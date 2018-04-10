ЦБ нашел нишу для Банка Траст: производство бройлеров и цемента.

Последнее время в СМИ мелькает тема о том, что уже в июле 2018г на базе банка «Траст» ЦБ РФ будет создан фонд для работы с проблемными активами.Заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки и прочие непрофильные активы планируется передать Трасту. Интересно почему ему? Неужели именно в Трасте есть узкопрофильные специалисты, способные выращивать кур и производить цемент? И что говорит действующее законодательство по данному поводу?У каждого банка есть непрофильные активы, например, имущество, полученное в счет погашения задолженности по кредиту, которое банк в дальнейшем реализует.В судебной практике неоднократно возникал вопрос о действительности подобного рода сделок как противоречащих принципу специальной правоспособности банков.Ведь нормы Гражданского Кодекса РФ являются основой, базой для любого юридического лица. Статьей 49 ГК РФ определено, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности. В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации законом для отдельных видов юридических лиц может быть установлена специальная правоспособность. Для банков специальная правоспособность установлена нормами Федерального закона "О банках и банковской деятельности". В частности, нормы части 5 статьи 5 вышеуказанного ФЗ запрещают кредитным организациям совмещать банковскую деятельность с производственной, торговой и страховой деятельностью. Нарушил запрет – да будет вам ответственность![U]Понятиедано в абзаце девятом статьи 209 Трудового кодекса РФ, согласно которому производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.Понятиедано в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", согласно которому под торговой деятельностью (торговлей) понимается вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров.Таким образом, кредитная организация, имеющая банковскую лицензию не может заниматься ни торговой, ни производственной деятельностью.Однако судебная практика исходит из того, что продажа Банком собственного имущества, полученного в счет погашения задолженности по кредиту, не относится к предпринимательской деятельности, так как представляет собой сделку, направленную на возмещение расходов, связанных с ранее выданными кредитами и не преследует по своей природе получение прибыли, а носит компенсационный характер (например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013 N 09АП-19623/2013-ГК).Высказывая официальную позицию по данному вопросу, Банк России в Письме ЦБ РФ от 24.04.2000 N 89-Т "О разъяснениях по вопросам инспекционных подразделений территориальных учреждений Банка России" указал на то, что кредитные организации не вправе заключать сделки по реализации имущества, полученного по отступному или при реализации права на залог, так как кредитным организациям согласно ст. 5 Закона о банках запрещено заниматься торговой деятельностью. При этом последующая реализация кредитными организациями такого имущества, как указал Банк России, возможна на основе договоров поручения или комиссии.Так в чем же проблема? У каждого банка отработана практика решения данного вопроса. Ведь превращая конкретный банк, в данном случае ПАО НБ «ТРАСТ» в банк плохих долгов, необходимо понимать, что он не сможет дальше заниматься банковской деятельностью, так как торговая деятельность с банковской несовместима.Как известно, после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответствии с требованиями ст. 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а в случае признания ее банкротом - в соответствии с требованиями Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"(ч. 7 ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности").Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем (пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" ). А это значит, что должны быть удовлетворены требования вкладчиков.Каких – либо исключений вышеуказанные Законы не устанавливают.Так в чем же состоит замысел регулятора? Какая польза для рынка, какое благо для клиентов всех банков и самой банковской системы наступит в результате того, что у Траст превратится в Банк плохих долгов?