Ответственность оператора связи и банка за хищение денежных средств у их клиента.

Думаю, что проблема хищения денежных средств с карты является одной из самых актуальных. Не случайно наш законодатель озадачился принятием закона по этой проблематике. 26.09.2018г. вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств. Между тем он не решает многих проблем, которые носят массовый характер. Например, достаточно часто происходит хищение денежных средств через КИВИ кошелек.

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X Как действуют злоумышленники и где правда?



Злоумышленники получают дубликат сим карты. И далее, пока законный владелец пытается «восстановить справедливость», четко и планомерно переводят деньги с его карты на КИВИ кошелек, «привязанный» к номеру телефона. А дальше деньги переводятся определенными траншами и их следы растворяются. Отдельно взятому гражданину не под силу найти «все эти следы». По подобным фактам возбуждаются уголовные дела, которые, как правило, ничем не заканчиваются. А суды крайне редко становятся на сторону защиты потребителей, так как и Банк, и оператор связи ссылаются на то, что чисты перед Законом. Они всего лишь выполняли соответствующие распоряжения на основании установленных правил – публичных оферт, к которым потерпевшие собственноручно присоединились.



X Новая практика, способная решить проблему потерпевших.



24 апреля 2018 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ приняла Определение СК N 5-КГ18-41, которым разъяснены положения действующего законодательства и определены принципы и правила ответственности оператора связи и банков. Его можно назвать революционным.



X ВС «прошелся» по операторам связи.



В Определении указывается, что оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте, в том числе сведений об абоненте, содержащихся в договоре, направленном лицом, действующим от имени оператора связи.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по сделке, совершённой агентом с третьим лицом от имени и за счёт принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Из приведённых выше норм права в их совокупности следует, что на оператора связи, равно как и на действующее по его поручению третье лицо, возложена обязанность по проверке достоверности сведений об абоненте, что предполагает недопустимость выдачи дубликата СИМ-краты третьим лицам и предоставления им доступа к абонентскому номеру клиента без его распоряжения об этом и без передачи им своих полномочий другому лицу.

Ответственность за действие лица, которому оператор поручил обслуживание абонентов, несёт оператор.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ЗАО "РТК" является лицом, уполномоченным оператором связи на сервисное обслуживание абонентов ОАО "МТС".

При таких обстоятельствах ОАО "МТС" несёт ответственность и становится обязанным за совершённые ЗАО "РТС" действия по выдаче (замене, восстановлению) СИМ-карты ОАО "МТС".



X Досталось от ВС РФ «на орехи» и Банку.



Толкуя нормы гражданского законодательства о сути расчетных операций и об ответственности за их нарушение, Верховный суд указал, что согласно пункту 1 статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации списание денежных средств со счёта осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

В соответствии со статьёй 847 данного кодекса права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счёта, удостоверяются клиентом путём представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счёта (пункт 1).

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счёте, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160Гражданского кодекса Российской Федерации), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом (пункт 3).

Статьёй 401 этого же кодекса установлено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признаётся невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (пункт 1).

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2).

Из приведённых положений закона в их взаимосвязи следует, что при списании денежных средств со счёта банк обязан убедиться, что распоряжение дано клиентом или уполномоченным им лицом, в том числе в случае распоряжения денежными средствами при помощи электронных средств платежа с использованием кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Банк обязан доказать, что принял все меры для надлежащего исполнения обязательства при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалось по характеру обязательства и условиям оборота.



X ..и ..наконец результат..



Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в Московский городской суд. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда своим Определением от 22.08.2018г.по делу № 33-24567 Решение Пресненского районного суда г. Москвы от 17 октября 2016 года отменила. Исковые требования истца были удовлетворены частично.

С ПАО «Мобильные Телесистемы» и АО КИВИ Банк в пользу истца были взысканы денежные средства, штраф, неустойка и компенсация морального вреда на основании Закона о защите прав потребителей, который применим к данной ситуации.



PS:Эта история поучительна и показывает как упорство и целеустремленность отдельно взятого человека, не сложившего руки и дошедшего до конца МЕНЯЕТ КАРТИНКУ с ЧЕРНОЙ на БЕЛУЮ!

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X РЕСПЕКТ ЕМУ И УВАЖЕНИЕ!!!

