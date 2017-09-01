Вопрос по подсудности: в какой суд обращаться вкладчику.

Учитывая тот факт, что мне поступают вопросы от читателей блога, на некоторые из них я буду отвечать прямо в блоге.

Мария обратилась со следующим вопросом о подсудности.

"У меня вопрос по подсудности- иск к банку РОСЭНЕРГОБАНК -

договор счета заключался в Санкт-Петербургском филиале, в договоре определена подсудность по месту нахождения банка (перечислены и Главный офис в Москве и филиал в СПб ).

Банк признан банкротом, назначен КУ. По юр.адресу головного офиса-Басманный суд.

Прием корреспонденции и местонахождение Конкурсного Управляющего -ул.Лесная д.59....

Иск к соответчикам: банк и АСВ".

ОТВЕТ:



Во – первых, исходя из вопроса, предполагается, что требование будет основано на нормах Федерального закона N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", из которого вытекает, что состав и размер обязательств Банка перед вкладчиком устанавливается по требованию вкладчика в общеисковом порядке, несмотря на открытие в отношении Банка процедуры банкротства, поскольку требования вкладчика основываются на Федеральном законе N 177-ФЗ, в силу которого выплата вкладчику возмещения по застрахованному вкладу в пределах лимита страхового возмещения производится именно Агентством по страхованию вкладов, а не как таковым банком, находящемся в процедуре банкротства.

Во – вторых, в соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

По общему правилу, установленному ст. 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Согласно ст. 32 указанного выше кодекса стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству, за исключением подсудности, установленной ст. 26, 27 и 30 этого кодекса.

Как следует из вопроса, Договором, заключенным сторонами, предусмотрено, что все споры, возникающие между сторонами из договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения банка (перечислены и Главный офис в Москве и филиал в СПб ).

Если бы ответчик был только один, то приоритетом является договорная подсудность

Однако истец намерена обращаться с иском к двум ответчикам. А в таком случае действуют правила статьи 31 ГПК РФ, нормами которой установлено, что иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца.

Таким образом, в данном случае выбор за истцом.