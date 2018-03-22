Одним из основных принципов арбитражного процесса является принцип о равенстве сторон, который ДОЛЖЕН обеспечиваться арбитражным судом (ст. 7 АПК РФ). Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (п. 3 ст. 8 АПК РФ).
Между тем на практике данный принцип зачастую остается принципом, зафиксированным исключительно на бумаге.
Фабула дела.
Очень многим известна нашумевшая история с банком Траст, который отказался исполнять обязательства перед своими клиентами - вчерашними вкладчиками, которых он собственноручно превратил в держателей кредитных нот. После начала санации Банка, субординированные займы, выступавшие обеспечением кредитных нот, были списаны, а держатели кредитных нот лишились своих инвестиций. При оспаривании действий по списанию сумм субординированных займов возникла ситуация, в которой и суд общей юрисдикции, и арбитражный суд отказали держателям кредитных нот в принятии искового заявления по ряду исков, в которых они оспаривают списание субординированных займов. А вот в трех делах, которые все таки были приняты арбитражным судом г. Москвы к своему производству, развернулись настоящие баталии по вопросу о подведомственности этих дел арбитражному суду. Для Банка, поддерживаемого Центральным Банком было и остается очень важным не допустить рассмотрения этих дел по существу, а потому были заявлены ходатайства о прекращении производства по всем трем делам.
19.07.2017г. в ходе судебных заседаний по делам А40-78931/2017 (начало в 12-30), А40-77440/17 (начало в 12-45), А40-77430/2017 (начало в 13-00) представитель ПАО НБ «ТРАСТ» заявил ходатайства о приобщении к материалам каждого из дел и передал сторонам копию постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-30698/2017-ГК от 19.07.2017г.по делу № А40-78946/17 – 162 -731, заверенную подписью представителя Банка, указав при этом, что указанное постановление на момент заявления им ходатайство еще не опубликовано.
Согласно сведениям карточки дела № А40-78946/17 с информационного ресурса "Картотека арбитражных дел" с сайта kad.arbitr.ru данное постановление было опубликовано 19.07.2017г. в 19-10. И в этот же день оно было изготовлено, что подтверждается датой на самом постановлении.
Текст представленных в суд первой инстанции копий Постановления идентичен размещенному на сайте, имеет уникальный идентификационный номер, но в отличие от размещенного на официальном сайте имеет поперечно написанное слово «ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ» (текст здесь).
Из ответа заместителя председателя Девятого арбитражного апелляционного суда № СК-117-162 от 30.08.2017г. вытекает, что копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-30698/2017-ГК от 19.07.2017г.по делу № А40-78946/17 – 162 -731 сотрудниками суда не выдавалась. И кроме того, содержится указание на то, что Постановление было подписано в АИС «Судопроизводство» 18.07.2017г. (текст здесь)
Из ответа заместителя председателя Девятого арбитражного апелляционного суда № СК-1/16- 53 от 06.03.2018г. вытекает, что Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-30698/2017-ГК от 19.07.2017г.по делу № А40-78946/17 – 162 -731 в полном объеме изготовлено 19.07.2017г. и опубликовано в "Картотека арбитражных дел" 19.07.2017г. в 19:10:57. (текст здесь)
«мы получили его через Casebook»…
В одном из судебных заседаний представитель ПАО НБ ТРАСТ заявила, что они получили этот судебный акт через систему Casebook, которая является платным ресурсом и позволяет получать судебный акт до его опубликования.
Заходим в систему, регистрируемся, получаем письмо следующего содержания:
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С уважением,
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А как же….быть с принципом равенства???
Как указывалось, один из основных принципов арбитражного судопроизводства – принцип равенства, который должен обеспечиваться именно арбитражным судом.
Есть конкретный факт - факт приобщения в материалы трех!!! гражданских дел судебного акта, который не был опубликован и который, как видно из ответов зам. Председателя 9 ААС из материалов дела сотрудниками не выдавался и в окончательной форме изготовлен только 19.07.2017г., а как выясняется уже 18.07.2017 был опубликован в системе Casebook. При чем непонятно кто внес надпись «для ознакомления», которой нет ни в одном источнике – ни в материалах дела, ни в системе «мой арбитр». Кто передал этот судебный акт для опубликования?
Ведь из положений п. п. 2.3, 2.4, 9.2, 9.6 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 100 (далее Инструкция) вытекает, что проект судебного акта до его размещения в открытом доступе носит конфиденциальный характер и судья, ответственный за его изготовление, несет персональную ответственность за несоблюдение требований настоящей Инструкции.
Разве это нормально, когда один участник имеет доступ до системы, в которой 18.07.2017г. публикуется, как выяснилось, проект судебного акта, а другой участник системы такого доступа не имеет? И кстати сказать, разве это нормальное явление, что неопубликованные судебные акты, а в нашем случае – проект судебного акта, становятся объектом купли – продажи? Кому принадлежат исключительные права на программу, которой пользуются арбитражные суды? Почему одному можно пользоваться неопубликованным судебными актами, а другим нельзя? У нас же равенство…
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