основной целью судебной защиты является восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица, а в случае отказа в приостановлении производства по делу о банкротстве (ликвидации), кредитная организация будет лишена указанного права. И нормы ст. ст. 3 и 143 АПК РФ важнее положений пункта 8 статьи 189.67 Закона о банкротстве.

По моему глубокому убеждению, положения пункта 8 статьи 189.67 Закона о банкротстве противоречат положениям статьи 46 Конституции РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно в своих Постановлениях высказывался о том, что в судебной практике должно обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению нормативных положений. Поэтому в случаях, когда коллизия правовых норм приводит к коллизии реализуемых на их основе конституционных прав, вопрос об устранении такого противоречия приобретает конституционный аспект и, следовательно, относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, который обеспечивает в этих случаях выявление конституционного смысла действующего права (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995 года N 3-П, от 23 декабря 1997 года N 21-П, от 23 февраля 1999 года N 4-П, от 21 апреля 2003 года N 6-П, от 2 марта 2010 года N 5-П, от 14 мая 2013 года N 9-П и др.).

Помимо заявления ходатайства о приостановлении производства по делу, кредитные организации, оказавшиеся в подобной ситуации вправе заявить в суде ходатайство о направлении судом запроса в Конституционный Суд Российской Федерации. Ведь коллизия норм действительно существует и гарантированное Конституцией РФ право на судебную защиту в данном случае не работает. Доступ к правосудию существует, но принципы защиты нарушенного права не работают.