«Проблемные векселя» или сага о бывших вкладчиках АТБ.

Тема векселя приобрела «токсичный» характер после ситуации вокруг Азаитско – Тихоокеанского Банка(далее - АТБ, Банк), который реализовывал своим вкладчикам векселя ООО «Финансово – торговой компании»(далее- ФТК, Компания). Из представленных держателями векселей документов видно, что в Банке действовала четко разработанная схема «превращения» вкладчиков в векселедержателей, что напомнило автору ситуацию с НБ ТРАСТ, менеджеры которого за отдельное премирование продавали кредитные ноты новоиспеченным квалифицированным инвесторам – бывшим вкладчикам НБ ТРАСТ. Ссылки на материалы в сети интернет, которые представлены автору активистами из группы векселедержателей, составляют 5 печатных листов 10 шрифтом, кто только про это не писал. И каждая ссылка – это повествование о человеческих историях, о надломленных судьбах, об утраченных надеждах. И самое страшное – это иллюстрация начавшейся у людей горечи разочарования в судах, где многие обиженные Банком люди не смогли найти защиты. Ведь первое, с чем идут люди в суд – это с надеждой, что ссылок на Закон о защите прав потребителей будет достаточно и рассказ о том, как их обманули найдет отклик у людей в мантии. Но, к сожалению, практически в 99% случаев людей будет ждать разочарование и отказные решения, так как судьи должны исходить из того, что правоотношения, в которых они оказались, регулируются вексельным правом, а не законодательством о защите прав потребителей, на что ошибочно, по моему мнению, ссылаются векселедержатели.

X Результаты прокурорской проверки.



Векселедержатели - бывшие вкладчики АТБ стучались во многие двери, в том числе, и в двери прокуратур. Одной из таких дверей была дверь прокуратуры Амурской области.

Из ответа первого заместителя прокурора Амурской области А. В. Щербакова № 7/2-233-2018/1215 от 17.07.2018г. вытекает, что в ходе прокурорской проверки было установлено то, что, по моему мнению, является чрезвычайно важным для векселедержателей в деле защиты их нарушенных прав:

1) Между ОАО «АТБ» и ООО «ФТК» 01.08.2015г. было заключено соглашение о взаимодействии по реализации векселей, в соответствии с которым АТБ приобретало векселя ФТК.

2) Существовал приказ председателя правления банка от 07.07.2015 № 070704-П, которым были утвержден порядок взаимодействия между ООО «ФТК» и ОАО «АТБ» и запуск продаж векселей на всю сеть банка, где подробнейшим образом описана вся процедура реализации векселей физическим лицам.



X Фактические обстоятельства заключения сделок на основе анализа документов АТБ.



И так, анализ вышеуказанных документов АТБ, ссылки на которые имеются в письме зам. прокурора и которые были представлены автору для анализа, показывает, что сделки с векселями совершались в строго регламентированном порядке, который сводился к следующему:

1.Поиск АТБ клиента - вкладчика АТБ, готового приобрести вексель.

2. Заявка в адрес ответственного сотрудника АТБ о возможности выпуска векселя с определенными параметрами.

3. Запрос на электронный адрес ФТК о предстоящей сделке с векселем

4. ФТК и ответственный сотрудник АТБ согласовывали условия, делали расчеты, направляли 2 Тикета на приобретение векселя у ФТК и продаже векселя клиенту без указания номеров векселей.

5. Подготовка ФТК договора выдачи векселя и акта приема - передачи и направление по электронной почте АТБ.

6. Соответствующий сотрудник АТБ на основании Тикета по продаже векселя клиенту готовил и направлял инициатору сделки проекты договора купли – продажи векселя, акт приема – передачи векселя, договор хранения векселя с актом приема – передачи векселя для подписания с Клиентом.

7. Согласование и подписание документов Клиентом и АТБ.

8. Оплата векселей клиентом.

9. Сразу после оплаты сотрудник АТБ – инициатор, незамедлительно направлял сообщение о необходимости приобретения векселя, к сообщению прилагались подписанные с Клиентом сканы договора купли – продажи векселя, акт приема – передачи векселя, договор хранения векселя с актом приема – передачи векселя.

10. Ответственный сотрудник ФТК распечатывал вексель, договор выдачи векселя, акт приема – передачи, обеспечивал подписание Договора выдачи векселя и акта приема – передачи в течении 1 дня с момента подписания документов и отправлял их в ГО АТБ г. Москва.

11. Ответственный сотрудник АТБ получив вексель, оригиналы договора выдачи, акта приема – передачи, обеспечивал подписание Договора выдачи векселя и акта приема – передачи, в течении 1 дня с момента подписания документов и отправляет их в ФТК курьером.

12. Вексель передавался в хранилище ценностей АТБ.

Таким образом, из изложенных фактических обстоятельств практики совершения сделок с векселями вытекает следующее:

1. Векселедатель - ООО «ФТК» продавал ПАО «АТБ» собственные векселя, что недопустимо с точки зрения ст. 142, 146, 454, 455 ГК РФ. А потому данная сделка является ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ как совершенная неуправомоченной стороной. Именно из этих позиций исходит судебная практика, базирующая свои выводы на правовой позиции, изложенной в Постановлении N 5620/11 по делу N А12-6350/2010 от 25.07.2011 Президиума ВАС РФ, где указывается на то, что векселедатель сам не имеет прав по векселю и, следовательно, не может выступать в качестве продавца. Продавцом по сделке купли-продажи векселя как товара может быть лицо, которому принадлежат права из векселя. [U]

2. Согласно статье 143 ГК РФ вексель относится к числу ценных бумаг и в этом качестве в силу статьи 128 ГК РФ является объектом гражданских прав, т.е. может отчуждаться по правилам ст. 454 ГК РФ. Фактически сделки купли - продажи векселей совершалась между физическими лицами и АТБ до момента выдачи векселя, т.е. по факту продавался будущий вексель, что недопустимо с точки зрения п. 2 ст. 455 ГК РФ, п. 1 ст. 142 ГК РФ, п. 2 ст. 146 ГК РФ и влечет ничтожность договора купли продажи на основании ст. 168 ГК РФ.

АТБ совершал сделку с конкретными физическими лицами на основании совершенной им с ФТК ничтожной гражданско – правовой сделки, что влечет ничтожность договора купли – продажи векселя в силу общегражданского принципа, формула которого сводится к тому, что "сделка, основанная на недействительной сделке, ничтожна". Обоснование этому содержится в п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, где указывается, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, а потому практика исходит из того, что все последующие сделки, основанные на недействительной сделке, тоже недействительны (см., например, Постановление ФАС Центрального округа от 08.06.2005 по делу N А14-15289/2004/593/2, Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 04.10.2012 по делу N 33-13377/2012, где суды прямо ссылаются на этот общегражданский принцип).

Таким образом, договор купли – продажи векселя как общегражданская сделка является ничтожной по двум, изложенным выше основаниям.

Однако следует понимать, что вексель – это в первую очередь ценная бумага, а во вторую очередь – объект гражданского оборота. Он становится товаром и может быть продан только после введения его в гражданский оборот через вексельную сделку. А потому следует различать:

1) Вексельные сделки (сделки по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате;

2) Гражданско – правовые сделки с векселем (купля – продажа, мена и т.д.)

3) И собственно сам вексель как ценную бумагу.

У каждой из этих трех категорий есть свои особенности и свои способы защиты. И важно знать и понимать, что разрушение гражданско – правовой сделки через механизм признания ее недействительной не разрушает вексельную сделку и сам вексель, само вексельное обязательство. Следует знать о том, что в вексельном праве не действует формула гражданского права - "сделка, основанная на недействительной сделке, ничтожна".