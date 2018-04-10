ЦБ нашел нишу для Банка Траст: производство бройлеров и цемента.

Последнее время в СМИ мелькает тема о том, что уже в июле 2018г на базе банка «Траст» ЦБ РФ будет создан фонд для работы с проблемными активами.
https://www.rbc.ru/finances/06/04/2018/5ac4e8609a79473937f1b3b4?from=newsfeed
Заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки и прочие непрофильные активы планируется передать Трасту. Интересно почему ему? Неужели именно в Трасте есть узкопрофильные специалисты, способные выращивать кур и производить цемент? И что говорит действующее законодательство по данному поводу?
Непрофильные активы банков: закон и практика.
У каждого банка есть непрофильные активы, например, имущество, полученное в счет погашения задолженности по кредиту, которое банк в дальнейшем реализует.
В судебной практике неоднократно возникал вопрос о действительности подобного рода сделок как противоречащих принципу специальной правоспособности банков.
Ведь нормы Гражданского Кодекса РФ являются основой, базой для любого юридического лица. Статьей 49 ГК РФ определено, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности. В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации законом для отдельных видов юридических лиц может быть установлена специальная правоспособность. Для банков специальная правоспособность установлена нормами Федерального закона "О банках и банковской деятельности". В частности, нормы части 5 статьи 5 вышеуказанного ФЗ запрещают кредитным организациям совмещать банковскую деятельность с производственной, торговой и страховой деятельностью. Нарушил запрет – да будет вам ответственность!
Статья 15.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
Осуществление кредитной организацией производственной, торговой или страховой деятельности -
влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей".[U]
Понятие "производственная деятельность" дано в абзаце девятом статьи 209 Трудового кодекса РФ, согласно которому производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Понятие торговой деятельности дано в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", согласно которому под торговой деятельностью (торговлей) понимается вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров.
Таким образом, кредитная организация, имеющая банковскую лицензию не может заниматься ни торговой, ни производственной деятельностью.
Однако судебная практика исходит из того, что продажа Банком собственного имущества, полученного в счет погашения задолженности по кредиту, не относится к предпринимательской деятельности, так как представляет собой сделку, направленную на возмещение расходов, связанных с ранее выданными кредитами и не преследует по своей природе получение прибыли, а носит компенсационный характер (например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013 N 09АП-19623/2013-ГК).
Высказывая официальную позицию по данному вопросу, Банк России в Письме ЦБ РФ от 24.04.2000 N 89-Т "О разъяснениях по вопросам инспекционных подразделений территориальных учреждений Банка России" указал на то, что кредитные организации не вправе заключать сделки по реализации имущества, полученного по отступному или при реализации права на залог, так как кредитным организациям согласно ст. 5 Закона о банках запрещено заниматься торговой деятельностью. При этом последующая реализация кредитными организациями такого имущества, как указал Банк России, возможна на основе договоров поручения или комиссии.
Так в чем же проблема? У каждого банка отработана практика решения данного вопроса. Ведь превращая конкретный банк, в данном случае ПАО НБ «ТРАСТ» в банк плохих долгов, необходимо понимать, что он не сможет дальше заниматься банковской деятельностью, так как торговая деятельность с банковской несовместима.
Отзыв лицензии: последствия для банка.
Как известно, после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответствии с требованиями ст. 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а в случае признания ее банкротом - в соответствии с требованиями Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"(ч. 7 ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности").
Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем (пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" ). А это значит, что должны быть удовлетворены требования вкладчиков.
Каких – либо исключений вышеуказанные Законы не устанавливают.
Так в чем же состоит замысел регулятора? Какая польза для рынка, какое благо для клиентов всех банков и самой банковской системы наступит в результате того, что у Траст превратится в Банк плохих долгов?
Комментарии 5
Замысел у регулятора простой. Как 2 копейки. Он просто, как всегда))) действует строго по закону.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10072002-n-86-fz-o/
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:
...18.4) осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках...
Суть в том, что вокруг таких производств реального сектора часто создаются кучка аффилированных с собственниками конторок, под вывеской "дилеров", "поставщиков", "аутсорсеров" ...., которым продается продукция по сниженным ценам или же поставляют сырье для производств по завышенным. Вся прибыль аккумулируется у этих контор, которые уже "выводят бабло куды надо" ну и попутно сокращая оборотные средства и налоговую базу на реальных фирмах. Ведь наши "дефективные манагеры" в свое время совсем не думали, что тут развивать, все казалось временным, и пока есть возможность - лучше быстренько урвать, ведь в любую минуту родимое государство может все отнять. Поэтому с их точки зрения - они просто "пользовали окно возможностей"
Т.к. при таком раскладе "оборотка" у производств сокращалась, не было денег на ремонт амортизированных СП, не говоря уже о расширении - а производства, и предприятие загонялось в кредиты, выпрашивали бабло у государства, как, например, "крупные градообразующие" ну и масса таких схем. И часто наблюдалась картина, когда один банк тупо выдавал такому предприятию кредит на погашение своего же предыдущего выданного, "реструктуризация" такая Проценты выплат банку росли. Но банки обычно не банкротили такие конторы. Тогда тетя Эля еще не зверствовала. Переоценивали ОС производства как им было надо. Хотя после нескольких лет таких "реструктуризаций" ежу понятно, данный кредит банку отдать нереально.
в 2008 немного ситуация поменялась - банки не стали перекредитовывать многих заемщиков и все посыпалось.
Те кто остались - не все такие "плохие" заемщики, как нам рисуют. Их задолженности часто раздутые и рисованные.
Так что еще большой вопрос, "какие долги достанутся банку плохих долгов"? И кому будут принадлежать заводы и крупные производства с нарисованными долгами и кто под эти "долги" будет получать почти вечный профит. Думаю тетя Эля себя и друзей не обидит.
Ну немного сумбурно вышло, но суть думаю ясна.
(с) Так в чем же состоит замысел регулятора? Какая польза для рынка, какое благо для клиентов всех банков и самой банковской системы наступит в результате того, что у Траст превратится в Банк плохих долгов?
Замысел у регулятора простой. Как 2 копейки. Он просто, как всегда))) действует строго по закону.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10072002-n-86-fz-o/
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:
...18.4) осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках...
Поясните мысль, непонятно.
(с) Так в чем же состоит замысел регулятора? Какая польза для рынка, какое благо для клиентов всех банков и самой банковской системы наступит в результате того, что у Траст превратится в Банк плохих долгов?
Замысел у регулятора простой. Как 2 копейки. Он просто, как всегда))) действует строго по закону.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10072002-n-86-fz-o/
Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:
...18.4) осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках...
Поясните мысль, непонятно.
Извиняюсь что влезаю, но мне кажется замысел "регулятора" прост. Полностью подконтрольный банк получит "плохие долги", и под эту песню - кредиты под полпроцЕнта от ЦБ-бюджета,... а "плохие долги" могут не совсем плохими оказаться. Это как "регулятор" посчитает
В частности, у Ананьевых и Юрова - много вкусностей есть, но к каждому объекту само-собой будет индивидуальный подход.
Десяток лет назад был материал: Какая-то контора взялась захватывать/банкротить один из золотоносных рудников, или как там это правильно называется Тоже банкротом вдруг стал золотой карьер
Ну и тут тоже аналогично - чисто как вариант.
Вторая. Отзыв лицензии лишает банк возможности совершать банковские операции. Но вплоть до ликвидации как юрлица, над своими конфискованными "подопечными" уже не-банк всё равно продолжает "шефство". Что при фактической невозможности распоряжаться деньгами будет достаточно затруднительно.
@.