Всем известна ситуация с Банком «ТРАСТ», который за один день присваивал статус квалифицированного инвестора своим вкладчикам и как брокер продавал им высокорисковый финансовый инструмент – кредитные ноты, денежные средства от реализации которых при размещении ему же и поступили в качестве субординированных займов. Продажа кредитных нот, предлагаемых вкладчикам до признания их квалифицированными инвесторами под «соусом» аналога депозита, позволило перевести в этот финансовый инструмент денежные средства более 400 физических лиц. Все шло хорошо, процесс был поставлен на поток, но случилось непредвиденное – санация. Суммы субордов, которые являлись обеспечением кредитных нот, списали, а людям, с каждым из которых Банк заключал договор, гарантирующий выкуп кредитных нот по первому требованию, объявили о том, что они сами виноваты, дескать знали, что покупали. Эта история повторилась на рынке неоднократно. Судьбу держателей кредитных нот Банка Траст разделили держатели евробондов- клиенты ПАО ПСБ и Открытия, а также некоторых других банков, которые через механизм выпуска кредитных нот и еврооблигаций привлекали субординированные займы. После введения санации субординированные займы списали, а держатели евробондов лишились вложенных в них денежных средств.
В это невозможно поверить…сейчас все разрешиться само собой…
Те, кто оказывался в подобной ситуации, знают как это было. Первое время - пребывание в шоке, но с верой в то, что сейчас потерпевшие напишут грозное претензионное письмо брокеру или доверительному управляющему и все разрешится. Деньги вернут. Поняв, что это не работает, начинались жалобы во все возможны инстанции. Ответы, полученные из всех этих инстанций, сужали круг действий и сводились к одному – идите в суд! И защищайте свои права в суде!
Суд общей юрисдикции: уроки из практики.
В первую очередь мы исходим из того, что основная масса инвесторов – это граждане, физические лица. А потому в данном случае спор по иску граждан подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. Мы с вами имеем гражданско – правовой спор, а в этом случае главное правило при выборе способа защиты заключается в том, что избранный способ защиты должен быть одним из тех, которые перечислены в статье 12 ГК РФ.
Самый простой способ, который видится гражданам в такой ситуации – это использование механизма защиты с применением Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Именно по такому пути пошла основная масса держателей кредитных нот Банка ТРАСТ. Первые победы, одержанные в регионах, базировались именно на положениях этого Закона.
20 декабря 2016 года в преддверии двухлетней годовщины начала санации Банка «ТРАСТ» увидел свет Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ, в который попало и одно из дел по иску держателя кредитных нот, Решение по которому в свое время было отменено Верховным Судом РФ.
Верховный суд РФ разъяснил, что заключенные сделки по приобретению кредитных нот не носят характер личных, бытовых сделок, а связаны с вложением денежных средств в рисковые операции с целью извлечения прибыли, потому в данном случае должны применяться нормы Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а не нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Все региональные решения были отменены, а дела направлены на новое рассмотрение в Басманный районный суд города Москвы, который по всем без исключения искам принял решения в пользу Банка. Единственное положительное решение Басманного районного суда г. Москвы, поддержанное Московским городским судом было отменено Верховным судом Российской Федерации 12.12.2017г. (Определение ВС РФ № 5КГ17-210 http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1613282), а дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, который вынес новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований истца.
Смею заметить, что Верховный Суд РФ, отменяя несколько десятков региональных судебных актов ограничился исключительно ответом на вопрос: «Что продавал Банк «ТРАСТ» своим клиентам?». Ответа на вопрос о том, КАК Банк «ТРАСТ» продавал кредитные ноты своим клиентам, увы, Верховный Суд РФ не дал. Однако именно этот вопрос является главным. Не важно КАКОЙ суд будет рассматривать дело! Важно, КАК он будет его рассматривать!
При формировании способа защиты держателями евробондов своих нарушенных прав необходимо учесть, что одним из принципиальных подходов нашего правосудия является неукоснительное соблюдение принципа о единообразии в толковании и применении судами норм права, нарушение которого является безусловным основанием для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора (ст. 391.9 ГПК РФ). А потому идти по пути защиты своих нарушенных прав исключительно через использование норм Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» после 20.12.2016 совершенно бесперспективное занятие, ибо любой судья, принимая решение после 20.12.2016 в разрез с конкретным разъяснением, содержащимся в вышеуказанном Обзоре, будет понимать, что оно может быть отменено вышестоящим судом, ибо под нарушением судебным постановлением (п. 1 ст. 13 ГПК - имеются все виды судебных актов) единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.
Российский третейский суд: о чем стоит знать обязательно.
На практике многие держатели евробондов оказываются в ситуации, когда их иск может быть предъявлен в третейский суд, что не совсем приемлемо из – за более дорогой госпошлины. Именно в такой момент всплывает главный принцип заключения договоров основной массы профессиональных участников рынка ценных бумаг (договор доверительного управления, брокерский, депозитарный) – через механизм присоединения к стандартным условиям договора (регламента), разработанного профучастником и размещенного на его официальном сайте. В большинстве случаев такие договоры содержат третейскую оговорку, предусматривающую, что споры подлежат разрешению в Третейском суде (как правило в Саморегулируемой организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка").
Однако когда заключенный договор является договором присоединения или основан на стандартной форме, третейское соглашение действительно только в том случае, если такое соглашение заключено после возникновения оснований для предъявления иска( пункт 3 статьи 5 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации").
Поэтому в том случае, если после возникновения оснований для предъявления иска не имелось волеизъявления присоединившейся к договору стороны на рассмотрение дела конкретным третейским судом и присоединившаяся сторона настаивает на защите своих прав именно в суде общей юрисдикции, то данные спор не может быть рассмотрен третейским судом. Данная позиция подтверждается судебной практикой. (Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 27.08.2015 N 33-9456/2015, Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 24.06.2016 по делу N 33-5092/2016 ).
Какова позиция ВС РФ по вопросу применения третейских оговорок при санации банка?
Судебная практика исходит из того, что если в отношении банка была начата процедура предупреждения банкротства – санация, то следует руководствоваться пунктом 1 статьи 31, абзацем 12 статьи 2 Закона о банкротстве, правовыми позициями, закрепленными в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 22.07.2002 N 14-П, от 19.12.2005 N 12-П, от 26.05.2011 N 10-П, ибо финансовая деятельность, осуществляемая государством в лице агентства в организационно-правовой форме государственной корпорации, по реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации, является государственной деятельностью, имеющей публичный характер, экономическую и социальную направленность.
В частности Верховный Суд РФ в своем Определении от 16.08.2016 N 305-ЭС16-4051 по делу N А40-117039/2015 четко указал: «В связи с тем, что финансовая деятельность, осуществляемая государством в лице агентства в организационно-правовой форме государственной корпорации, по реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации, является государственной деятельностью, имеющей публичный характер, экономическую и социальную направленность, возникший спор не подлежал передаче на рассмотрение третейского суда».
Заграница нам поможет?
Следует знать, что существует два вида соглашения – третейское (когда стороны договариваются о передаче спора на рассмотрение в конкретный третейский суд) и пророгационное (предполагает передачу спора на рассмотрение в иностранный государственный суд, который, как и государственный суд Российской Федерации, осуществляет правосудие и вправе рассматривать любые споры, в том числе и с участием государственных корпораций, применяя императивные нормы публичного права).
Если в программных документах по выпуску евробондов речь идет именно о пророгационном соглашении, то перспективы иностранного суда неизбежны. Если же там идет речь о неком третейском суде, то следует знать о том, что санация имеет публичный характер, а потому спор, даже при наличии третейской оговорки, не может быть рассмотрен третейским судом (Определение ВС РФ от 16.08.2016 N 305-ЭС16-4051).
О чем нужно помнить при обращении в иностранный суд?
Первое и самое важное, о чем нужно знать и помнить – ЛЮБУЮ ПОБЕДУ в ИНОСТАННОМ СУДЕ нужно легализовать на территории Российской Федерации.
Доказательство тому – глава 31 АПК РФ, устанавливающая правила производства по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Нужно знать, что согласно части 1 статьи 244 Кодекса арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения иностранного арбитража полностью или в части в случае, если исполнение решения иностранного арбитража противоречило бы публичному порядку Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 5 Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года в признании и исполнении иностранного арбитражного решения может быть отказано, если признание и исполнение этого решения противоречит публичному порядку этой страны.
Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение иностранных судебных или арбитражных решений по собственной инициативе, если установит, что такое признание и приведение в исполнение противоречит публичному порядку Российской Федерации (пункт 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Информационное письмо от 26.02.2013 N 156)).
Могут ли физические лица - держатели еврооблигаций обратиться в Арбитражный суд?
На сегодняшний день единственной практикой по данному вопросу является практика по делам, в рамках которых отстаиваются позиции физических лиц - держателей кредитных нот Банка ТРАСТ. Ни одного решения нет. Год потрачен только на то, чтобы доказать право на иск в арбитражном суде. Верховный Суд РФ в своем Определении от 27 октября 2017 года № 305-КГ17-9802 по делу № А40-17830/2017 указал:
«Независимо от статуса участника спорного правоотношения арбитражный суд рассматривает дела, поименованные в части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По смыслу абзаца двенадцатого статьи 2, статей 31 и 189.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) санация (меры по предупреждению банкротства) представляет собой одну из предбанкротных процедур, являющихся неотъемлемой частью отношений, связанных с несостоятельностью кредитных организаций.
Таким образом, вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией банков, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов как вытекающие из отношений несостоятельности (пункт 1 части 6 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Аналогичный вывод содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2016 № 305-ЭС16-4051.
Это означает, что держатели евробондов могут защищать свои позиции в Арбитражном суде, но не со всяким предметом иска. Предмет иска должен быть направлен на осуществление судебного контроля за санацией банков. Только такой иск имеет судебные перспективы в арбитражном суде.
Вывод: при всем многообразии способов защиты нужно помнить о главном. За выбор способа защиты отвечает истец. А избрать можно только такой способ защиты, который установлен Законом (статья 12 ГК РФ).
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