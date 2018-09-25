Видоизмененный Базель III

На официальном сайте Банка России 18.09.2018г. опубликовано Положение Банка России от 4 июля 2018 г. N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")",, регламентирующее методику определения собственных средств (капитала) кредитными организациями (новая редакция Положения № 395-П). Документ зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
ЦБ РФ указывает,что теперь кредитная организация должна получать от Банка России подтверждение надлежащего качества вклада в имущество кредитной организации, безвозмездного финансирования и субординированных инструментов для их включения в расчет капитала. При этом учет в капитале вклада в имущество кредитной организации, безвозмездного финансирования в форме недвижимости, а также прироста стоимости основных средств будет возможен только после государственной регистрации перехода прав на это имущество к кредитной организации. Ряд источников (в том числе доходов по договорам с отсрочкой платежа) можно будет включать в капитал только в части, оплаченной контрагентом.
Действительно, в ряде положений нормативного акта содержится указание на необходимость наличия документов, подтверждающей источники происхождения средств и имущества (например, абз. 9 п. 2.17, абз. 1 п. 2.1.9)
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X Субординированные займы и их согласование.
Несколько видоизменилась редакция п. 2.3.4.1. Если раньше при согласовании включения субординированного займа в добавочный капитал кредитной организации регулятор оценивал только сам договор, то теперь согласованию на предмет соответствия подлежит субординированный инструмент целиком.
X Физические лица и дополнительный капитал кредитной организации.
Изменилась формулировка абз. 4 п. 3.1.8.3.1 относительно запрета на участия физических лиц в дополнительном капитале банков. Как и раньше, этот запрет сохраняется. Но в отличии от старой редакции, где не было запрета на участие физических лиц в субординированных облигационных займах, размещаемых по подписке, сейчас такой запрет есть. Новая редакция запрещает учитывать в капитале банков средства, привлеченные от размещения субординированных облигаций в пользу физлиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. Но этот запрет распространяется на вновь выпущенные субординированные облигации.
Комментарии 1
А вот императивный запрет участия физиков в субордах - и в капитале банков посредством их - так он и ранее был.