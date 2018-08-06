Новое указание ЦБ РФ о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов: что в нем не так?

На официальном сайте Банка России появился проект Указаний «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также о требованиях к порядку предоставления информации, связанной с совершением сделок с такими ценными бумагами и заключением договоров, являющихся такими производными финансовыми инструментами» (далее –Указания) и пояснительная записка к нему . Ведущие СМИ опубликовав эту информацию, делали акцент на том, что ЦБ запретит физическим лицам покупать субординированные облигации банков, что якобы до этого физические лица, не являвшиеся квалифицированными инвесторами, могли приобрести субординированные облигации, что на самом деле действительности не соответствует. Субординированные облигации относились и относятся к ценным бумагам иностранных эмитентов, а потому они всегда продавались исключительно квалифицированным инвесторам. Ведь практика применения института квалифицированного инвестора исходила из того, что «квалу» можно все, для него доступны любые финансовые инструменты.
[/B]Есть ли пределы дозволенного у квалифицированного инвестора?
Вышеуказанный проект Указаний свидетельствует о том, что регулятор наконец то осознал проблему неурегулированности вопроса об обороте ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, так как на сегодняшний день ОТСУТСТВУЕТ конкретный перечень ценных бумаг, разрешенный к реализации квалифицированным инвесторам.
Если мы хотим узнать истину, то нужно обратиться к истории. Изучение законопроекта № 361783-4 , которым в действующее законодательство вводилось понятие квалифицированного инвестора и в первую очередь пояснительной записке к законопроекту дает полное основание утверждать, что его автор при введении института квалифицированного инвестора пытался установить правило о том, что даже при наличии этого статуса отдельные виды финансовых инструментов не могут принадлежать физическому лицу (подп. 2 п. 5 законопроекта).
Из таблицы, прилагаемой к проекту Указания ЦБ РФ вытекает необходимость предоставления информации будущим держателям субординированных облигаций именно из программных документов по выпуску конкретных бондов.
Если мы обратимся к программным документам, регулирующим, например, выпуск кредитных нот, то обнаружим заложенное там правило о запрете не только предлагать, но и продавать кредитные ноты квалифицированным инвесторам. Так, например, в Приложении № 2 и части VIII к Трастовому Договору эмитента CRR.BV содержится указание на то, что Покупатель (Дилер) должен являться профессиональным участником рынка в соответствии с определением, приведенным в Законе Нидерландов о финансовом надзоре (Wet ор het financieel toezicht) и подзаконных актах, и он соглашается не предлагать, не продавать, не передавать и не вручать кредитные ноты с номиналом менее 500 000 евро какому-либо лицу, которое не является профессиональным участником рынка. А по факту кредитные ноты продавались физическим лицам, которые были признаны квалифицированными инвесторами с легкой руки брокера - АОА НБ «ТРАСТ».
Противоречие проекта Указания собственным нормативным актам и разъяснениям ЦБ РФ.
Абзацем четвертым пункта 3.1.8.3.1 "Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (утв. Банком России 28.12.2012 N 395-П) (ред. от 04.08.2016) – далее- Положение № 395- П установлено императивное правило о том, что территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) отказывает во включении привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала если стороной договора является физическое лицо (за исключением субординированных облигационных займов, размещаемых по подписке), дочернее или зависимое общество кредитной организации. Положениями абзаца восьмого пункта 3.1.8.1.2 Положение № 395-П предусмотрено, что совершение действий, приводящих к несоответствию договора субординированного кредита (депозита, займа) требованиям настоящего Положения, не допускаются.
Таким образом, вышеуказанными нормами Положения № 395-П, принятыми в соответствии с законом, установлено ограничение на участие физических лиц в дополнительном капитале кредитной организации и, соответственно, им не может быть уступлена доля в субординированном займе вместе с которой переходят и соответствующие риски, в том числе и через механизм реализации кредитных нот или субординированных облигаций вне зависимости от того, является такое лицо квалифицированным инвестором или нет. Важно отметить, что Положение № 395-П в соответствии с частью 2 статьи 129 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) является актом, на основании которого могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, к числу которых относятся кредитные ноты и субординированные еврооблигации как ценные бумаги иностранных эмитентов.
Недопустимость наличия капитала физических лиц в капитале кредитных организаций является императивным запретом, который установлен ЦБ РФ. И мне совершенно не понятна логика регулятора. Как можно одной рукой запрещать, а другой рукой разрешать?
Уже есть ситуации, когда нельзя было предвидеть утраты инвестиций…
Следует отметить, что понятие кредитных нот и субординированных еврооблигацией в действующем российском законодательстве отсутствует не смотря на то, что власти признавали необходимость введения по крайней мере понятия кредитных нот на законодательном уровне, что подтверждается отклоненным в 2003г законопроектом №385126-3 , вводившим понятие кредитных нот и правила их оборота, был разработан, но в дальнейшем отклонен по причине того, что владельцы кредитных нот подвергались двойному риску (риску заемщика и риску эмитента) и необходимо было дополнительно предусмотреть меры, направленные на максимальное снижение кредитного риска эмитента, в том числе, путем ограничения круга потенциальных эмитентов кредитных нот.
Разрешив оборот иностранных ценных бумаг на территории РФ по правилам российского законодательства, наш законодатель не может изменить того, что уже есть. Евробонды уже выпушены, их сущность определена в программных документах. И изменить ее уже нельзя. Можно только разрешить или запретить их продажу физическим лицам. К тому же европейцы уже позаботились об этом. Ведь программные документы создавшие ограничение для Дилер, который принимал на себя обязательства продавать конкретные финансовые инструменты исключительно профессиональным участникам рынка, нарушил принятые обязательства. Нарушил на нашей территории. А наш регулятор не защитил наших, российских инвесторов, которые инвестировали свои деньги в «токсичные» финансовые инструменты и в результате потеряли все свои инвестиции.
Правовые основания для принятия Указания.
Из вводной части проекта Указаний вытекает, что они приняты на основании пункта 5 статьи 3, пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и определяют ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Т.е. наконец то регулятор ПРИЗНАЛ, что в действующем российском законодательстве отсутствовало правовое регулирование того, КАКИЕ ИМЕННО ценные бумаги МОЖНО продавать КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ, а какие продавать им нельзя.
Общие принципы и правила ограничения оборота объектов гражданских прав.
Законодатель в целях защиты прав и законных интересов неограниченного круга лиц устанавливает перечень объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению. В пункте 2 статьи 129 ГК РФ указывается, что законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности, могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, с которыми допускается по специальному разрешению.
Ограничение оборота ценных бумаг.
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», регулирующий отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента в пункте 3 статьи 27.6 устанавливает правило о том, что приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров.
Т.е. устанавливаются принципы и правила оборота конкретных ценных бумаг, перечень которых в вышеуказанной норме не приводится.
Какие ценные бумаги считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов?
Дословный ответ на данный вопрос дает нам пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», где устанавливается, что ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.
А пункт 13 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливает, что Банк России вправе определять ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также устанавливать требования к порядку предоставления информации, связанной с совершением сделок с такими ценными бумагами и заключением договоров, являющихся такими производными финансовыми инструментами.
Таким образом, Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», как это и предусмотрено в части 2 ст. 129 ГК РФ, установил правило – ТОЛЬКО Банк России ВПРАВЕ установить конкретный перечень ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, что и пытается наконец-то реализовать регулятор, подтверждением чему является опубликованный на его официальном сайте проект нормативного акта.
Указание Банка России противоречит требованиям Гражданского Кодекса РФ и ряду других законов.
В неоднократных публикациях автора высказывалась позиция о недопустимости участия капитала физических лиц в капитале кредитной организации со ссылками на нормы Базель III. Рассматриваемое Указание не учитывает запрещающие нормы нормативного акта самого ЦБ РФ и к тому же, как видно из его текста, регулятор, в отсутствие определения на уровне закона понятия кредитных нот и субординированных облигаций, пытается восполнить этот законодательный пробел, выходя тем самым за пределы своих полномочий и проявляется это в следующем.
1. Является неоспоримым тот факт, что эмиссия евробондов осуществляется по правилам английского права и, попадая на территорию Российской Федерации, оборот этих ценных бумаг регулируется уже нормами нашего законодательства.
2. Является неоспоримым и тот факт, что все евробонды, к категории которых относятся субординированные облигации и кредитные ноты, являются обеспеченными имуществом иностранного эмитента – правом требования по договорам субординированного займа, а потому в силу прямого указания п. 4 ст. 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к отношениям, связанным с обеспечением облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.
2.1. Нормы права - это нормы о залоге. А нормы о залоге относятся к гражданскому праву.
2.2. В пункте 2 статьи 3 ГК РФ установлено императивное правило о том, что гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу.
2.3. Пункт 2 статьи 27.3 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливает правило о том, что договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной. А потому в момент, когда субординированный займ попадает в дополнительный капитал банка, он уже выступает обеспечением по субординированным облигациям.
2.4. Приобретая евробонды, физическое лицо приобретает вместе с ними и комплекс соответствующих прав, в том числе, и права залогодержателя. А по правилам ГК РФ без согласия залогодержателя нельзя распорядиться предметом залога.
А потому применяя нормы статьи 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» о списании сумм субординированного займа к ситуации, когда этот займ выступает предметом залога, допускается вмешательство в право собственности, которое защищается нормами статьи 1 Протокола 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такое вмешательство недопустимо не только с точки зрения конвенционного права, но и противоречит нормам ГК РФ и положениям п. 4 ст. 18.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», запрещающим должнику распоряжаться предметом залога без согласия держателей, которые рассматриваются и судебной практикой, и ЦБ РФ в качестве кредиторов.
А потому проект Указания, которое призвано «подготовить почву» для экспроприации собственности физических лиц (именно так звучит в практике ЕСПЧ безвозмездное изъятие собственности без выплаты компенсации), нельзя расценивать как направленное на цели «надлежащей защиты интересов инвесторов»
А список где?
Из правовой позиции Конституционного Суда РФ, приведенной в Определении от 05.07.2005 N 289-О, вытекает, что прямое указание федерального закона на конкретный орган или уровень власти, на который возлагается реализация полномочий, предусмотренных конкретным федеральным законом, обязывает именно этот орган или уровень власти реализовать предоставленные полномочия. По смыслу приведенной правовой позиции именно Банк России, действуя в рамках полномочий, предоставленных ему федеральным законом, вправе самостоятельно, на основе собственного решения, устанавливать конкретный перечень ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Следует отметить, что такого перечня на сегодняшний момент нет, т.е. Банк России свои позитивные обязанности не выполнил, а потому опубликованное указание ЦБ РФ, после его принятия и распространения его действия на период ПОСЛЕ опубликования, открывает новую эру в деле защиты прав держателей кредитных нот и субординированных облигаций.
Комментарии 4
Так что все эти ужимки ЦБ по ходу носят чисто декоративный характер и по сути ничего не меняют.