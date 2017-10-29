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Верховный суд одобрил физлицам дорогу в Арбитраж

29.10.2017 11:43 2 1 394 просмотра
Сегодня опубликована мотивировочная часть судебного акта Верховного Суда Российской Федерации по делу A40-17830-2017.
http://kad.arbitr.ru/…/A40-17830-2017_20171027_Opredelenie.…
В мотивировочной части Определения указывается: " Суд первой инстанции, сославшись на положения пункта 1 части 1 статьи 127.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказал в принятии заявления, указав, что оно не подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде. В частности, суд отметил, что по смыслу статей 27-29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названный спор неподведомственен арбитражному суду, поскольку у гражданина Братанчука А.И. отсутствует статус индивидуального предпринимателя, а федеральный закон, предусматривающий участие гражданина без подобного статуса в такого рода споре, также отсутствует. Названные выводы впоследствии поддержали суды апелляционной инстанции и округа. Между тем судебная коллегия не может согласиться с названными выводами. Независимо от статуса участника спорного правоотношения арбитражный суд рассматривает дела, поименованные в части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
По смыслу абзаца двенадцатого статьи 2, статей 31 и 189.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) санация (меры по предупреждению банкротства) представляет собой одну из предбанкротных процедур, являющихся неотъемлемой частью отношений, связанных с несостоятельностью кредитных организаций.
Таким образом, вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией банков, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов как вытекающие из отношений несостоятельности (пункт 1 части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Аналогичный вывод содержится в определении Верховного суда Российской Федерации от 16.08.2016 № 305-ЭС16-4051 "
Главное достижение этого процесса – перелом в практике. Верховный суд указал, что физические лица, которые избирают способ защиты, связанный с правоотношениями, вытекающими из санации, имеют право на рассмотрение их дела в арбитражном суде, ибо санация – это одна из процедур, которая регламентируется ФЗ «О несостоятельности».
Теперь суды не смогут в своих судебных актах указать фразу о том, что дело о банкротстве начинается только тогда, когда возбуждается соответствующее производство о банкротстве.
Это очень важное достижение и важный результат для практики, это важно для физических лиц – самой незащищенной категории лиц при санации банков, как это показала ситуация по Банку ТРАСТ.
А как это было, как проходило судебное заседание видно по расшифровке аудиозаписи, которую я публикую ниже.
РАСШИФРОВКА АУДИОЗАПИСИ 05.10.2017г.
ЦБ: Предмет требования заявителя сводится к обжалованию плана. И в данной части мы полагаем, что никакой экономической подоплеки данные отношения не имеют.
Суд: каким законодательством регулируется план санации?
ЦБ: Эээээм...о финансовых рынках
Суд: Законом о банкротстве. Рассматривает суд общей юрисдикции (СОЮ )применительно к закону о банкротстве такие ситуации уникальные?
ЦБ: Думаю, что нет.
Суд: Правовая природа этого плана какая ?
ЦБ: Ээээм...скорее всего это соглашение. Во-первых, стороны - это Банк России, лицо, осуществляющее мероприятия с санацией, и естественно участником является непосредственно банк, в отношении которого данный план разрабатывается и применяется.
Суд: Он как регулятор же участвует?
ЦБ: Да , безусловно
Суд: А участие регулятора делает возможным применение 198?
ЦБ: Гл.24 Вы имеете ввиду?
Суд: Конечно
ЦБ: Как действие или решение, да, уважаемый суд.
Суд: Тем более вы ограничиваете, Вы же затрагиваете интересы определенных лиц, которые в договорных отношениях с этим банком.
ЦБ: Безусловно, но в данном случае эти физ. лица не являются сторонами правоотношений по введению и проведению соответствующего плана.
Суд: Вы сейчас говорите о том, что план не затрагивает их интересы ( нотчиков)
ЦБ : Я говорю о том, что план не касается напрямую прав...
Суд: Не затрагивают никаким образом, так ? Но тем не менее Вы говорите о том, что Вы же как регулятор ближе к ненормативному акту, так получается?
ЦБ : В какой-то степени, наверное, да.
Суд: Истец говорит о том, что этот пункт запрещает ему предъявить требование , чтобы выплатил банк добровольно ...
ЦБ: Действия Траст банка по отказу не обусловлены тем, что ЦБ имеет соответствующее решение в рамках санации
Суд: А решение где оно?
ЦБ: Оно соответственно и закреплено в этом плане, потому что запрещаются соответствующие выплаты. Вопрос в том, что мы не говорим о том, что он не может обжаловать. Вопрос в том, где обжаловать.
Суд: Почему нет права на судебную защиту ?
ЦБ: Почему нет? Есть, уважаемый Суд, просто оно есть в рамках судов общей юрисдикции, но не арбитражного в данном случае.
ЦБ: В производство было принято, прекратили постольку, поскольку заявитель не является участником спорного правоотношения.
Суд: Какого спорного правоотношения?
ЦБ: Правоотношения, касающегося обжалования соответствующего пункта плана.
Суд: Спорные правоотношения какие? Правоотношения, связанные с установлением платежеспособности? Или связанные с санацией?
ЦБ: С санацией...
Суд: В этих отношениях не участвует заявитель. Заявитель не спорит, что он в этих отношениях не участвует. Представитель разве сказала, что хочет участвовать в санации? Нет таких правопритязаний.
ЦБ: Ну, уважаемый суд, если заявитель не согласен, то он вправе обжаловать это решение в суд.
Суд: И обжалует.
ЦБ: Но это не значит, что если судом было отказано в порядке общей юрисдикции, то давайте тогда альтернативно пойдем в арбитражный суд
Суд: А мы как раз сейчас и смотрим, чья же все-таки это подведомственность. Мы определяем здесь в ВС.
Суд: Хорошо, допустим суд согласиться , что спор нужно рассматривать в СОЮ. Согласно вашей позиции сначала Петров придет в СОЮ, потом Иванов придет в СОЮ.
ЦБ: Почему ? Почему нельзя подать коллективный иск?
Суд: Потом Сидоров придет в СОЮ... и это будет нормальный оборот? Это нормально, когда один пункт плана будет оспариваться ...
ЦБ : А почему нельзя рассмотреть в порядке в СОЮ как коллективный?
Суд: Но коллективный иск- это право, но в данном случае это обязанность?
Суд: Нет, но почему Банку России не интересно рассмотреть спор один раз по финансовому вопросу и больше к этому не возвращаться? Почему Вы настаиваете на СОЮ?
ЦБ : Так это не значит, что спор не будет рассмотрен.
Суд: Нет, у вас-то в чем интерес?
ЦБ: У нас никакого интереса нет
Суд: Тогда почему вы настаиваете на компетенции общего суда тогда?
ЦБ: Потому что данная категория спора не относится к компетенции арбитражного суда.
Суд: А как же об исключительной подведомственности в отношении дел о банкротстве? Вы же сами отнесли это все в закон о банкротстве.
ЦБ: Но это не связано с банкротством , потому что это не банкротство.
Суд: Хорошо, тогда объясните волю законодателя, почему законодатель вставил это при несвязности в закон о банкротстве.
ЦБ : Что есть план на сегодняшний день? В большей степени он не является , не отвечает требованиям ненормативного правого акта, это в большей степени договор...
Суд : Тогда зачем ЦБ вмешивается? Договор между кем и кем? Между АСВ и Трастом? Банк России, Вы зачем пришли, если не знаете сущности ?
ЦБ : Договор...ну это не договор, это я уже просто рассуждаю...соглашение между...
Суд: Это основание для предоставления денег?
ЦБ: Нет, это основание для осуществления тех или иных мероприятий по предупреждению банкротства
Суд: Непонятно, почему вы не сказали, что суды общей юрисдикции ЦБ имеет для себя более привлекательной ...
ЦБ: Мы не видим привлекательности не в рассмотрении ни в том, ни в другом. Это скорее вопрос принципа.
Суд: Просто компетентный суд...
ЦБ: Это должен рассмотреть компетентный суд.

АСВ : Мы считаем, что экономических отношений между заявителем и агентством
Суд: Не надо повторять, вы же профессиональные участники
АСВ: Да, конечно, так по поводу плана. План участия -это дело одобрения ЦБ действий АСВ по финансированию по предупреждению банкротства плана, т.е. субъектом плана является только агентство.
Суд: Это некое соглашение государства и агентства ?
АСВ: Нет, это не соглашение. Это расширение компетенции агентства.
Суд: Послушайте, я гражданин, и я считаю, что этот план мои права затронул. Может, я ошибаюсь, и , может, совершенно не затронул. У меня есть право на судебную защиту ?
АСВ: Данное лицо, например...
Суд: Есть право или нет?
АСВ: А что? оспорить план ?
Суд: Да
АСВ: Нет
Суд: Какой способ защиты у меня есть, если я полагаю, что план мои действия нарушил?
АСВ: Ну в ближайшую аналогию я могу привести- это одобрение собранием акционеров сделки крупного общества.
Суд: То есть как акционер я могу оспорить это решение?
АСВ: Как акционер, но не как кредитор банка. А в данном случае это кредитор банка.
Суд: А кредиторы - это вообще заинтересованные лица ?
АСВ: В моем понимании кредиторы имеют право взыскивать с банка деньги, либо требовать от банка заключения сделки, которую банк обязался с ними заключить.
Суд: А в иске о взыскании денег можно ссылаться на пункт плана?
АСВ: План, в нашем понимании, банк ни к чему не обязывает.
Суд: Как? Ему запретили совершать определенные действия
АСВ : Ему не запретили совершать определенные действия. Данная фраза исходит из экономического расчета финансовой помощи агентства.
Суд: Мысль истца в том, что пунктом этого плана его права нарушали
АСВ: Они могут предъявить требования...то есть это ненормативный акт, который прямо запрещает банку не исполнять обязательства.
Суд: По решению суда?
АСВ: Нет, без решения суда.
Суд: Вот как!
АСВ: Он запрещает совершать, не запрещает...он при расчете финансирования банка указывает, что сомнительные сделки банк не исполняет а если эти сделки суд сочтет не сомнительными и взыщет с банка ...
Суд: То есть план, который утвержден ЦБ, по сути является планом действий , да? Временной администрации
АСВ: Да...
Суд: И вот им надо руководствоваться, а если считать...
АСВ: Сам банк мог не увидеть его в принципе...
Суд: Вы сами себя только слышите
Суд: Существует существо спора по процессу...банк не может заплатить...
АСВ: Нет, банк может заплатить. В данном случае мы напишем отчет. В соответствии с процедурой у агентства есть только одна обязанность при утверждении плана - это представлять в ЦБ ежемесячный отчет. Для банка он не носит никакой характер. Банк может не иметь плана на руках никогда, потому что план в единственном экземпляре находится у ЦБ.
Суд: Ну красиво...да...
Суд: Куда нам бедолагам тогда идти ? Или вообще никуда не идти?
АСВ: Такого вопроса в принципе не может быть
(суд смеется)
АСВ: Истцов данный пункт плана в принципе не касается. Если они считают, что банк им должен денег либо должен заключить какую-то сделку , они должны идти в соответствующий суд.
Суд: В праве мы ссылаться, что в плане есть какая-то запись, которая не позволяет банку произвести выплату?
АСВ: Планом не запрещается...
Суд: То есть, если Вы пойдете в суд, то вы не будете ссылаться на этот пункт? или вы сошлетесь?
АСВ: Мы никогда сами не ссылались на план и план не предоставляли.
Суд: План отсылает, что вы можете требовать только в судебном порядке ? Так обращаться по сути вы не можете, так понимать?
АСВ: Потому что с момента утверждения план субординированный займ прекращен, поскольку он является сомнительной сделкой. По сути банк отдавал бы деньги, не получая ничего в замен. С точки зрения банкротства- это сомнительная сделка.
Суд: Можно сказать , что это некое управленческое решение ?
АСВ: Ну это самая лучшая формулировка.
Суд: А решение не затрагивает наши интересы?
АСВ: Нет, оно не затрагивает интересы, это управленческое решение.
Траст: Заявитель не участник субординированного займа. Как сам Братанчук, так и присоединившиеся лица, они были держателями кредитных нот. Эта кредитная нота дает лишь право требования к эмитенту.
Суд: Является ли это ненормативным актом ? (план санации). В принципе можно этот план оспаривать в части или полностью или нет? И где?
Траст: Это не нарушает права третьих лиц , это распорядительный документ ЦБ к АСВ.
Суд: А вообще, в принципе , план может быть оспорен?
Траст: Нет
Суд: Кто , сказали недавно, кто в надзоре ?Что сказано было? Не обращали внимание на это дело?
Траст: Еще раз?
Суд: Третейская оговорка.
Траст: Да, это наше дело, третейская оговорка. И мы доказывали, что не может рассматриваться этот спор в третейском суде. Это тот самый сомнительный договор...
Суд: А если будет банкротство, они включатся в реестр?
Траст: Если будет банкротство, они не включатся в реестр, потому что они субординированные кредиторы.

Комментарии 2

Иван Васин  (barnet)
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Какая то странная позиция ВС. И вроде как отказать... но в целом вроде как и согласиться... smile:)
От них собственно требовалось согласиться с подведомственностью дела АС, что и произошло. Но дальше видимо ВС дергаться не стал. smile:). Стремно против ЦБ переть, хотя и понимает, что держатели правы. smile:)
Решил скинуть все в арбитражи. smile:). Хитрули:)
Алексей  (JSMH)
#
При такой стенограмме (думаю, что в протокол она не попала или попала в сильно сокращенном и измененном виде)
такое решение ... Больше это не на перелом похоже, а на позиционную оборону Траста, АСВ и ЦБ, которую нотчики пока прорвать не могут. Ссылки на новые дела в АС г. Москвы дать можете ?
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