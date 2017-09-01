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«Вклад в тетрадке»: миф и реальность

01.09.2017 10:46 1 474 просмотра
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ЦБ придумал новый способ борьбы с забалансовыми вкладами.

Дело в том, что в нашем законодательстве есть механизм, который позволяет регулятору заботиться о вкладчиках.

Во – первых, это Положение о кураторах кредитных организаций, утв. Банком России 07.09.2007 N 310-П , которое устанавливает, что основной задачей куратора является своевременная и точная оценка экономического положения закрепленной за ним кредитной организации, в том числе выявление нарушений (недостатков) в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, а также ситуаций, угрожающих законным интересам ее кредиторов и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона и (или) стабильности банковской системы Российской Федерации (п. 1.2).
Есть кураторы, есть нормативный акт. Почему система банковского надзора не работает?
Во – вторых, Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 27.10.2015 N 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной" разъяснил, что Конституция Российской Федерации, закрепляя в статье 35 (часть 1), что право собственности охраняется законом, возлагает тем самым на государство обязанность обеспечить и охрану прав конкретного собственника, каковым является гражданин-вкладчик, который, размещая принадлежащие ему денежные средства во вкладах, несет определенный риск и действия которого, осуществляемые в личных интересах, имеют также публичное значение, поскольку сбережения населения являются устойчивым источником ресурсной базы, необходимой для инвестиций и долгосрочного кредитования (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2001 года N 10-П). Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Постановлении от 28 января 2010 года N 2-П, конституционно-правовыми гарантиями должны обеспечиваться и безналичные денежные средства, существующие в виде записи на банковском счете их обладателя, которые по своей природе представляют собой охватываемое понятием имущества обязательственное требование к банку(ч. 6 п.2)
В – третьих, в этом же Постановлении КС четко прописано – «Что касается неблагоприятных последствий несоблюдения требований к форме договора банковского вклада и процедуры его заключения, то их несение возлагается на банк, поскольку как составление проекта такого договора, так и оформление принятия денежных средств от гражданина во вклад осуществляются именно банком, который, будучи коммерческой организацией, самостоятельно, на свой риск занимается предпринимательской деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли (абзац третий пункта 1 статьи 2 и статья 50 ГК Российской Федерации), обладает специальной правоспособностью и является - в отличие от гражданина-вкладчика, не знакомого с банковскими правилами и обычаями делового оборота, - профессионалом в банковской сфере, требующей специальных познаний. (часть 2 п. 3.1.)
Таким образом, и в нашем законодательстве, и в разъясняющей его положения судебной практике заложен механизм, который позволяет защитить права вкладчиков. И у регулятора есть все права, полномочия и возможности для этого…

Комментарии 1

Анжелика Сельвинская  (Anjelica)
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Интересная у них формулировка "прочие лица". У нас она обычно подразумевает "стрелочников". Вот так и живём: законы, вроде, есть, новые даже придумываем, а по настоящему виновные на Кипре. Доколе, господа?
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