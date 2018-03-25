Когда нельзя списать субординированный займ: пострадавшим инвесторам - физическим лицам посвящается.

О субординированных кредитах широкой общественности стало известно в 2015г., когда в прессе обсуждался вопрос о списании таких кредитов в ходе санации "ТРАСТа", "Таврического" и других банков.

Однако в ходе многочисленных судебных процессов рассматривалась классическая схема привлечения субординированных займов, когда участников было два - Заемщик (Банк) и Займодавец (юридическое лицо). Основной вопрос, который возникал в подобных процессах был вопрос о том, можно ли придать обратную силу статье 25. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и списать субординированный займ на убытки банка. Однако такие банки как ПАО НБ «ТРАСТ» и ПАО «Промсвязьбанк»и многие другие привлекали субординированные займы по особой схеме – через выпуск кредитных нот и еврооблигаций, когда формально сторонами договора субодинированного займа являлись юридические лица, а по факту все негативные последствия от списания сумм субординированного займа ощутили на себе физические лица – держатели кредитных нот и еврооблигаций.



Сущность субординированного займа.



Понятие и сущность субординированого займа, а также правила и особенности его заключения описаны в "Положении о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III")" (далее Положение № 395-П " (утв. Банком России 28.12.2012 N 395-П). Правовая природа данного вида договора описана во многих судебных актах и сводится к тому, что такой заем имеет иную степень защищенности по сравнению с обычными займами и является смешанным видом инвестирования, схожим по своей природе со взносом в уставный капитал кредитной организации( Определение КС от 27.06.2017 N 1375-О, т 26.01.2017 N 125-О, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.09.2017 N Ф07-9258/2017 по делу N А56-19953/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.03.2017 N Ф05-763/2017 по делу N А40-213193/15, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.04.2017 N Ф01-748/2017 по делу N А43-34117/2015 и др.

В соответствии с нормами Положения № 395-П субординированный кредит включается в состав источников дополнительного капитала кредитной организации. И как указал Верховный Суд РФ в своем Определении от 08.02.2018 N 305-ЭС17-15339 по делу N А40-176343/2016, денежные средства, предоставляемые по договору субординированного депозита, пополняющие капитал кредитной организации, являются инвестициями вкладчика в банковский сектор в расчете на прибыль в виде процентов. При этом, заключая такого рода договор, инвестор принимает на себя повышенные риски, которые заключаются помимо прочего в понижении очередности удовлетворения его требования на случай несостоятельности (соответствующие обязательства исполняются в последнюю очередь), то есть правовое положение инвестора-вкладчика при банкротстве приравнивается к правовому положению участников (акционеров) банка.



Схема привлечения субординированного займа через выпуск кредитных нот (еврооблигаций).



Анализ программных документов по выпуску кредитных нот ПАО НБ «ТРАСТ» и еврооблигаций ПAO «Промсвязьбанк» свидетельствует о том, что выпуск и размещение кредитных нот и еврооблигаций обусловлен финансированием соответствующих договоров субординированного займа. Первым покупателем является дилер, который перечисляет денежные средства эмитенту, а ценные бумаги зачисляются на его счет депо. Эмитент полученные денежные средства перечисляет заемщику по договору субординированного займа. В дальнейшем дилер через посредничество брокера реализует такие ценные бумаги многочисленным инвесторам. Заемщик (в нашем примере ПАО НБ «ТРАСТ» и ПAO «Промсвязьбанк») включает суммы, полученные по договору субординированного займа, в дополнительный капитал банка и приступает к исполнению обязательств по соответствующим договорам – выплачивает проценты в пользу эмитента, которые в виде купонного дохода поступают держателям кредитных нот и еврооблигаций.



Правовой статус держателя кредитных нот или еврооблигаций.



Как указывалось в многочисленных публикациях автора, наше действующее российское законодательство не дает понятия кредитной ноты или еврооблигации. В отличие от публичного порядка, который действует в Российской Федерации, кредитные ноты и еврооблигации выпускались по правилам английского права, когда все правоотношения участников регулируются соответствующими договорами между участниками выпуска, являющимися одновременно программными документами по выпуску.

Такие ценные бумаги в ряде документов именуются сертификатами участия. Российская доктрина, а также российское законодательство и практика исходят из того, что сертификат участия всегда подтверждает право на долю в общей собственности на какой – либо базовый актив - ипотечное покрытие (статьи 2, 20 Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"), имущественный пул (статьи 24.3 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ"О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"). А в данном случае – право на соответствующую долю в субординированном займе.

Именно из такого понятия кредитной ноты, сформулированного на основании позиции ПАО НБ ТРАСТ, отраженной в его многочисленных возражениях на иски, исходил и Басманный районный суд города Москвы, который в своих Решениях по делам № 2-192/2016, 2-005/2016, 2-400/16, 2-1125/2016, 2-1575/16, 2-1489/16, 2-1/17, 2-1526/16, 2-1218/2016, 2-913/17, 2-0346/2016, 2-0029-16, 2-256/2016, 2-0653/16, 2-0038/16, 2-431/2016, 2-0245/2016, 2-912/17, 2-0296/16, 2-2637/2016, 2-3519/2016 и другим аналогичным делам указал, что кредитная нота (CLN – агл.Credit – linked note) - это финансовый инструмент, сходный с облигацией, привязанной к кредитному договору. С помощью кредитной ноты банк получает возможность управлять кредитными рисками путем рефинансирования выданного кредита и передавать связанные с ним риски третьим лицам - инвесторам. Банк, предоставивший кредит заемщику заключает с инвестором договор об участии в кредитном риске, по которому передает инвесторам право на долю в этом займе (часть выплат процентов за пользованием займом и выплат в погашение кредита), а также часть рисков, связанных с полным или частичным невыполнением обязательств заемщика по кредиту, выданному банком. Оформление такого договора происходит путем выдачи ценной бумаги – кредитной ноты, которая в последующем может быть реализована на фондовом рынке. Целью заключения договоров об участии в кредитном риске для Банка является дробление крупных кредитов с высоким риском невозвратности на мелкие и продажа их по отдельности сторонним инвесторам. Как установил суд, конечным ответственным лицом за погашение кредита и выполнение обязательств по погашению кредитных нот, в том числе в случае наступления кредитного события, является заемщик. Инвестор же становится фактическим кредитором.

Аналогичной позиции придерживается и Центральный Банк РФ, что отражено в его письмах - ответах на запросы держателей кредитных нот № 82-1-10 ОТ/20415 от 11.11.2016 г. и № Т1-82-1-08/24224 от 03.03.2017г.

Таким образом, держатель кредитной ноты или еврооблигации является инвестором, к которому перешло право на соответствующую долю в субординированном займе, являющемся часть дополнительного капитала Банка. И в этом случает по логике санаторов именно эти физические лица оказываются «крайними персонажами». Ответы на все жалобы пестрят одной и той же фразой: «Вы должны были понимать риски утраты денежных средств…»



Недопустимость участия физического лица в финансировании дополнительного капитала кредитной организации.



Как указывалось ранее, субординированные кредиты используются в целях формирования дополнительного капитала, а одной из особенностей субординированного кредита является потенциальный риск невозвратности, невозможность получения обеспечения, особая очередность удовлетворения при банкротстве банка. По указанной причине в абзаце 8 пункта 3.1.8.1.2 Положения № 395-П установлено правило о том, что прекращение обязательств по договору отступным, зачетом (в том числе при переуступке требования), новацией, а также совершение действий, приводящих к несоответствию договора субординированного кредита (депозита, займа) требованиям настоящего Положения, не допускаются.

В абзаце 4 пункта 3.1.8.3.1.Положения № 395-П содержится императивный запрет на участие физических лиц в субординированном займе.

В Письме от 16.12.2015 № 41-1-1-4/1666 Банка России разъяснил, что в случае, если в результате уступки требования по договору субординированного кредита (депозита, займа) условия договора перестают отвечать указанным требованиям, возникают основания для отказа во включении привлеченных денежных средств в расчет собственных средств (капитала). Именно по указанной причине Департамент Банковского Регулирования в абзаце втором Письма от 16.12.2015 № 41-1-1-4/1666 обращает внимание на необходимость уведомления кредитной организацией территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о смене кредитора по договору субординированного кредита (депозита, займа) для целей подтверждения соответствия условий договора требованиям Положения № 395-П (абзац восьмой п. 3.1.8.1.2 Положения № 395-П). Указанные правила и Положения № 395-П, разъяснений Банка России в Письме от 16.12.2015 № 41-1-1-4/1666 позволяют сделать вывод о том, что физическое лицо не только не может быть участником договора субординированного кредита, но и не может приобрести права на его долю через механизм приобретения кредитных нот или еврооблигаций, а потому с момента приобретения таких финансовых инструментов физическими лицами, договор субординированного кредита, в части сумм, права на которые перешли к держателям, перестает отвечать требованиям Положения № 395-П и подлежит исключению из дополнительного капитала и, соответственно, не может быть списан в рамках мероприятий по восстановлению платежеспособности кредитной организации.



…дырка от бублика?



В процессах, которые ведутся автором как адвокатом по искам держателей кредитных нот ПАО НБ ТРАСТ, ни Банк России, ни ГК АСВ, ни ПАО НБ «ТРАСТ» пока не представили своих письменных возражений на иски. Но с момента баталий в Басманном районном суде, позиция ТРАСТа претерпела существенные изменения. Если раньше они утверждали, что держатель кредитной ноты при ее приобретении получал право на долю в субординированном займе и соответствующие риски, то сейчас они утверждают, что никакого права на долю в субординированном займе держателям не передавалось, стороной субординированного займа они не являются, им всего на всего передавался риск. Но тогда возникает два логичных вопроса:

1. Если физические лица не являются стороной субординированного займа и им не передавалась права на долю, как сейчас утверждает представитель ТРАСТа в судах, то с какой стати держатели получали купонный доход?» Ведь всем известно, что проценты получает только тот, кто выступает займодавцем. Выходит, что право на часть суммы в субординированном займе все таки было уступлено.

2. Если физические лица не являлись стороной субординированного займа и им не передавались права на эти суммы, то на каком основании люди лишились своих инвестиций? Ведь риск всегда «привязан» к какому-то объекту. А отдельного, самостоятельного договора об участии в кредитном риске ни с кем из держателей не заключалось.

Получается, что за свои деньги физические лица - держатели кредитных нот и еврооблигаций получили дырку от бублика?

А ведь в нашем законодательстве существо всегда превалирует над формой. О любых правоотношениях нужно судить не по их названию, а по их сути.

Яркий пример – дело А40-25442/16, в рамках которого субординированный кредит был признан обычным договором займа. А потому основной вопрос, который должен подниматься на поверхность – это вопрос о соответствии конкретного договора субординированного займа требованиям Положения № 395-П. И первые судебные иски держателей кредитных нот ПАО «НБ ТРАСТ» уже приняты к производству арбитражного суда г. Москвы.