ЦБ будет проверять источник финансирования субордов.

На официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо о рекомендациях кредитным организациям в части представления в Банк России документального подтверждения источников субординированных инструментов http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/bank_supervision/20180319_in-03-41_15.pdf
Видимо скандальная история с Трастом и всплывшие факты о том, что регулятору на момент списания семи субординированных займов было известно об источниках их финансирования, не прошла мимо. Не случайно представитель ПАО НБ ТРАСТ в одном из судебных заседаний 01.03.2018г. по иску держателей кредитных нот заявила судье: «Большая просьба, может, не стоит подшивать эти ходатайства в материалы дела, поскольку суд еще не решил, будут ли эти доказательства относимыми и допустимыми». Речь как раз и шла об истребовании доказательств, которые подтверждают источник происхождения финансирования субординированных кредитов, включенных в дополнительный капитал ПАО НБ "ТРАСТ".
Ведь защищая держателей кредитных нот Банка ТРАСТ пришлось выяснять многое, в том числе и источники финансирования семи субординированных займов. Во многом в этом помогли сами представители ПАО НБ "ТРАСТ". Так, в одном из процессов они приобщили протокол выемки документов, где фигурировал факт приобретения Трастом кредитных нот. А с другой стороны небезразличные к судьбе "кинутых" держателей кредитных нот люди (большое им человеческое спасибо) подбросили нам копию документа, из которого видно, что все суборды финансировались самим Трастом. И именно это мы сейчас и пытаемся доказать в суде.
Приятно осознавать, что регулятор озадачился этим вопросом.
Комментарии 3
За ответ на вопрос отвечаю. Суды дошли до абсурда: защищая банк так, что аж в мотивацию о незаконных комиссиях, утверждают, типа я позвонила и попросила банк в счет кредита по кредитной линии списывать комиссии за разные их страховки.
Сразу вопросы: я тупая или суд этого не замечает нарушения законодательства: кредитный договор в письменном виде обязаны заключить, обязательства двухсторонние, подписи две, изменения тоже только письменно. Ну а о комиссиях молчу. Нельзя им придумывать комиссии, на них еще и проценты начислять.
Теперь вопрос на засыпку : "Мы идиоты, или суды куплены."
)))
Независимых судов в РФ нет. Хотя басманный точно не куплен... с тамошними никто договариваться не станет. Уже таких посадили "на места" - наверное они готовы за зарплату и мантию маму продать. Просто спустят указание. Они слишком трясутся за свои мантии, честью и совестью там, к сожалению, не пахнет. Иногда в глазах правда улавливаешь мельком стыд... я был на, наверное, около десятка заседаний... но... увы и ах.
Заносят/договариваются выше, начиная с МГС, или уж не мелочась с ВС.
Вопрос на засыпку, а кто у нас такую систему создал?