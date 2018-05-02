Договор залога, который эффективнее банковской ячейки.





В нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда нам необходимо обеспечить исполнение обязательства. Например, покупая квартиру, мы хотим быть уверены в том, что покупатель по договору надлежащим образом исполнит свои обязательства по перечислению стоимости совершенной покупки. По мнению многих, самым надежным способом является банковская ячейка. Мы закладываем туда деньги, видим их. Ключи от ячейки у нас. А вот когда наступает момент изъятия заложенных в ячейку денег, то может случиться так, что их там не оказывается. В СМИ неоднократно описывались такие ситуации. Как сделать так, чтобы все были довольны, чтобы и «овцы целы, и волки сыты»?Не многие знают, что более 4 лет тому назад в Гражданском Кодексе Российской Федерации появились нормы статьей 358.9 - 358.14, которые устанавливают правила нового вида залога - залога прав по договору банковского счета. При помощи механизма именно такого залога можно достаточно надежно обеспечить исполнение обязательств практически по любому гражданско – правовому договору. И это очень выгодно для кредитора, ибо денежное требование и деньги – это самое привлекательное из всех видов предмета залога.Анализ вышеуказанных норм позволяет констатировать факт о том, что для оформления залогового правоотношения необходимо совершить два действия:1) открыть залоговый счет в банке;2) заключить договор залога прав по договору банковского (залогового) счета.Из положений действующего законодательства вытекает, что залоговый счет является специальным банковским счетом. В соответствии с пп. 2.8, 4.14 инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" он открывается в самостоятельном порядке. Обычный депозит или расчетный счет не могут быть преобразованы в залоговый счет. Без этого счета права залогодержателя не могут быть защищены даже при наличии договора залога прав требования. Именно из этого постулата исходит судебная практика, что отражено в п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).Важно знать, что в соответствии с п. 3 ст. 358.9 ГК РФ залоговый счет может быть открыт банком клиенту независимо от заключения на момент его открытия договора залога прав по договору банковского счета. А это значит, что открытие залогового счета – это первый шаг на пути реализации схемы обеспечения обязательств при помощи вышеуказанного вида залога прав.Без заключения договора залога прав по договору банковского счета данная схема не работает. Именно этот договор является основанием возникновением залогового правоотношения. Предметом такого договора являются права по договору банковского счета, то есть права владельца банковского счета на распоряжение денежными средствами на указанном банковском счете, но не сами находящиеся на счете денежные средства (п. 4 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).При этом залог на основании договора залога прав по договору банковского счета возникает с момента уведомления банка о залоге прав и представления ему копии договора залога. В случае если залогодержателем является банк, заключивший с клиентом (залогодателем) договор залогового счета, залог возникает с момента заключения договора залога прав по банковскому счету (ст. 358.11 ГК РФ).Как мы все знаем, в основе любых отношений лежит договор. Правильно составленный договор - гарантия того, что у вас не возникнет вопросов с его исполнением, а в случае судебных споров вы будете надежно защищены и сможете качественно отстоять свои права в суде.Между тем практике масса случаев, когда наличие договора не спасает ситуацию. Поэтому для того, чтобы Залогодержатель спал спокойно, необходимо соблюсти следующие правила:, в предмете договора залога прав по договору банковского счета необходимо указать на обязательство, которое обеспечивается, сослаться на конкретный договор (основной договор), заключенный между Залогодателем и Залогодержателем. При этом в основном договоре Залогодатель является должником, а Залогодержатель кредитором., предметом такого договора должны являться права залогодателя по конкретному договору залогового счёта. При этом не важно- есть ли на этом счете денежные средства на момент заключения договора залога прав по договору банковского (залогового) счета.необходимо указать на то, что договор заключается с условием о залоге прав по Договору залогового счёта в отношении твёрдой суммы, находящейся на залоговом счёте и определить размер этой суммы. Это будет означать, что в залоге находится право требования конкретной суммы, но не сама сумма.Если эти правила будут соблюдены, то у банка появится обязанность контролировать действия залогодателя по распоряжению денежными средствами, находящимися на залоговом счете, а именно:- не исполнять распоряжения залогодателя без письменного согласия залогодержателя, если такое исполнение приведет к тому, что сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже определенной договором залога твердой денежной суммы;- не исполнять распоряжения залогодателя, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже суммы, эквивалентной размеру обеспеченного обязательства, указанному в договоре залога, если банк получит уведомления залогодержателя в письменной форме о неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного залогом обязательства.Важно знать о том, что если банк не исполнит вышеуказанные обязанности, то он будет нести перед залогодержателем солидарную с залогодателем ответственность в пределах денежных сумм, списанных с залогового счета (п. 5 ст. 358.12 ГК РФ).В соответствии с п. 1 ст. 358.14 Гражданского кодекса Российской Федерации при обращении взыскания на заложенные права по договору банковского счета в соответствии со ст. 349 Гражданского кодекса Российской Федерации в судебном или во внесудебном порядке требования залогодержателя удовлетворяются путем списания банком на основании распоряжения залогодержателя денежных средств с залогового счета залогодателя и выдачи их залогодержателю или зачисления их на счет, указанный залогодержателем (п. 2 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила о реализации заложенного имущества, установленные ст. ст. 350 - 350.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этих случаях не применяются.Денежные средства, размещенные на банковских счетах, используемых в качестве залоговых счетов, не подлежат страхованию((п. 6 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации").